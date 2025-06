IM PLUS Immobilien: Über 25 Jahre Immobilienkompetenz für Rosenheim, Kolbermoor und Stephanskirchen

Die IM PLUS Immobilien GmbH mit Sitz in Rosenheim zählt seit mehr als 25 Jahren zu den führenden Immobilienmaklern in Südostbayern. Das inhabergeführte Unternehmen begleitet Privatpersonen, Kapitalanleger und Unternehmen durch den gesamten Immobilienprozess – von der fundierten Wertermittlung über die individuelle Kauf- oder Verkaufsberatung bis zur nachhaltigen Betreuung von Wohn- und Gewerbeobjekten. Mit zertifizierter Qualität, regionaler Marktkenntnis und digitaler Vermarktungsstrategie steht IM PLUS Immobilien für Vertrauen, Transparenz und langfristige Kundenzufriedenheit.

IM PLUS Immobilien GmbH: Ihr zuverlässiger Partner für Immobilien in Rosenheim, Kolbermoor und Stephanskirchen

Die IM PLUS Immobilien GmbH mit Sitz in Rosenheim zählt seit mehr als 25 Jahren zu den etablierten Immobilienunternehmen in Südostbayern. Als erfahrener Immobilienmakler unterstützt das Unternehmen Privatpersonen, Kapitalanleger und gewerbliche Kunden bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Immobilienvorhaben. Mit einem qualifizierten Team, bestehend aus Immobilienökonomen, Immobilienwirten und regional vernetzten Fachkräften, bietet IM PLUS Immobilien fundierte Marktkenntnis, transparente Prozesse und maßgeschneiderte Lösungen für jedes Immobilienanliegen.

Regionale Stärke und langjährige Erfahrung

Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig in Rosenheim, Kolbermoor und Stephanskirchen tätig – drei Regionen, die in den letzten Jahren eine stetig steigende Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen verzeichnen. Durch die tiefe regionale Verankerung und ständige Marktbeobachtung kennt das Team von IM PLUS Immobilien die lokalen Besonderheiten, Preisentwicklungen und Zielgruppen sehr genau. Diese Nähe zum Markt ist ein entscheidender Vorteil für alle Beteiligten – sowohl auf Verkäufer- als auch auf Käuferseite.

Umfassendes Leistungsspektrum für alle Immobilienfragen

Die IM PLUS Immobilien GmbH bietet ein breites Portfolio an Immobiliendienstleistungen, das sowohl auf Privatkunden als auch auf Investoren, Bauträger und institutionelle Eigentümer ausgerichtet ist. Ziel ist es, den gesamten Immobilienprozess professionell, effizient und transparent zu begleiten – von der ersten Wertermittlung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss.

Leistungen im Überblick:

Leistung Beschreibung Immobilienverkauf Professionelle Vermarktung mit individuellen Strategien und digitaler Reichweite Kaufberatung Objektrecherche, Finanzierungsbegleitung, Vertragsprüfung Immobilienbewertung Fundierte Marktwertanalysen durch zertifizierte Fachkräfte Vermietung & Verwaltung Betreuung von Mietobjekten inkl. Mietersuche, Übergabe, Abrechnung

Insbesondere bei der Objektbewertung legt IM PLUS Immobilien großen Wert auf marktorientierte Einschätzungen. Dank fundierter Datenanalysen, Vergleichswerte und Erfahrungswerten wird der realistische Marktwert einer Immobilie ermittelt – eine wichtige Grundlage für Verkaufsentscheidungen, Finanzierungsverhandlungen oder steuerliche Fragestellungen.

Digital und persönlich: moderne Vermarktung trifft Kundennähe

Der Immobilienmarkt ist im Wandel – umso wichtiger ist es, auf moderne und zugleich individuelle Vermarktungskonzepte zu setzen. IM PLUS Immobilien kombiniert bewährte Maklerkompetenz mit digitalen Tools wie 360°-Besichtigungen, hochauflösender Objektfotografie, zielgerichtetem Online-Marketing und Exposé-Erstellung auf führenden Immobilienportalen. Gleichzeitig steht der persönliche Kontakt stets im Vordergrund: Interessenten und Eigentümer erhalten einen festen Ansprechpartner, der während des gesamten Prozesses beratend zur Seite steht.

Diese doppelte Strategie – digitaler Reichweite und persönlicher Beratung – sorgt für eine zielgerichtete Ansprache der relevanten Zielgruppen und beschleunigt die erfolgreiche Vermittlung von Immobilien.

Erfolgsbilanz und Kundenzufriedenheit

Mehr als 1.600 erfolgreich abgewickelte Immobilienvermittlungen sprechen für sich. Die hohe Erfolgsquote resultiert aus systematischer Marktbearbeitung, transparenter Kommunikation und der Fähigkeit, individuelle Wünsche in tragfähige Lösungen umzusetzen. Eine besondere Rolle spielt dabei die kontinuierliche Betreuung: Auch nach Vertragsabschluss steht das Team für Fragen rund um Abwicklung, Übergabe oder Nachbetreuung zur Verfügung.

Qualifikation, Auszeichnung und Zertifizierung

Die IM PLUS Immobilien GmbH ist nach DIN EN 15733 zertifiziert – dem europaweit anerkannten Qualitätsstandard für Maklerdienstleistungen. Diese Zertifizierung steht für einheitliche Prozesse, dokumentierte Abläufe und eine hohe Serviceorientierung.

Zusätzlich wurde das Unternehmen mehrfach als „Best Property Agents“ ausgezeichnet und trägt das „Proven Expert“-Qualitätssiegel mit einer 100%igen Empfehlungsrate. Diese Auszeichnungen belegen nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch das Vertrauen der Kunden in die tägliche Arbeit des Unternehmens.

Immobilienmakler in Rosenheim mit umfassender Beratungskompetenz

Als Immobilienmakler in Rosenheim verfolgt IM PLUS Immobilien einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Neben der klassischen Maklertätigkeit erhalten Kunden Unterstützung bei Kaufnebenkosten, Finanzierungsoptionen, Grundbuchfragen und rechtlichen Aspekten. Auch in schwierigen Fällen – etwa bei geerbten Objekten, Scheidungsimmobilien oder der Umwandlung von Altbeständen – ist das Team verlässlicher Ansprechpartner.

Dabei geht es nicht nur um den erfolgreichen Abschluss, sondern um nachhaltige Kundenbeziehungen. Dies zeigt sich auch im langjährigen Vertrauen vieler Stammkunden sowie in der Weiterempfehlung durch regionale Unternehmen und Privatpersonen.

Lokale Expertise in Kolbermoor und Stephanskirchen

Neben dem Stammsitz in Rosenheim ist IM PLUS Immobilien auch in Kolbermoor und Stephanskirchen aktiv. Diese Gemeinden entwickeln sich zunehmend zu gefragten Wohnlagen im Umland und bieten attraktive Perspektiven für Käufer und Investoren. Ob moderne Eigentumswohnungen, familienfreundliche Einfamilienhäuser oder Grundstücke mit Entwicklungspotenzial – IM PLUS Immobilien kennt die lokalen Gegebenheiten, Bebauungspläne und Nachfrageentwicklungen im Detail.

Gerade bei regional verwurzelten Projekten zeigt sich die Stärke eines Immobilienmaklers, der nicht nur über Zahlen verfügt, sondern den Standort wirklich versteht.

Immobilienberatung mit Kompetenz, Vertrauen und regionalem Fokus

Die IM PLUS Immobilien GmbH steht seit über 25 Jahren für professionelle, verlässliche und persönliche Immobiliendienstleistungen im Raum Rosenheim. Mit fundierter Beratung, moderner Vermarktung und zertifizierter Qualität begleitet das Unternehmen Kunden durch alle Phasen des Immobilienprozesses. Ob Bewertung, Verkauf, Vermietung oder Kauf – IM PLUS Immobilien vereint Fachkompetenz mit regionaler Stärke und persönlicher Betreuung.

Pressekontakt:

IM PLUS Immobilien GmbH Geschäftsführer:

Günther Link Dipl. Immobilien-Ökonom (BI)

Kunstmühlstr. 17

83026 Rosenheim

Tel: 08031 / 22 036 10

Fax: 08031 / 22 036 113

E-Mail: info@implus-Immobilien.de

Web: https://implus-immobilien.de/

Kurzzusammenfassung:

