CELT Immobilien – Ihr Ansprechpartner für Immobilien in Straubing und Regensburg

Die CELT Immobilien GmbH & Co. KG hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2013 als verlässlicher Partner für private und gewerbliche Immobilienprojekte in Niederbayern etabliert. Mit Hauptsitz in Straubing und zusätzlichem Standort in Regensburg bietet das inhabergeführte Familienunternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum entlang des gesamten Immobilienlebenszyklus. Die regionale Verankerung, kombiniert mit praxisnaher Beratung und Marktverständnis, macht CELT Immobilien zu einem gefragten Ansprechpartner in Ostbayern.

Breites Leistungsspektrum für Privatpersonen und Gewerbekunden Raum Straubing und Regensburg

Die Immobiliendienstleistungen richten sich an Eigentümer, Investoren und Projektentwickler, die Immobilienvorhaben im Raum Straubing und Regensburg realisieren oder optimieren möchten. Das Portfolio umfasst unter anderem:

Leistung Beschreibung Immobilienvermittlung Verkauf und Vermietung von Wohn- und Gewerbeobjekten Neubauprojekt-Begleitung Beratung von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe Sanierung & Modernisierung Koordination wertsteigernder Maßnahmen und energetischer Optimierung Finanzierungsberatung Vermittlung individueller Finanzierungslösungen in Kooperation mit Partnerbanken Immobilienbewertung Marktgerechte Wertermittlung von Bestandsimmobilien

Mit dieser Angebotstiefe bietet CELT Immobilien maßgeschneiderte Lösungen für alle Projektphasen – von der Erstbewertung bis zur nachhaltigen Vermarktung.

Fokussierte Leistungen mit Mehrwert für Eigentümer und Investoren

Immobilienmakler mit regionaler Vernetzung

Als erfahrener Immobilienmakler in Straubing und Regensburg begleitet CELT Immobilien Eigentümer beim Verkauf oder der Vermietung von Wohn- und Gewerbeobjekten. Durch die exakte Marktanalyse, eine professionelle Objektaufbereitung und gezielte Vermarktung über relevante Online-Kanäle wird eine zügige Vermittlung zum marktgerechten Preis realisiert. Dabei profitieren Kunden von einem umfassenden Netzwerk aus Suchinteressenten, Investoren und regionalen Partnern.

Marktgerechte Immobilienbewertung für fundierte Entscheidungen

Die Immobilienbewertung zählt zu den zentralen Kompetenzen von CELT Immobilien. Ob zur Verkaufswertbestimmung, für Bankgespräche oder zur Vermögensübersicht – die Wertermittlungen erfolgen auf Basis aktueller Marktdaten, vergleichbarer Objekte und langjähriger Erfahrung. Eigentümer erhalten dadurch eine objektive und verlässliche Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.

Neubauprojekte mit strukturierter Begleitung

Im Bereich Neubau unterstützt CELT Immobilien Bauherren und Projektentwickler von der ersten Planungsphase bis zur finalen Übergabe. Die Leistungen reichen von der Grundstücksbeschaffung über die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bis hin zur zielgruppengerechten Vermarktung der Wohneinheiten. Besonderes Augenmerk liegt auf der effizienten Projektabwicklung und der Einbindung lokaler Baupartner.

Sanierung und Modernisierung mit Mehrwert

Die Sanierung und Modernisierung bestehender Immobilien ist ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens. Ob energetische Sanierung, Umbauten oder Aufwertungen im Bestand – CELT Immobilien koordiniert die Maßnahmen in enger Abstimmung mit Eigentümern und Fachfirmen. Ziel ist die nachhaltige Wertsteigerung sowie die Verbesserung der Vermietbarkeit oder Verkaufschancen.

Finanzierung auf direktem Weg zur Wunschimmobilie

Ein zentraler Bestandteil des Immobilienerwerbs ist die passende Finanzierung – und genau hier setzt CELT Immobilien mit langjähriger Erfahrung und persönlicher Begleitung an. Als verlässlicher Partner unterstützt das Unternehmen seine Kundschaft durch eine transparente und praxisnahe Finanzierungsberatung. Ziel ist es, individuelle, erschwingliche Lösungen zu entwickeln, die exakt auf das jeweilige Objekt und die persönliche Lebenssituation zugeschnitten sind.

Mit fundierter Fachkenntnis führt das Team durch den gesamten Finanzierungsprozess – von der Bedarfsermittlung bis zur finalen Umsetzung. Der Fokus liegt dabei auf einfachen, sicheren und nachvollziehbaren Abläufen, die auch komplexe Finanzierungsfragen verständlich machen. So wird der Weg zur Wunschimmobilie nicht nur realisierbar, sondern auch kalkulierbar und verlässlich.

Regionale Marktkenntnis als strategischer Vorteil

Dank langjähriger Tätigkeit in Niederbayern verfügt CELT Immobilien über fundierte Ortskenntnis in Straubing, Regensburg und den angrenzenden Landkreisen. Beide Standorte zählen zu den dynamischsten Immobilienmärkten Ostbayerns. Die kontinuierliche Beobachtung regionaler Entwicklungen, verbunden mit datenbasierter Analyse, ermöglicht marktgerechte Einschätzungen und präzise Empfehlungen für Kauf, Verkauf oder Bestandserhalt.

Unternehmensphilosophie: Persönlich, transparent, lokal vernetzt

Als inhabergeführtes Familienunternehmen legt CELT Immobilien großen Wert auf persönliche Betreuung, direkte Kommunikation und individuelle Beratung. Transparente Abläufe, regelmäßige Marktanalysen sowie die enge Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbetrieben und Dienstleistern schaffen Vertrauen und nachhaltige Ergebnisse.

Im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie steht die Verbindung aus fachlicher Expertise, regionaler Nähe und einem ganzheitlichen Serviceansatz. Dies macht CELT Immobilien zu einem stabilen Partner im zunehmend komplexen Immobilienumfeld.

Regionale Immobilienberatung mit persönlichem Anspruch

Wer eine kompetente und zielgerichtete Immobilienberatung in Niederbayern sucht, findet bei CELT Immobilien in Straubing einen erfahrenen Ansprechpartner für Verkauf, Vermietung und Immobilienbewertung. Der Standort überzeugt durch tiefgehende Marktkenntnis und persönliche Beratung – ideal für private Eigentümer und gewerbliche Investoren gleichermaßen.

Als Immobilienmakler in Regensburg bietet CELT Immobilien zudem ein erweitertes Leistungsspektrum, das gezielt auf die Anforderungen des dortigen Immobilienmarkts abgestimmt ist. Das Team am Regensburger Standort begleitet Bauherren, Eigentümer und Investoren bei Neubauprojekten, Sanierungsvorhaben, Finanzierungsfragen sowie bei der professionellen Wertermittlung. Die Kombination aus lokaler Expertise, strukturiertem Beratungsansatz und digital gestützter Vermarktung unterstützt fundierte Entscheidungen und schafft langfristige Investitionssicherheit.

Regionale Immobilienexpertise mit Weitblick und Verlässlichkeit

CELT Immobilien steht seit über einem Jahrzehnt für regionale Immobilienkompetenz in Straubing und Regensburg. Mit einem umfassenden Leistungsportfolio, fundierter Marktkenntnis und persönlicher Kundenberatung bietet das Unternehmen verlässliche Lösungen für Wohn- und Gewerbeprojekte in Niederbayern. Die enge Vernetzung mit lokalen Partnern und die strategische Ausrichtung auf langfristige Marktbegleitung machen CELT Immobilien zu einem starken Akteur im ostbayerischen Immobilienmarkt.

Pressekontakt:

CELT Immobilien GmbH & Co. KG

Geiselhöringer Str. 255

94315 Straubing

Vertreten durch: Halit Caliskan, Halide Celt, Sercan Kiranli

Tel.: 09421 / 923770

E-Mail: info@celt-gmbh.de

Web: www.celt-gmbh.de

Kurzzusammenfassung:

CELT Immobilien ist seit 2013 als regional verankertes Familienunternehmen in Straubing und Regensburg tätig. Das Unternehmen bietet ein ganzheitliches Leistungsangebot rund um Immobilien – von der Vermittlung über Neubau- und Sanierungsberatung bis hin zur Finanzierungsvermittlung und Immobilienbewertung. Durch tiefgreifende Marktkenntnis, persönliche Beratung und regionale Vernetzung ist CELT Immobilien ein etablierter Partner für private wie gewerbliche Immobilienvorhaben in Niederbayern.

Originalinhalt von Jbalster, veröffentlicht unter dem Titel „CELT Immobilien – Ihr Ansprechpartner für Immobilien in Straubing und Regensburg„, übermittelt durch Prnews24.com