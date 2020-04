Cara: Ein Geschichten- und Malbuch von Ariane Bordone

Kennen Sie Prinzessin Cara von Blubbdiwupp? Falls nicht, sollten Sie sie unbedingt kennenlernen.

Die spannenden Erzählungen über den kleinen roten Fisch und das einsamen Kind werden durch Grafiken der erfahrenen Kinderbuchautorin und Illustratorin Ariane Bordone ergänzt. Das Buch ist sowohl für Kinder im Vorschulalter, die noch nicht des Lesens kundig sind, als auch für Leseanfänger/innen bestens geeignet. Je nach Altersstufe wird den Kindern eine Fülle an anregender und kurzweiliger Unterhaltung geboten.

Wer noch nicht lesen kann, der kann seine eigene Kreatitvität an den Ausmalbilder der professionellen Comiczeichnerin- und Kinderbuchillustratorin Bordone ausleben. Dadurch und durch die kindgerechte Gestaltung des Layouts werden sowohl die Kreativität der Kinder als auch die Lesekompetenz gefördert.

Das Buch bietet eine Menge an Spaß und Unterhaltung für kleine Künstler und Bücherwürmer – und das bereits für Kinder im Vorschulalter ab dem vierten Lebensjahr.

Quelle: http://www.spass-und-lernen.com/buchblog_93?fbclid=IwAR3MOslwVl07OX70T3br63BAja4eMjCDlYHQ1L3J3JMCw2gy0z3WY5sphdE

Buchbeschreibung:

Olsen ist einsam. Dann entdeckt er am Strand einen kleinen roten Fisch namens Prinzessin Cara von Blubbdiwupp, der dringend Hilfe braucht. Gemeinsam erleben Cara und Olsen einige spannende Geschichten.

Doch nicht nur die Beiden! Denn in diesem Buch finden sich viele Zeichnungen, die ausgemalt werden dürfen und so können die Kinder das Buch selbst gestalten und die Beiden begleiten …

Es ist ein Geschichtenbuch und ein Lesebuch in einem. Mit besonders großer Schrift für Leseanfänger.

Produktinformation:

Taschenbuch: 68 Seiten

Verlag: Nova MD; Auflage: Erstauflage (17. März 2017)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3961112169

ISBN-13: 978-3961112166

Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 3 Jahren

https://www.karinaverlag.at/

Ab sofort versendet der Karina-Verlag seine Bücher europaweit kostenlos.

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

