Companisto feiert den erfolgreichen Börsengang ihres Portfoliounternehmens BigRep

Companisto verkündet einen bedeutenden Erfolg mit dem Börsengang von BigRep SE

Companisto, das führende Netzwerk für Startup Investing in der D-A-CH Region, gratuliert seinem Portfoliounternehmen BigRep zum erfolgreichen Börsengang am 31.07.2024. Durch den strategischen Unternehmenszusammenschluss mit der SMG Technology Acceleration SE ist BigRep nun unter dem Kürzel B1GR als börsennotiertes Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse vertreten. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Erfolg und eine großartige Exit-Möglichkeit für die beteiligten Companisto-Investoren (sogenannte Companisten) dar. Die Investitionen von 1,4 Millionen Euro im Jahr 2019 und 4,8 Millionen Euro im Jahr 2021 haben maßgeblich zum Wachstum und Erfolg von BigRep beigetragen.

BigRep – Ein Pionier im 3D-Druck

Gegründet 2014, hat sich BigRep als führender Anbieter von großformatigen industriellen 3D-Druckern etabliert. Mit über 800 installierten Systemen bei Kunden wie Ford, Deutsche Bahn und Airbus bietet BigRep ein umfassendes Portfolio aus 3D-Druckern, Software, Materialien und Dienstleistungen.

Erfolgreiche Finanzierungsrunden über Companisto

Companisto und BigRep haben in den Jahren 2019 und 2021 zwei Finanzierungsrunden durchgeführt. 2019 investierten 306 Companisten 1,4 Millionen Euro in BigRep. Zwei Jahre später beteiligten sich 856 Companisten und Co-Investoren mit 4,8 Millionen Euro. Diese Investments ermöglichten den Ausbau des Vertriebsnetzwerks und die Weiterentwicklung der Technologie, was den erfolgreichen Börsengang entscheidend ermöglichte.

Companisto als Wegbereiter für den Börsengang

Companisto mit erstem Börsengang – Companisto ist das erste Netzwerk in Deutschland, das seinen Investoren den Zugang zu einem Börsenlisting ermöglicht. Der Börsengang von BigRep wurde durch einen SPAC realisiert. Dabei haben die Companisten ihre Geschäftsanteile an der BigRep GmbH gegen Aktien an einer börsennotierten Gesellschaft getauscht.

Über BigRep SE

BigRep, einer der weltweit führenden Anbieter von großformatigen FFF-3D-Druckern, steigert die Produktivität und Kreativität seiner Nutzer mit benutzerfreundlichen additiven Fertigungslösungen. Mit strategischen Partnern wie BASF, Bosch Rexroth, Etihad Airways und der Deutschen Bahn entwickelt BigRep Komplettlösungen für die additive Fertigung. BigRep wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin, mit weiteren Büros in Boston, Shanghai und Singapur.

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit sieben Jahren in Folge ein führender Wagniskapitalgeber für Startup-Investments. Bislang wurden über Companisto rund 244,3 Millionen Euro in über 352 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 158.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 2.600 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.

