Carole Kohler: Unikatkunst als Schlüsselfaktor zu ästhetischer Qualität

Weiße Wände lassen die Vermutung nahe, dass sich Menschen in sterilen Räumen befinden. Ein schönes Lebensgefühl stellt eine solche triste Umgebung nicht her und sorgt ohne Nuancen, die für das Wohlbefinden notwendig sind, für einen langweilig anzublickenden Bereich. Die international erfolgreiche Künstlerin Carole Kohler erschafft mit ihren zwei- und dreidimensionalen Werken ein erweitertes Lebensgefühl.

Carole Kohler – individuelle Ästhetik schafft Lebensstil

Um die Wohn- und Arbeitsatmosphäre anhaltend zu verbessern, bedarf es eines Konzeptes, das Details zwar hervorhebt, diese aber trotzdem mit der Umgebung verschmelzen lässt. Die richtige Kunst ergänzt bereits vorhandene Möbel, Accessoires und sämtliche Farbkonzepte. Carole Kohler erschafft Werke, die gleicherweise die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sobald ein Raum betreten wird, jedoch trotzdem im Hintergrund bleiben und dezent wie ein Schatten die Umgebung begleiten. Diese Atmosphäre erschafft ein innerlich wohliges Gefühl. Hierbei spielt es eine entscheidende Rolle, den Charakter und die Individualität derer einzufangen, die das Kunstwerk erwerben wollen. Ihre Unikate sind einzigartig und verschmelzen in einer Symbiose aus modernster Kunst und Leidenschaft mit der Umgebung, für die sie geschaffen worden sind.

Welches Kunstwerk passt zu mir? Carole Kohler präsentiert Ihre Kunst

Um einen ersten Eindruck der Kunst von Carole Kohler zu erhalten, präsentiert sie Interessierten in ihrem Showroom verschiedene Bildwerke und Skulpturen. In einem Gespräch in ruhiger Atmosphäre erfährt die Künstlerin dann, wo genau das Kunstwerk platziert werden soll und welche Vorstellungen Ihre Gesprächspartner mitbringen. Somit kann sie bereits eine Vorauswahl treffen und entsprechende Werke präsentieren. Jedes ihrer künstlerischen Einzelstücke hat eine Geschichte, verschiedene Motivation und eine eigene Seele.

Perfekte Positionierung durch Carole Kohler

Oftmals stimmt der Ort für eine optimale Präsentation sehr gut mit den vorher abgesprochenen Angaben überein. Ist die Platzierung für das Kunstwerk noch nicht optimal, können bereits kleine Veränderungen dafür Sorge tragen, dass Kunst und Raum ineinanderfließen. Unterstützende Beleuchtung in der passenden Lichtfarbe, Bestrahlung aus der richtigen Perspektive sowie die Helligkeit selbst sorgen für eine optimale Sicht auf das künstlerische Individuum. Ebenfalls kann eine Veränderung des Wandhintergrundes dafür Sorge tragen, dass die Wirkung ausgestellter Kunst verbessert wird und eine erhöhte und ästhetische Lebensqualität schafft.

Carole Kohler – Kunstschaffende aus Leidenschaft

Carole Kohler gewann mehrfach Kunstpreise und durfte als international gefragte Künstlerin bereits viele Ausstellungen überall auf der Welt mit ihren Werken bestücken. Durch Augmented Reality macht sie ihre Ausstellungen noch interaktiver. Interessierte erhalten die Möglichkeit, über die Applikation “ iazzu“ Bilder und Skulpturen an ihre eigenen Wände zu projizieren, um bereits vorab eine Vorstellung über die Wirkung zu bekommen. Die Künstlerin stellt alle elektronischen Informationen über sich selbst auf Linktree zur Verfügung. Ebenfalls beschreibt sie ihre Arbeit bei Vimeo und ihrer eigenen Homepage.

