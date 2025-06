Camping in neuem Licht: Profibeleuchtung von Ledlenser im Outdoor-Einsatz

Beim Camping ist zuverlässiges Licht gefragt – doch es muss nicht immer eine Taschenlampe oder Stirnlampe sein. Ledlenser bietet ein breites Portfolio an portablem Licht für verschiedenste Einsatzzwecke

Solingen, Juni 2025 – Je näher der Sommer rückt, desto mehr zieht es Camping-Fans in ausgebauten Vans oder ausgerüstet mit Zelt, Schlafsack und Isomatte ins Grüne. Wer dabei endlos lange Sommernächte genießen möchte, setzt auf Licht von Ledlenser. Neben Outdoor-Klassikern eignen sich auch Arbeitsleuchten oder Baustrahler.

„Wer einen Camping-Ausflug plant und Ledlenser kennt, der denkt vermutlich sofort an Klassiker wie unsere Laternen aus der ML-Serie oder die HF-Stirnlampen“, so Produktmanager Guido Geratz. „Aber: Viele Arbeitsleuchten sind ebenso ideal fürs Outdoor-Living und Van Life.“

Area Lights leuchten den Motorraum oder Campingplatz aus

So auch die Area Lights. „Unsere Baustrahler kommen in erster Linie auf Baustellen zum Einsatz – die größeren Modelle erleuchten selbst riesige Außenbaustellen mühelos. Die kleineren Modelle machen sich auch abseits von Industrie und Handwerk sehr gut“, berichtet Geratz. Das kleinste Area Light, die AF2R Work, lässt als Not- und Backuplicht mit Rotlichtfunktion nutzen und unkompliziert per Magnet oder Haken befestigen – etwa, wenn bei einer nächtlichen Panne ein Blick in den Motorraum des Camper Vans notwendig ist.

Die große Schwester AF4R Work ist deutlich leuchtstärker und erhellt das gesamte Camp – und zwar sowohl kabelgebunden als auch im Akkubetrieb, wie fast alle Area Lights von Ledlenser. Ideal für den Auf- und Abbau von Zelten und Co. bei Dunkelheit. Dank einstellbarer Farbtemperatur lässt sich die Umgebung auch in warmes Licht tauchen; eine sichere Alternative zum stimmungsvollen Lagerfeuer im Sommer.

Arbeitsleuchten aus der W-Serie für das Schrauben am Van

Ähnlich praktisch sind die handlichen Arbeitsleuchten aus der W-Serie von Ledlenser. Modelle wie die W6R Work oder die W1R Work eignen sich als vielseitige Begleiter bei der Arbeit und in der Freizeit. Ob im Motorraum oder in engen Winkeln im Wohnbereich des Vans: Die W6R Work spendet auch in kniffligen Situationen zuverlässig Licht. Per Magnet, Standfuß oder Haken lässt sich die Leuchte flexibel befestigen und passt sich so wechselnden Bedürfnissen an.

Auch die kleinste Vertreterin der W-Serie hat es in sich: „Die W1R Work ist ein echter Tausendsassa. Ob statt Stirnleuchte am Cap befestigt oder magnetisch an der Motorhaube: Mit dem cleveren Cliplight macht man beim Camping nichts falsch!“, so Geratz abschließend.

Mehr Informationen zu Produkten von Ledlenser für Camping und Co. gibt es hier: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

Kontakt Ledlenser GmbH & Co. KG

Wiebke Schöbitz (Communication

& Trade Marketing Manager)

Kronenstr. 5-7

42699 Solingen

wiebke.schoebitz@ledlenser.com

Kontakt Presse/Medien

Profil PR OHG

Jan Lauer (PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 18