Carine Weiss im Interview für den 2. CRAMERI Erfolgs-Kongress

Crameri Erfolgs-Kongress: Carine Weiss, Life Coach und Heilerin der neuen Zeit, teilt ihr Wissen für erfüllte Partnerschaften

Der Crameri Erfolgs-Kongress ist stolz darauf, die Teilnahme von Carine Weiss, einer angesehenen Life Coach und Heilerin der neuen Zeit, bekannt zu geben. Mit Leidenschaft unterstützt Weiss Frauen, den Weg für ihre Seelenpartner freizumachen und erfüllte Beziehungen zu erschaffen. Sie arbeitet daran, Blockaden im Herzen mithilfe der Kraft und Liebe der Erzengel aufzulösen.

Carine Weiss hilft ihren Klientinnen, limitierende Glaubenssätze in Bezug auf die Liebe zu erkennen und zu transformieren. Sie unterstützt sie, ihr inneres Kind zu heilen, Familienverstrickungen aufzulösen und ihren eigenen Wert zu erkennen. Durch ihr Studium der Psychologie und ihre Weiterbildung in Lösungsorientierter Kurzzeittherapie nach Steve de Shazer verfügt Weiss über das Fachwissen, um Frauen auf ihrem Weg zu erfüllten Partnerschaften zu begleiten.

Darüber hinaus ist Carine Weiss Lehrerin an der Diana Cooper School of White Light und hat zahlreiche Kurse in Medialität absolviert, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in der spirituellen Arbeit zu erweitern.

„Meine Leidenschaft liegt darin, Frauen zu helfen, ihren Seelenpartner zu finden und eine erfüllte Partnerschaft aufzubauen“, erklärt Weiss. „Durch die Auflösung von Blockaden im Herzen und die Transformation limitierender Glaubenssätze können Frauen ihre wahre Liebe anziehen und harmonische Beziehungen erschaffen.“

Der Crameri Erfolgs-Kongress bietet eine einzigartige Gelegenheit, Carine Weiss live zu erleben und von ihrem umfangreichen Wissen und ihren Erfahrungen zu profitieren. Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, die drei wichtigsten Blockaden auf dem Weg von Single zu erfüllter Partnerschaft zu erkennen und Lösungsansätze kennenzulernen.

Weitere Informationen über Carine Weiss und ihre Arbeit finden Sie unter: https://carineweiss.com/

Der Crameri Erfolgs-Kongress ist ein herausragendes Event, das hochkarätige Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt. Mit Schwerpunkten wie Gesundheit, Finanzen, Erfolg und Mindset bietet der Kongress eine inspirierende Plattform, um wertvolles Wissen zu erlangen und die persönliche Entwicklung voranzutreiben.

