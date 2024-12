CAROLINA – „Wenn mein Herz nicht mehr schlägt“

Veröffentlichungsdatum: 27.12.2024 – Wo sind die Fans des Disco-Fox und der emotional tiefgreifenden Texte?

Nach den eher nostalgischen Feiertagen überrascht CAROLINA zum Jahresende 2024 mit einem Song, der unter die Haut geht und zugleich einen Tanzpartner auf die Tanzfläche ziehen lässt. Die als Mallorca-Star bekannte Schönheitskönigin, Schauspielerin und Sängerin macht ihren Songwriting-Skills alle Ehre, indem sie einen eher klassischen Schlager-Song schrieb und zusammen mit einem slowenischen Produzenten komponierte, der eine ganz neue Seite von ihr zeigt! Niemals zuvor hat CAROLINA mit solchen Emotionen gesungen, die sich auch in ihren Worten widerfinden lassen: die einzig wahre, bedingungslose Liebe, die über den Tod hinausgeht. Ein jedoch unfreiwilliges Ende der Liebe – darum geht es auch in „WENN MEIN HERZ NICHT MEHR SCHLÄGT“ (VÖ: 27.12.2024) – ob wohl private Gründe CAROLINA dazu verleiteten, diesen „Abschiedsbrief“ zu schreiben?

Diejenigen, die jedoch nicht auf den Text hören, sondern nur auf die Musik und den Beat, haben bisher alle dieselbe Reaktion: „Was für ein geiler Disco-Fox!“

Wenn sich dann auch noch einer der Mallorca-Hitproduzenten namens Oliver DeVille ans Werk macht, wie könnte man da noch widerstehen, die alten Tanzschulfertigkeiten abzurufen?

Released wird „Wenn mein Herz nicht mehr schlägt“ über Villa-Productions.

Carolina Peukmann (geb. Carolina Anne-Charlotte Katharina Noeding) wurde am 26. Juli 1991 in Hannover geboren. Hier verbrachte sie ihre komplette Jugend. Als Kind einer Kolumbianerin und eines Peruaners wuchs sie zweisprachig auf und sagt noch heute über sich, dass sie „Emotionen auf Spanisch deutlich schöner ausdrücken kann.“ Nach ihrem Abitur im Jahr 2010 und dem Gewinn des Titels Miss Germany 2013 studierte sie Mathematik an der Leibniz Universität Hannover und schloss mit einem Bachelor of Science ab. Ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche begann sie als Schauspielerin in der Serie „Köln 50667“, wo sie von 2016 bis 2023 mitwirkte. Für viele ist CAROLINA daher eher über ihren Hauptrollen-Namen als „Jule Klaasen bzw. Reuter“ bekannt. Dies war der Startschuss in das Leben als „Influencerin“: Mit ca. 300.000 Followern auf Instagram und über 150.000 auf Facebook ist CAROLINA spätestens 2016 zur Person der Öffentlichkeit geworden, für die sich Menschen aus dem DACH-Raum interessieren.

2019 startete CAROLINA parallel ihre musikalische Karriere in der Partyschlager-Szene direkt mit einem Hit „INSELKIND“. Seither ist sie auf Mallorca als exklusive Künstlerin des BIERKÖNIGs oder auch auf den Bühnen der deutschsprachigen Länder zu sehen. Nachdem sich die Deutsch-Peruanerin 2023 völlig auf die Musik konzentrierte, festigte sich die Position als Mallorca-Künstlerin über die Kollaborationen mit anderen Künstlern wie DJ Aaron mit dem Song „MALLE LADIES“ oder auch als Trio mit Bierkapitän mit dem Song „ALADIN“.

Spätestens seitdem CAROLINA 2023 nach Mallorca zog und das Social-Media-Gesicht des Bierkönigs auf Mallorca ist, gehört die clevere Blondine zum Stammrepertoire der „Mallorca-Szene“.

Doch CAROLINA ist nicht nur als Performerin, sondern auch als Songwriterin tätig: Mit ihrer Mitwirkung bei „JOHNNY DÄPP“ von Lorenz Büffel landet die Mathematikerin ihren ersten Treffer.

