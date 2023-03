CHERRY KW 9200 MINI: Kabellose Kompakttastatur besticht durch perfekte Kombination aus Design und Funktion

Auerbach i.d.Opf., 7. März 2023 – CHERRY, Spezialist für Computer-Eingabegeräte und Marktführer im Bereich mechanischer Tastenschalter, zeigt mit der KW 9200 MINI wie zeitgemäße Eingabegeräte aussehen. Die extrem schmale Tastatur eignet sich perfekt für einen mobilen Lebensstil und vereint höchste Qualität mit einem erstklassigen Feature-Set. CHERRY bietet mit der KW 9200 MINI sowohl bei Ausstattung, Design als auch Bedienkomfort eine herausragende Lösung an, die modernste Technik in einem kompakten Formfaktor vereint und in nahezu jede Tasche passt. Für den flexiblen Einsatz wird das kleine Produktivitätswunder mit einer Tragetasche aus Recycling-Kunststoff geliefert und ist durch vier Anschlussmodi auch als kabellose Multi-Device-Tastatur prädestiniert.

Kompakt, mobil und funktionell

Mit den Abmessungen von lediglich 29,5 x 12,9 x 1,6 Zentimetern begleitet die CHERRY KW 9200 MINI ihre Anwender überall hin und unterstützt einen mobilen, modernen Lebensstil. Durch ihr kompaktes Format wird die Tastatur sehr transportabel, bietet durch moderne technische Features aber dennoch den Ausstattungsumfang eines Full-Size-Modells. Beispielsweise lässt sich durch Betätigen der FN-Taste auf Sonderfunktionen wie die Bildsteuerung oder die Lautstärkeregelung zugreifen. Auch an Multimedia-Funktionen wie Play/Pause und Titelauswahl wurde gedacht. Wer dauerhaft auf die Sonderfunktionen zugreifen möchte, stellt die FN-Taste auf Knopfdruck einfach fest.

Maximale Konnektivität

Durch vielfältige Anschlussoptionen kann die CHERRY KW 9200 MINI an nahezu jedem Endgerät genutzt werden. Egal ob Desktop-Computer, Notebook, Smartphone oder Tablet: Dank Verbindung über zwei Bluetooth® 5.0 Kanäle (Low Energy), 2,4 GHz Funk via Dongle (mit AES-128 Verschlüsselung) oder direkt über USB-Kabel sind vielfältige Einsatzszenarien denkbar. So können über die beiden Bluetooth®-Kanäle beispielsweise ein Notebook und ein Tablet verbunden werden. Via Knopfdruck lässt sich in Sekundenschnelle zwischen beiden Geräten umschalten. Für den RF-Modus muss lediglich der sicher im Gehäuse verstaute USB-Nano-Empfänger am PC angeschlossen werden – nach einem Druck auf F1 steht die Verbindung. Das beiliegende Kabel mit USB-A/USB-C-Anschluss ist nicht nur zum Laden des integrierten Akkus gedacht: Beim Wählen des Kabelmodus (F4) erfolgt die kabelgebundene Datenübertragung – perfekt für Umgebungen, in denen Funk unerwünscht ist.

CHERRY SX Scherenmechanik

Durch die CHERRY SX Scherenmechanik bietet das brandneue Modell ein präzises, angenehmes und vor allem geräuscharmes Tippgefühl auf dem Niveau von Full-Size-Tastaturen sowie eine hohe Langlebigkeit mit mehr als 10 Millionen Betätigungen pro Taste. Außerdem sind die Laptop-ähnlichen Tasten leicht konkav geformt, sodass die Finger auch bei längerem Einsatz ermüdungsfrei und flüssig über die Tasten gleiten.

An alles gedacht: Voller Funktionsumfang und Ergonomie

Die CHERRY KW 9200 MINI spart an Größe, jedoch nicht an Ausstattung und Bedienkomfort. Durch das kompakte Format wandert der Mausarm näher an die Tastatur heran. Das sorgt im Zusammenspiel mit der integrierten Höhenverstellung für erhöhte Ergonomie. Die Standfüße bieten zusätzlich einen rutschfesten Stand, und die in der Tastatur eingebaute Metallplatte sorgt für höchste Stabilität. Abgerundet wird die CHERRY KW 9200 MINI durch abriebfeste Tastenknopfbeschriftungen sowie einen starken Akku inklusive Statusanzeige. Durch die integrierte Batterie ist die CHERRY KW 9200 MINI auch für längere Einsätze ohne Kabel geeignet und arbeitet mit einer vollständigen Ladung problemlos für mehrere Wochen.

Nachhaltig unterwegs

Die Tastatur passt damit perfekt in unsere Zeit, in der mobiles Arbeiten deutlich mehr bedeutet als nur „unterwegs mit einem Notebook zu sein“. Der moderne Arbeitsalltag findet in Großraumbüros mit Shared-Desks, Coworking-Spaces oder im flexiblen Home-Office statt, das gelegentlich auch mal im Park oder in Cafes liegt. CHERRY stellt mit der KW 9200 MINI das ideale Werkzeug für sämtliche Anwendungsszenarien bereit und denkt nachhaltig: Die mitgelieferte Transporttasche ist aus Recycling-Kunststoff gefertigt, die Tastatur ist für Langlebigkeit konzipiert und bei der Verpackung wird vollständig auf Plastik verzichtet – stattdessen setzt CHERRY auf Papier.

Preise & Verfügbarkeit

Die CHERRY KW 9200 MINI ist ab KW 12 im CHERRY-Shop und im stationären Handel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 84,99 Euro. Zum Lieferumfang gehören die Tastatur, eine Transporttasche, ein USB-A-auf-USB-C-Kabel sowie ein extra kleiner USB-Dongle für den Funkbetrieb.

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Firmenkontakt

CHERRY Europe GmbH

Holger Daßler

Cherrystraße 1

91275 Auerbach

+49 9643 2061 541

http://www.cherry.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Sven Schirmer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 911 310 910 0

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.