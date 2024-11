Chaine des Rotisseurs Hessen: Michel Prokop tritt dritte Amtszeit als Bailli an

Frankfurt am Main/Bad Soden (7. November 2024/hds).- Seit zehn Jahren steht Michel Prokop (65) der Chaine des Rotisseurs Hessen als Bailli vor. Vergangenen Samstag wurde er von den Mitgliedern ohne Gegenstimmen wiedergewählt und tritt somit nun seine dritte Amtszeit an. Der erfolgreiche Hotelier mit langjähriger nationaler und internationaler Erfahrung leitet eine eigene Management-Firma mit zahlreichen Beratungsmandaten aus der Hotellerie. Zudem ist er als Tutor an Fachhochschulen im Bereich Hotel Management zum Thema „Strategic Modeling“ tätig.

Die Confrerie de la Chaine des Rotisseurs ist eine weltweite Gemeinschaft, die sich im Zeichen der Brüderlichkeit, Freundschaft und Kameradschaft der gemeinsamen Leidenschaft für die Kochkünste widmet. Die Bailliage der Chaine Hessen blickt in diesem Jahr auf nunmehr 60 Jahre zurück: 1964 wurde in Baden-Baden beschlossen, eine Bailliage Hessen zu gründen. Sie umfasste damals ein riesiges Gebiet, denn neben dem Bundesland Hessen gehörten auch die Pfalz und das Saarland dazu. Dies blieb über eineinhalb Jahrzehnte so, bis unter der Leitung des Baillis August Haas eine Bailliage Pfalz-Saar gegründet wurde. Seit 1979 ist die Bailliage Hessen somit eigenständig und zählt aktuell 140 Mitglieder.

Die Pflege der Küchen- und Tafelkultur mit den dazugehörigen Weinen ist ein wichtiges Anliegen. Mit einer Präsens in über 80 Ländern weltweit, hat die Chaine des Rotisseurs mittlerweile über 20.000 Mitglieder, bestehend aus Profis und Nicht-Profis. Der Hauptsitz befindet sich seit 1950 in Paris und wird von einem Präsidenten vertreten. Die nationale Bailliage wird von einem Bailli Delegue geleitet. Dieser hat ein Präsidium zur Unterstützung. Eine regionale Bailliage wird von einem Bailli vertreten.

Firmenkontakt

Büro Chaîne des Rôtisseurs Hessen

Carina Saleck-Prokop

Falkenstraße 14

65812 Bad Soden

06196-52 41



https://germany.chainedesrotisseurs.com/pages/483/hessen.html

Pressekontakt

hd…s agentur für presse-und öffentlichkeitsarbeit

Heike D. Schmitt

Langgasse 16

65183 Wiesbaden

0611-992910



http://www.hds-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.