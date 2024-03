Citadines bleibt beste Serviced-Apartment-Marke in Europa

Seit acht Jahren unangefochtener Sieger der World Travel Awards Europe

Zum achten Mal in Folge heißt Europas beste Serviced-Apartment-Marke Citadines Apart“hotels. The Ascott Limited (Ascott) setzte sich gegen alle Mitbewerber durch und konnte die Jury der World Travel Awards auch im Jahr 2024 überzeugen.

Der begehrte Titel als Europas bestes Serviced-Apartment-Haus, „Europe“s Leading Serviced Apartments 2024“, ging erneut an das La Clef Champs-elysees Paris, ebenfalls aus dem Ascott-Portfolio.

In Frankreich und Großbritannien setzte sich Citadines zudem als beste lokale Serviced-Apartment-Marke durch. In der Kategorie Einzelhaus sicherten sich folgende Serviced Apartments die Siegerplätze:

Citadines Ramblas Barcelona (Spain“s Leading Serviced Apartments 2024)

Citadines Sainte-Catherine Brüssel (Belgium“s Leading Serviced Apartments 2024)

Citadines Trafalgar Square London (England“s Leading Serviced Apartments 2024)

La Clef Louvre Paris (Frances Leading Serviced Apartment 2024)

Ngor Houai Lee, Managing Director Europe bei The Ascott Limited, sagt: „Es ist eine unglaubliche Ehre für uns, Jahr für Jahr von Verbrauchern und Reiseexperten aus ganz Europa zur besten Serviced-Apartment-Marke gewählt zu werden. Für uns kann es keine schönere Bestärkung geben, um mit vollem Elan an der Qualität und Hingabe festzuhalten, die wir in jeden einzelnen Aufenthalt stecken. Ein großer Dank gilt unseren Teams, die sich seit Jahren mit ganzem Herzen engagieren und unseren Gästen ein perfektes Erlebnis schaffen.“

42 Citadines Apart’hotels in Europa

Insgesamt stehen Städtereisenden 42 Citadines Apart’hotels in Europa zur Auswahl. Alle Serviced Apartments befinden sich im Zentrum oder im nahen Umfeld von 22 Metropolen. Mit der jüngsten Eröffnung des Citadines Danube Vienna und Citadines Canal Amsterdam gilt Citadines derzeit als die am schnellsten wachsende Marke von Ascott.

Mehr Informationen über Ascott und die verschiedenen Marken gibt es unter www.discoverasr.com/de Mitglieder des kostenlosen Treueprogramms Ascott Star Rewards (ASR) profitieren bei Buchung und Aufenthalt von Prämien, niedrigsten Preisen, exklusiven Rabatten und Vorteilen auf Geschäfts- und Urlaubsreisen.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, der ersten Serviced Residence der internationalen Klasse im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Beherbergungsunternehmen mit mehr als 940 Häusern weltweit entwickelt. Mit Hauptsitz in Singapur ist Ascott in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten.

Ascotts breit gefächertes Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Residences, Wohnanlagen, Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken des Unternehmens gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello; außerdem besteht eine Markenpartnerschaft mit Domitys. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von Ascott, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Investment Limited, ist Ascott ein führender vertikal integrierter Hotelbetreiber. Ascott nutzt sein umfangreiches Netzwerk von Fremdeigentümern und seine Marktkenntnis und steigert die gebührenabhängigen Erträge durch sein Hospitality Management und sein Investment Management. Ascott vergrößert auch sein verwaltetes Vermögen, indem es den von ihm gesponserten CapitaLand Ascott Trust und private Fonds ausbaut.

Informationen zu Ascotts 40-jähriger Branchenerfahrung und seinem Nachhaltigkeitsprogramm finden sich unter www.discoverasr.com/en/the-ascott-limited

