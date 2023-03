Die Erfolgsstory eines Fast Food Restaurants

City Chicken das Original seit 1996 ist ein beliebtes Fast-Food-Restaurant, das ursprünglich in Berlin gegründet wurde und mittlerweile europaweit bekannt ist. Wir haben uns mit dem Eigentümer, Ramtin Abdolmajid, getroffen, um über die Expansion des Restaurants und die Eröffnung der fünften Filiale in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie der bereits geöffneten Zweigstellen in Wien, Österreich und Bremen, Deutschland, zu sprechen.

Das Konzept hinter City Chicken das Original seit 1996 ist einfach: frische, gesunde Zutaten und schnelle, praktische Gerichte. Das Restaurant hat sich schnell einen Namen gemacht und ist bei Fast-Food-Liebhabern auf der ganzen Welt beliebt geworden. Ramtin Abdolmajid erzählte uns, wie er und sein Team das Konzept entwickelt und perfektioniert haben:

„Wir haben immer auf Qualität und Frische gesetzt“, sagte Abdolmajid. „Wir verwenden nur die besten Zutaten, um sicherzustellen, dass unsere Gerichte gesund und lecker sind. Das hat uns geholfen, uns von anderen Fast-Food-Restaurants abzuheben und eine loyale Kundschaft aufzubauen.“

City Chicken das Original seit 1996 hat sich schnell zu einem globalen Unternehmen entwickelt, und Abdolmajid hat große Pläne für die Zukunft des Restaurants. „Wir planen, weitere Filialen in verschiedenen Ländern zu eröffnen“, sagte er. „Unser Ziel ist es, unsere köstlichen Gerichte noch mehr Menschen zugänglich zu machen und unser Geschäft auf der ganzen Welt auszubauen.“

Die Eröffnung der fünften Filiale in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein großer Schritt für City Chicken, und Ramtin Abdolmajid ist zuversichtlich, dass das Restaurant auch dort ein großer Erfolg sein wird. „Wir haben hart daran gearbeitet, unser Konzept perfektioniert und wir sind bereit, es in die Welt zu tragen“, sagte er.

– Berlin Sonnenallee

– Berlin Spandau

– Bremen Steintor

– Wien Favoritenstraße



Wir servieren Ihnen frische und kross gegrillte Hähnchen nach unserem traditionellen arabischen Originalrezept. Wählen Sie aus Hähnchen vom Grill, Hähnchen-Burgern mit frisch panierten Hähnchenfilets, krosse Chicken Wings oder aber Chicken Bites. Erleben Sie noch heute das volle aufeinander abgestimmte Geschmackserlebnis in Form eines unserer Menüs. Alle Speisen können mit unseren köstlichen Beilagen kombiniert werden

Kontakt

City Chicken das Original seit 1996

Ramtin Abdolmajid

Markt 12

13597 Berlin

+4917676358577



http://www.citychickendasoriginal.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.