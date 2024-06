Camping mit Kindern? Kein Problem!

Camping erfreut sich unter Familien mit Kindern zunehmender Beliebtheit. Vor allem in den Niederlanden finden sich unzählige Campingplätze speziell für Eltern mit Nachwuchs. In sämtlichen Provinzen, von 5-Sterne-Plätzen bis zum Naturcamping. Doch gerade diese umfangreiche Auswahl kann die Reiseplanung erschweren: Welcher Platz kommt den eigenen Urlaubsvorstellungen am nächsten? Dank Anneke Richter muss niemand mehr aufwendig selbst recherchieren. Denn auf ihrem Internetportal Campingkidz findet jeder, was er sucht. Neben Adressen und Ausstattungsmerkmalen gibt es zu jedem Platz detaillierte Informationen aus erster Hand. Und im Camping-Blog finden Camping-Fans allgemeine Tipps zu Camping mit Kindern in Holland.

Familienfreundliches Camping in den Niederlanden

Wer mit seinen Kindern einen Campingurlaub verbringen möchte, sollte unbedingt die Niederlande in Betracht ziehen. Denn hier ist das Angebot an speziell auf Familien zugeschnittene Plätze unglaublich groß. Die Ausstattungen reichen von Spielmöglichkeiten wie Sandkästen, Rutschen und Wippen und über Tischtennisplatten bis zu Fußballplätzen. Für Babys gibt es Planschbecken, für die größeren Kinder Schwimmbäder. Bei Campingkidz erfahren Eltern, welcher Platz in den Niederlanden sich am besten für ihre individuellen Bedürfnisse eignet. Eine Übersichtskarte zeigt bereits die Vielfalt der Campingplätze, die auch noch einmal in der Kategorie „Regionen“ gesucht werden können. Aber auch andere Schlagworte führen unmittelbar zu den gewünschten Ergebnisseiten. Soll der Platz am Meer liegen oder an einem Badesee? Ist die Möglichkeit zum Wassersport gewünscht oder ein Indoor-Spielplatz? Wo haben Kleinkinder, wo Teenager mehr Spaß? Auch für Familien mit Hunden finden sich in den Niederlanden Angebote oder für alle, die Mobilheime oder Safarizelte mieten möchten.

Die Autoren von Campingkidz haben alle Plätze selbst besucht und berichten aus eigener Erfahrung. Die abgebildeten Fotos stammen ebenso von ihnen wie die Beurteilungen der jeweiligen Plätze. Sie erfolgen nach Kriterien, die Eltern besonders wichtig sind – wie der Hygiene der Sanitärräume oder der Vielfalt der Spielmöglichkeiten. Wer einen Campingurlaub in den Niederlanden plant, sollte daher unbedingt das Onlineportal Campingkidz aufrufen. Dank der übersichtlichen Webseitenaufteilung gelangt jeder unverzüglich zu den gewünschten Angeboten, die permanent aktualisiert und um neue Plätze ergänzt werden. So können Eltern mit Kindern sicher sein, die individuell bestmögliche Entscheidung für ihren Campingurlaub in Holland zu treffen.

