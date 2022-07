Channel Factory ernennt David Hinton zum Chief Operating Officer

Mit David Hinton setzt das Unternehmen auf einen erfahrenen Manager, der die globalen Wachstumsinitiativen leitet

München, 06. Juli 2022_ Channel Factory, die globale Brand Suitability und Ad Performance Plattform für YouTube, verstärkt ihr Führungsteam in den USA und ernennt David Hinton zum Chief Operating Officer. Hinton, der bereits auf über 20 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblickt, wird an Tony Chen, CEO und Gründer von Channel Factory, berichten. Hinton ergänzt das Führungsteam zu einer Zeit, in der Kontext, Suitability und Performance in der Werbung wichtiger denn je sind.

„Wir freuen uns sehr, dass Hinton unser Team verstärkt. Er wird sicherzustellen, dass wir unseren Kunden die besten Produkte und Ressourcen zur Verfügung stellen“, so Tony Chen, CEO und Gründer von Channel Factory.

Hinton hat bereits mehr als 20 Jahre Erfahrung in der digitalen Werbebranche gesammelt, sowohl in etablierten Unternehmen als auch in Start-ups. Bei Channel Factory wird er globale Wachstumsinitiativen anleiten, welche die Effizienz und Skalierbarkeit des Unternehmens beschleunigen. Sein erster Schwerpunkt ist die enge Zusammenarbeit mit den Marketing-, Produktentwicklungs- und operativen Teams. Er stellt sicher, dass Ressourcen möglichst gewinnbringend eingesetzt werden.

„Markensicherheit ist im Moment von entscheidender Bedeutung“, sagt David Hinton. „Channel Factory stellt die Technologie und die Prozesse zur Verfügung, mit denen Marken ihre Markenidentität schützen und dabei ihre Zielgruppen erreichen können.“

Bevor er zu Channel Factory kam, arbeitete Hinton als Executive-in-Residence bei Beringer Capital, einem auf digitale Medien und Technologie fokussierten Private-Equity-Unternehmen. Dort war er verantwortlich für die Prüfung von M&A-Targets und die Beratung wichtiger Portfoliounternehmen. Zuvor war Hinton mehr als sieben Jahre bei Microsoft tätig, wo er die globale Verantwortung für Performance Advertising bei MSN trug. Hinton war Mitbegründer eines erfolgreichen New Yorker Startups – Acerno -, das eine Behavioral Targeting Werbeplattform für den Einzelhandel anbietet. Nach vier Jahren starken Wachstums wurde Acerno von Akamai Technologies übernommen, wo Hinton mehrere Jahre lang die Abteilung für Advertising Solutions leitete.

Über Channel Factory

Channel Factory ist eine globale Technologie- und Datenplattform. Sie maximiert sowohl die Leistungseffizienz als auch die kontextbezogene Platzierung der 5 Milliarden YouTube-Videos sowie der gut 500 Stunden Videomaterial, die pro Minute neu auf YouTube hochgeladen werden, und verwandelt all das in markentaugliche, effiziente Werbemöglichkeiten. Channel Factory will ein Video-Ökosystem erschaffen, das Kreative, Marken und Konsumenten miteinander verbindet und Marketern Zugang zu den relevantesten Videos und Kanälen eröffnet.

Durch die firmeneigene Plattform, die auf den umfangreichsten YouTube-Datensatz der Branche zurückgreift, ermöglicht Channel Factory eine hochindividuelle Brand Suitability, ein maßgeschneidertes Content-Targeting und eine maximale und garantierte Performance für Werbetreibende. Der Algorithmus stellt nicht nur sicher, dass Werbetreibende mit Inhalten konfrontiert werden, die zu ihrer Marke passen. Durch die Kampagnenoptimierung anhand aktiver und historischer KPIs, liefert er auch belastbare Ergebnisse.

Channel Factory verfügt über Niederlassungen in den USA und ist in über 30 Ländern weltweit vertreten, darunter Großbritannien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Ukraine, Australien, Hongkong und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.channelfactory.com

Firmenkontakt

Channel Factory

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 20

c.hausel@elementc.de

http://www.channelfactory.com

Pressekontakt

ELEMENT C

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 20

c.hausel@elementc.de

http://www.elementc.de