China-Ausstellung Geister, Geld und Kindersegen

Chinesische Wertvorstellungen in volkstümlichen Holzdrucken

Ausstellung

Geister, Geld und Kindersegen

(Chinesische Wertvorstellungen in volkstümlichen Holzdrucken)

7.11.21-27.3.22 in Nordhausen/Thüringen.

Im jüngsten Wahlkampf hat die Weltlage ja keine Rolle gespielt. Die Parteien haben sie nicht thematisiert und “das Volk” hat nicht danach gefragt. Nicht besonders sinnig angesichts unserer (derzeitigen) Abhängigkeit von geopolitischen Machtstrukturen. Speziell wie China denkt und handelt, betrifft uns wohl alle.

Eine Ausstellung zur chinesischen Kunst des Holzdrucks im thüringischen Nordhausen unternimmt den Versuch, das Land von innen, also aus Sicht der ansonsten wenig wahrgenommenen ländlichen Bevölkerung zu verstehen. Trotz massiver Verstädterung ist China noch immer von bäuerlicher, häufig in uralten Traditionen verhafteter Tradition geprägt.

Die Ausstellung zeigt erstmals und einmalig über 170 Exponate einer in 40 Jahren von der Kuratorin Elisabeth Kurz zusammengetragenen privaten Sammlung, was diese Bevölkerung sich eigentlich unter Glück vorstellt und wie sie das Miteinander von Familie und Staat, von Regierung und Volk, von Armut und Reichtum gestalten will. Die Bilderwelt, in der sie sich symbolisch ausdrückt, ist von mitreißender Farbigkeit, Kreativität und stilistischer Vielseitigkeit. Diese Ausstellung richtet sich an Wissbegierige, Kenner, Kritiker und Liebhaber Chinas gleichermaßen.

Eine ausführliche Broschüre führt in historische und religionsgeschichtliche Hintergründe ein.

Art:futurum – Geister, Geld und Kindersegen. Sammlung Elisabeth Kurz.

Vom 07. 11. 2021 – 27. 03.2022 jeweils sonntags von 11 – 17 Uhr. Gerhart- Hauptmann-Straße 3 in 99734 Nordhausen.

INFO

www.art.futurum, post@artfuturum.com, Tel. 078219947801.

Freies Redaktionsbüro

Kontakt

T.E.O. Redaktionsbuero

Theo Reisner

Dianastraße 13

85540 Haar

089-46201830

theo.reisner@teo-redaktionsbuero.com

http://www.teoreisner.com

Bildquelle: Druck aus Yangliuqing