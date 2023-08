Caseking bei der Gamescom 2023

Halle 6.1, Stand A-101, 23.08. – 27.08

Nach viel zu langer Pause kehren wir endlich zur Gamescom zurück! Und wie ihr es von uns gewohnt seid, machen wir dabei keine halben Sachen. Erlebt die neuste Gaming-Hardware, spektakuläre Custom-PCs und eure Lieblings-Influencer direkt bei uns am Stand. Stündliche Bühnenshows mit fantastischen Hardware-Preisen von unseren Partnern. Darüber hinaus Workshops, eine große Gaming-Area und jede Menge High End Hardware. Und für alle die nicht vor Ort dabei sein können, gibt es grandiose Gamescom-Deals im Shop. Nur während der Gamescom!

Adresse: Köln Messe, Messeplatz 1, 50679 Köln

Halle 6.1, Stand A-101, 23.08. – 27.08

Das erwartet dich an unserem Stand:

Stündliche Bühnenshows mit deinen Lieblingsmarken und Influencern

Spektakuläre Custom-PCs

Prominente Gäste aus der Hardware- und Gaming-Szene

Workshops zu allerlei Hardware -Themen wie Wasserkühlung, Kabelsleeving, Tastatur Modding

Große Zotac Gaming Area

Gamescom-Deals

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, haben wir ein dem Anlass angemessenes Paket an Deals geschnürt. Sichere dir fantastische Angebote zum Beispiel für Grafikkarten von Zotac, Gehäuse und Kühllösungen von Lian Li oder Peripherie von Glorious. Entdecke diese und unzählige weitere Deals direkt bei uns im Shop.

Bühnenshows

Von 11:00 bis 18:00 zu jeder vollen Stunde steigen große Shows auf unserer Bühne. Trefft bekannte Influencer und prominente Gäste aus der Hardware- und Gaming-Szene und gewinnt fantastische Hardware-Preise von unseren Partnern.

Zotac Gaming Area

Zusammen mit unserem Partner ZOTAC haben wir eine große Gaming-Area auf die Beine gestellt in der ihr topaktuelle Hardware direkt ausprobieren könnt.

Nehmt Platz in edlen noblechairs Stühlen und erlebt Gaming auf höchstem Niveau.

Alle Infos findet ihr noch einmal hier:

Oder unter:

caseking.de/gamescom

Wir bedanken uns bei unseren Partnern:

Zotac, Peak, Thermal Grizzly, Corsair, Acer be quiet!, MOZA, Alphacool, Lian Li, Phanteks, Glorious, HYTE, Alpfenföhn, iFixit, Nvidia, Seasonic, EPOS, Streamplify, Gamiac, noblechairs, Ducky, Endgame Gear, Thunder X3, Kolink

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00



https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.