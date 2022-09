Checkliste für eine erfolgreiche Homepage Erfolgreich4you

Eine erfolgreiche Homepage verfügt über bestimmte Faktoren folgen Sie der Checkliste für eine hohe Auffindbarkeit im Internet

Ein gutes Website-Design ist die halbe Miete, wenn es darum geht, Ihre (potenziellen) Kunden zu überzeugen. Professionell, optisch ansprechend, mit Mehrwert und natürlich leicht auffindbar: Das sind die Schlüssel zu einer guten Website. Doch wie gestaltet man erfolgreich eine gute Website? Worauf sollten Sie besonders achten? Worauf es bei einer modernen Website ankommt erfahren Sie durch die Werbeagentur Erfolgreich4you.

Elemente einer guten Website

Eine Website – oder Homepage – ist nicht nur das digitale Gesicht Ihres Unternehmens. Es ist auch eine der wichtigsten Säulen Ihres Umsatzes. Die verkaufsorientierte Website ist 24/7 verfügbar und hat immer Zugriff auf Informationen Ihrer potenziellen Kunden. Aber: Damit Website-Besucher Ihre Homepage auch zur Informationssuche nutzen, müssen viele Faktoren berücksichtigt werden.

Die Auffindbarkeit einer Webseite

Eine Website, die in den Suchergebnissen von Google auf den hinteren Seiten erscheint ist abgeschlagen und wird so keine Besucher generieren, sie nützt niemandem. Kunden möchten nicht lange nach Informationen suchen, sie reagieren auf die ersten Suchergebnisse von Google und Co. Sie wollen präzise Suchinhalte in Sekundenschnelle. Deshalb ist es Ihnen wichtig, dass Ihre Besucher die Website Ihres Unternehmens schnell finden. Daher ist ein hohes Ranking bei Google und Co. nicht nur wünschenswert, sondern zwingend erforderlich, um sich nicht in den Milliarden Suchanfragen zu verlieren, die Google täglich verarbeitet.

Verfüge ich über genügend Expertenwissen?

Die Ladegeschwindigkeit und Texte die Suchmaschinen über den Inhalt Ihrer Seite informieren sind die wichtigen Faktoren damit Sie bei Suchergebnissen an den vorderen Ergebnissen bei gefunden werden. Nur wenn die Suchmaschinen Ihre Inhaltstexte auf der Homepage für die von Nutzern eingegebenen Suchbegriffe relevant findet werden Sie auch bei Suchergebnissen in den vorderen Plätzen angezeigt. Die Ladegeschwindigkeit eine weiter große Rolle eine erfolgreiche Homepage, die Nutzer haben keine Lust auf Wartezeit, wenn Sie auf ein Suchergebnis drücken, sonst springen Sie sofort ab und gehen auf eine andere Webseite. Fehlt Ihnen das technische Wissen um diese beiden Faktoren umzusetzen ist die professionelle Erstellung der Homepage durch eine Agentur besser. Hier gibt es ein Angebote, deine Homepage online zum Festpreis für EUR 499. Die alle technischen Anforderungen erfüllt, und noch zusätzlich für 12 Monate online ist mit der Option die Homepage zu erweitern und zu verlängern.

Visuelle und inhaltliche Gestaltung

Beides muss harmonieren Webdesign heißt nicht umsonst „Design“. Denn neben technischen und inhaltlichen Umsetzungen spielt auch die Optik eine wichtige Rolle. Das kennen Sie vielleicht schon aus den Themen Einfluss von Farbe im Marketing, Bilder und Formen. Webdesign ist da keine Ausnahme eine erfolgreiche Homepage.

Moderne Technologie und Suchmaschinenoptimierung

Schauen Sie sich also die eingesetzte Technik genau an. Zum Beispiel ein Content-Management-System, das Sie als Grundlage für Ihre Website verwenden. Top-Content-Management-Systeme werden zudem laufend an die neusten Internet-Standards angepasst. Zu den Techniken im Webdesign gehört auch, eine Website von Anfang an mobiloptimiert zu gestalten. Die meisten Nutzer nutzen ihr Smartphone, um Anfragen bei Google und Co. zu stellen.

Die Inhalte Ihrer Homepage mit kundenrelevanten Texten, Bildern und Videos

Knackpunkt für eine erfolgreiche Homepage ist das, was im Marketing für den Kunden relevant ist. Einerseits soll der Inhalt die Informationen liefern, die Ihre Zielgruppe sucht. Andererseits benötigen Sie das richtige Format, um die Inhalte an Ihre Kunden auszuliefern. Text, Bild, Videos die Ihre Produkte oder Dienstleistungen repräsentieren.

