Campus Mensch – gemeinsam starke Loesungen

Gärtringen. Der ideelle Zusammenschluss sozialer Unternehmen im Campus Mensch baut Organisation und Angebot weiter aus.

Zum Campus Mensch gehören Unternehmen mit unterschiedlichem Ansatz aber einem gemeinsamen Ziel: gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Nachteilen. Von Bildung, Arbeitsplätzen, Wohnmöglichkeiten bis ins hohe Alter, Abbau von Barrieren, sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten bis hin zu Industrieaufträgen wird dafür eine große Bandbreite abgedeckt. Campus Mensch, GWW (Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH) fördert Menschen mit Behinderung und bietet ihnen in den Landkreisen Böblingen und Calw Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Betreuungsangebote bis ins hohe Alter. .

Mit dem kürzlich eröffneten Campus Mensch Industrie, bietet Campus nun mittelständischen Unternehmen und Wirtschaftskunden aus unterschiedlichen Branchen, Produktions- und Logistikdienstleistungen an. Dabei findet ein Austausch mit den gemeinnützigen Unternehmen des Campus Mensch statt, zudem bietet Campus Mensch Industrie Menschen mit Nachteilen über Praktikas und Qualifizierungen einen Zugang zum Arbeitsmarkt.

Durch die Neueröffnung wird das Angebot der bereits seit 50 Jahren bestehende GWW-Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH erweitert. Firmen im Bereich Medizintechnik, Maschinenbau, Automobilzulieferer, Elektrotechnik und Dienstleister werden hier durch den Einsatz modernster Technik betreut.

In der Campus Mensch Femos gGmbH arbeiten bei e-motion e-Bike Welt Gärtringen, den CAP Lebensmittelmärkten, einem Recyclingzentrum, einer Möbelhalle, sowie in den Dienstleistungsbereichen Logistik, Montage, Elektro, Gebäudereinigung und Fahrdienst, Menschen mit und ohne Nachteile ganz selbstverständlich zusammen

Durch die langjährige Erfahrung stößt das Know-how der Campus Mensch 1a Zugang Beratungsgesellschaft GmbH auf viel Zuspruch in der Wirtschaft. Als zertifizierter Berater für Unternehmen und Organisationen, die sich auf den Weg zur Barrierefreiheit machen, trägt sie zur sozialen Entwicklung der Region bei. Die Schaffung von Arbeitsplätzen, der beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Nachteilen und die Reduzierung physischer und kommunikativer Barrieren stehen dabei im Fokus.

Die Stiftung Zenit findet durch Projekte neue zukunftsweisende und inklusive Wege, damit alle Menschen passende Zugänge für Informationen, Bildung, Arbeit und anderen gesellschaftlichen Bereichen haben.

Die aktuelle Organisationsentwicklung des Campus Mensch mit einer Vorreiterrolle im Sozialbereich, wird sicher auch in Zukunft einiges bewirken. Und wie wir hören, werden bereits weitere Projekte diskutiert. Das nennen wir eine fortschrittliche Organisationsentwicklung.

Weitere Informationen:

www.campus-mensch.org

www.campus-mensch-industrie.de

www.gww-netz.de

www.stiftung-zenit.org

www.femos-zenit.de

www.1a-zugang.de

Campus Mensch

https://www.campus-mensch.org

