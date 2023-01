Christoph Beutekamp: Das passende Zuhause für jede Lebenslage

Christoph Beutekamp erklärt die Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens

Ein Zuhause sollte ein Ort sein, an dem man sich wohl und sicher fühlt und alle Sorgen einfach fallen lassen kann. Damit das eigene Heim auch ein Wohlfühlort bleibt, bietet die Wohnungsbaugenossenschaft Hofgeismar eG einen umfangreichen Service an. Vorstandsmitglied Christoph Beutekamp erklärt, worin die Vorteile einer Wohnungsbaugenossenschaft liegen.

Inhalt:

– Was ist eine Wohnungsbaugenossenschaft?

– Was sind laut Christoph Beutekamp die Vorteile einer Wohnungsbaugenossenschaft?

– Welchen Service bietet die Gewobag Hofgeismar eG ihren Gästen und Mietern?

– Wie bekommt man eine Genossenschaftswohnung?

WAS IST EINE WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT?

Eine Wohnungsbaugenossenschaft, wie die Gewobag Hofgeismar eG, basiert auf dem Grundsatz, dass man als Gemeinschaft stärker ist denn als einzelner, so Christoph Beutekamp. Genossenschaften sind demnach Zusammenschlüsse von Personen, die bezüglich des Wohnens ähnliche Vorstellungen und Interessen haben. Anders als bei einer Mietwohnung werden Geschäftsanteile an der Genossenschaft gezeichnet und die Mitglieder werden damit zum Miteigentümer des Wohnraums, was aber auch bedeutet, dass man einen Teil der Verantwortung für die Genossenschaft trägt.

WAS SIND LAUT CHRISTOPH BEUTEKAMP DIE VORTEILE EINER WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT?

Wie Christoph Beutekamp erklärt, hat es viele Vorteile, Teil der Wohnungsbaugenossenschaft Hofgeismar eG zu sein. Zum einen erhält man für seinen Wohnraum einen Dauernutzungsvertrag, der nicht weiterverkauft oder einfach gekündigt werden darf. Genossenschaftsbewohner besitzen aber gleichzeitig die Flexibilität eines Mieters, sind also nicht für immer an die Wohnung gebunden. Darüber hinaus sind Genossenschaften nicht auf Gewinnerzielung aus und stellen das Mitbestimmungsrecht, sowie den Mitgliedernutzen in den Fokus ihrer Handlungen, so Christoph Beutekamp. Da eine Genossenschaft nicht den Profit in den Fokus ihres Handelns stellt, erhält man den Wohnraum überdies oft zu moderateren Mieten als beispielsweise bei privaten Vermietern. +

WELCHEN SERVICE BIETET DIE GEWOBAG HOFGEISMAR EG IHREN GÄSTEN UND MIETERN?

Christoph Beutekamp erklärt, dass die Genossenschaft ihren Mitgliedern einige zusätzliche Anreize bietet. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es das Ziel des Unternehmens ist es, Wohnraum zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. Dafür steht die Gewobag Hofgeismar eG ihren Mietern niederschwellig und unbürokratisch für Hilfeleistungen aller Art zur Verfügung. Wer Teil der Gewobag Hofgeismar eG ist, kann außerdem im Nachbarschaftstreff „Treffpunkt Wohnen und Leben“ neue Kontakte knüpfen und durch den GäWoRing günstige Gästewohnungen in ganz Deutschland und der Schweiz nutzen. Darüber hinaus bietet Christoph Beutekamp eine Prämie an, falls man im Bekanntenkreis neue Mieter für eine Wohnung der Hofgeismar eG anwirbt.

WIE BEKOMMT MAN EINE GENOSSENSCHAFTSWOHNUNG?

Wer Mitglied in der Wohnungsbaugenossenschaft werden möchte, kann online ein Interessentenformular ausfüllen, erklärt Christoph Beutekamp. In diesem werden, neben den persönlichen Angaben, auch Angaben zur gewünschten Wohnung und den persönlichen Wohnvorstellungen gemacht. Darunter fallen zum Beispiel die Ausstattung und Größe der Wohnung, das Stockwerk, der Wohnort und der Zeitraum, in dem die Wohnung bezogen werden soll. Die Wohnungsbaugenossenschaft überprüft anschließend auf der Basis dieser Angaben, ob ein passendes Wohnangebot zur Verfügung steht und setzt sich nach der entsprechenden Bearbeitungszeit mit dem Interessenten in Verbindung.

Ob Singles, Paare, Familien oder Senioren: Wir haben für jeden das passende Zuhause – auch für Sie! Als zuverlässiger Partner rund ums Wohnen bieten wir Ihnen attraktive Wohnungen in zentraler Lage, eine moderne Wohnungsausstattung, umfangreiche Serviceleistungen und die persönliche Betreuung durch unsere fachkundigen Mitarbeiter. Dabei legen wir größten Wert auf die Zufriedenheit unserer Mitglieder.

Dabei bietet das genossenschaftliche Wohnen Ihnen viele Vorteile: Bei uns wohnen Sie sicher wie ein Eigentümer und flexibel wie ein Mieter. Als Mitglied der Genossenschaft sind Sie Miteigentümer Ihrer Wohnung und wohnen dort solange, wie Sie es wünschen.

Jetzt informieren auf https://gewobag-hofgeismar.de/

Firmenkontakt

Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft für den ehemaligen Landkreis Hofgeismar eG

Christoph Beutekamp

Bürgermeister-Schirmer-Straße 11

34369 Hofgeismar

05671 9938-0

05671 9938-30

info@gewobag-hofgeismar.de

https://gewobag-hofgeismar.de/

Pressekontakt

Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft für den ehemaligen Landkreis Hofgeismar eG

Christoph Beutekamp

Bürgermeister-Schirmer-Straße 11

34369 Hofgeismar

05671 9938-0

05671 9938-30

info@cb-com-projekt.de

https://gewobag-hofgeismar.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.