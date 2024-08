Caseking Highlights auf der Gamescom 2024

Erlebe spannende Hardware noch vor dem Launch!

Es ist endlich wieder so weit und wir sind voll im Gamescom-Fieber! Dieses Mal sind wir zwar nicht mit eigenem Stand vor Ort, aber werden von vielen engen Partnern bestens vertreten. Hier geben wir ein paar Empfehlungen wo auf der Messe du aufregende neue Produkte erleben kannst, noch bevor sie im Handel erhältlich sind. Allem voran ein komplett neuer Gaming-Stuhl vom European Hardware Awards Seriensieger: noblechairs. Nitro Concepts zeigen leistungsfähiges Sim-Racing Equipment mit immersiven Features. Und die spannende neue Gehäuse-Schmiede HAVN steht in den Startlöchern mit innovativen Layouts und bestechenden Designs den Markt ordentlich aufzuwirbeln. Wir sehen uns auf der Gamesom 2024!

noblechairs DAWN

Der noblechairs DAWN war bislang ein wohlgehütetes Geheimnis und ist ein ganz besonderer Gaming – Stuhl. In Deutschland entwickelt und in Italien hergestellt, kombiniert er modernste ergonomische Features, hochwertige Verarbeitung und geschmackvolles Design zu einem bemerkenswerten Paket. noblechairs haben erst kürzlich mit dem European Hardware Award 2024 ein weiteres Mal ihre untrüglichen Instinkte unter Beweis gestellt und auch mit dem neusten Modell lassen sie sich nicht nehmen, ein weiteres Mal die Messlatte ein Stück nach oben zu legen. Jetzt gibt es den noblechairs DAWN auf der Gamescom das erste Mal live zu erleben.

Um dem brandneuen Schmuckstück eine gebührende Bühne zu bieten, unterstützen noblechairs unsere Partner von der Gamestar bei ihrem „Find Your Next Game“ Stream, der euch die komplette Messe über mit Neuigkeiten und interessanten Feature direkt aus den Hallen der Gamescom versorgen wird. Im Stream gibt es den DAWN von der Opening Night Live bis zum Ausklang am Sonntag Abend durchgehend zu bewundern.

Probesitzen zum direkten schockverlieben könnt ihr den noblechairs DAWN an den Ständen der folgenden Partner:

GIANTS Software – Halle 6.1 | B061

LG Electronics – Halle 10.1 | B051

Cathedral Studios – Halle 10.1 | E-080

https://www.noblechairs.de/de-de

Nitro Concepts

Der Hersteller, der sich mit hochwertigen Gaming-Stühlen und Schreibtischen seinen Namen gemacht hat, bringt seine Expertise in Zukunft in Sachen Sim-Racing zum Tragen. Ohne zu viel zu verraten: an Bord ist eindrucksvolle haptische Feedback-Technologie von „Sensit!“, die völlig neue Dimensionen haptischen Feedbacks ermöglicht.

Besucht den Stand von MOZA Racing in Halle 10.1 | C.039 und erlebt live wie Nitro Concepts euch zum entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil und einer immersiveren Rennerfahrung verhelfen kann.

Zusätzlich könnt ihr euch hier registrieren um als erste Neuigkeiten zum Launch zu erhalten:

https://www.nitro-concepts.com/de-de/sim-racing

HAVN

Auf der Computex 2024 in Taipeh gab es einen ersten Ausblick, jetzt könnt ihr die neuen Gehäuse von HAVN auch endlich in Europa in Aktion erleben. Bei unseren Partnern von Cathedral Studios in Halle Halle 10.1 | E-080 könnt ihr den unveröffentlichten Horror-Kracher „The Bornless“ auf leistungsstarken King Mod Systems Gaming-PCs anspielen. Dazu gibt es einen schicken Showcase-Build im ebenfalls noch unveröffentlichten HAVN HS420 zu bewundern.

Wenn ihr schnell seid und zu den ersten eintausend gehört die sich unter dem folgenden Link registrieren, könnt ihr ein kostenloses Upgrade zur VGPU Edition des HAVN HS420 erhalten.

https://havn.global/password

Wir wünschen unserer Community und unseren Partnern eine fantastische Zeit auf der Gamescom 2024 und freuen uns darauf, möglichst viele von euch vor Ort zu treffen!

