Cegid schließt Vereinbarung zur Übernahme von sevdesk ab

Die strategische Akquisition von sevdesk beschleunigt die europäische Expansion von Cegid weiter durch den Ausbau der Präsenz in der DACH-Region.

Paris, 16. Januar 2025 – Cegid, ein führender europäischer Anbieter von Cloud-Business-Management-Lösungen für das Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Talentmanagement), CPAs, das Finanzwesen (Treasury, Steuern, ERP) und andere unternehmerische Bereiche, gibt bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von sevdesk unterzeichnet hat. sevdesk ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen der nächsten Generation für die Bereiche Buchhaltungsvorerfassung, Finanzbuchhaltung, E-Rechnungsstellung und Online-Steuererklärung für Mikro- und KMU-Unternehmen in der DACH-Region.

Das 2013 gegründete Unternehmen sevdesk hat seinen Hauptsitz in Offenburg, Deutschland, und hat sich als führender Anbieter von integrierten Business-Management-Softwareanwendungen der nächsten Generation für über 130.000 Mikro- und KMU-Kunden sowie Steuerberatungskanzleien und Buchhaltungsexperten in der DACH-Region etabliert. Mit einem klaren Fokus auf Technologieführerschaft, Benutzerfreundlichkeit, Datensicherheit und regulatorische Compliance haben die Cloud-nativen Lösungen von sevdesk bereits Transaktionen im Wert von über 85 Milliarden Euro unterstützt. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden eine reibungslose digitale Transformation, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende E-Rechnungspflicht ab 2025.

Der Zusammenschluss mit sevdesk stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein für das kontinuierliche internationale Wachstum von Cegid dar, indem das Lösungsangebot in den deutschsprachigen Märkten Europas weiter ausgebaut wird. Dort ist das Unternehmen bereits mit seinen Personalwesen- und Talentmanagement-Lösungen präsent. Der Erwerb eröffnet eine einzigartige Wachstumschance für Cegid im größten europäischen Softwaresektor mit über 5 Millionen Mikro- und KMU-Unternehmen, getrieben durch die rasch wachsende Nachfrage nach Cloud-Softwarelösungen. Aufbauend auf seinen starken Positionen in Frankreich und auf der Iberischen Halbinsel führt Cegid damit seine Strategie konsequent weiter, einen der paneuropäischen Marktführer im Bereich Business-Management-Software aufzubauen.

Im Rahmen der Transaktion werden die sevdesk-Gründer Marco Reinbold und Fabian Silberer erheblich in das kombinierte Unternehmen reinvestieren, um dessen zukünftige Wertschöpfung zu unterstützen. Marco Reinbold wird weiterhin als CEO von sevdesk fungieren und zusätzliche Verantwortlichkeiten als General Manager DACH bei Cegid übernehmen, um die weitergehenden Wachstumsambitionen in der Region voranzutreiben. Er wird zudem aktiv an der europäischen KMU-Softwaresegment-Strategie unter der Leitung von Pascal Houillon mitwirken.

Marco Reinbold, Mitgründer und CEO von sevdesk, erklärt: „Der Zusammenschluss mit Cegid bietet sevdesk und seinen Kunden eine außergewöhnliche Chance, von der Stärke einer etablierten und führenden Plattform für wertschaffende und innovative Cloud-Management-Lösungen zu profitieren, die über herausragende Expertise im Bereich der Mikro- und KMU-Unternehmen verfügt und eng mit Steuer- und Buchhaltungsprofis in Frankreich und in der Iberischen Region zusammenarbeitet. In Kombination mit unseren hochwertigen Cloud-Produkten, unserer anerkannten Marke und unserer tiefen Kenntnis der lokalen Märkte sehen wir ein einzigartiges Potenzial, um eine führende Plattform für die Digitalisierung von KMUs in der DACH-Region zu entwickeln. Wir sind stolz darauf, mit Cegid den idealen Partner für unsere nächste Wachstums- und Wertschöpfungsphase gefunden zu haben.“

Pascal Houillon, CEO von Cegid, sagt: „Ich bin tief beeindruckt von dem, was Marco, Fabian und das herausragende sevdesk-Team mit ihren hochwertigen Softwarelösungen, ihrem großen Talentpool und ihrer starken Marke aufgebaut haben. sevdesk erweitert Cegid um eine Softwareplattform der nächsten Generation, die unsere Fähigkeit stärken wird, ein Marktführer für Business-Management-Lösungen für Mikro- und KMU-Unternehmen in Europa zu werden, mit einzigartigen Fähigkeiten, um die sehr spezifischen Anforderungen des Sektors zu erfüllen. Die bevorstehende Reform der elektronischen Rechnungsstellung wird die Digitalisierung in der DACH-Region weiter beschleunigen und Millionen von Unternehmen werden zum ersten Mal eine benutzerfreundliche und vollständig regulationskonforme Lösung benötigen. Mit der Akquisition von sevdesk ist Cegid bestens positioniert, um Unternehmen auf diesem Weg und weit darüber hinaus zu unterstützen.“

Christian Lucas, Managing Partner von Silver Lake und stellvertretender Vorsitzender des Beirats von Cegid, fügte hinzu:

„Silver Lake ist sehr erfreut, das Wachstum von Cegid weiter zu unterstützen, hin zu einem paneuropäischen und globalen Marktführer mit starken Positionen in seinen Segmenten in mehreren geografischen Märkten, darunter die größten europäischen Regionen mit Frankreich, Spanien, Portugal und nun auch in der DACH-Region. Der Sektor für Software- und Digitalisierungslösungen in diesen Regionen ist riesig und wächst erheblich, insbesondere im Mikro- und KMU-Bereich, angetrieben durch die bevorstehende Einführung der elektronischen Rechnungsstellungspflicht. Wir freuen uns sehr, Marco und das sevdesk-Team im Unternehmen willkommen zu heißen, wodurch wir Cegids Wachstum in diesem Bereich auf dem gesamten Kontinent weiter beschleunigen und sind davon überzeugt, dass ihre eindrucksvollen Fähigkeiten entscheidend dazu beitragen werden, diese Generationenchance zu nutzen.“

Ein Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörden sowie der Informations- und Konsultationsprozesse der relevanten Arbeitnehmervertretungen gemäß den geltenden Gesetzen.

Über sevdesk

Seit dem Start im Jahr 2013 hat sich sevdesk zu einem stark wachsenden Anbieter von digitalen Rechnungs- und Buchhaltungslösungen mit Fokus auf Deutschland und Österreich entwickelt. Das Unternehmen bietet eine Cloud-native Web- und App-Plattform, die speziell auf die spezifischen Bedürfnisse von Mikro- und KMU-Unternehmen zugeschnitten ist. sevdesk vereinfacht und optimiert Buchhaltungsaufgaben wie Rechnungsstellung, Umsatzsteuer-Vorabrechnung, Einnahmen- und Ausgabenerfassung, Steuerkonformität und nahtlose Zusammenarbeit mit Steuerberatern. Die Plattform legt besonderen Wert auf Automatisierung, Benutzerfreundlichkeit und Integration mit einer Vielzahl von Technologien. Über 130.000 Kunden aus mehr als 100 Branchen vertrauen auf die innovative Buchhaltungslösung von sevdesk.

Heute arbeiten 230 Mitarbeiter für die Kunden des Unternehmens am Firmensitz in Offenburg, im Büro in Berlin und in hybriden Modellen für die Kunden des Unternehmens.

Cegid ist ein führender europäischer Anbieter cloudbasierter Business-Management-Lösungen für Fachleute in den Bereichen Finanzwesen (Treasury, Steuern, ERP), Personalwesen (Talentmanagement, Gehaltsabrechnung), Rechnungswesen, Einzelhandel, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Full-Cloud-Geschäftsmodell versteht sich Cegid als Innovationstreiber und unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Digitalisierung – für ein einzigartiges Kundenerlebnis lokal wie global. Dank innovativer und zielgerichteter Lösungen können Kunden ihr Potenzial in einer sich schnell verändernden Geschäftswelt voll ausschöpfen. Das Unternehmen verbindet einen vorausschauenden und pragmatischen Geschäftsansatz mit dem Know-how über neue Technologien, wie der Künstlichen Intelligenz (KI), und einem einzigartigen Verständnis von Regularien und Compliance-Richtlinien.

Mit seinem internationalen Anspruch und seinen 750.000 Kunden hat Cegid heute 5.000 Mitarbeiter und verkauft seine Lösungen in 130 Ländern. Das Unternehmen erzielt einen jährlichen Umsatz von 852 Millionen Euro (Stand: 31. Dez. 2023). Seit März 2017 führt Pascal Houillon als CEO die Geschäfte.

Weitere Informationen unter www.cegid.com/de/

