C.H. Robinson gibt Vereinbarung über den Verkauf seines europäischen Landtransportgeschäfts an Sennder Technologies GmbH bekannt

Strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft

EDEN PRAIRIE, MINNESOTA, 30. Juli 2024 – Das weltweit führende Logistikunternehmen C.H. Robinson Worldwide, Inc. („C.H. Robinson“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: CHRW) gab heute bekannt, dass es die strategische Entscheidung getroffen hat, sein europäisches Landtransportgeschäft (EST) an die Sennder Technologies GmbH, den führenden digitalen Straßenspediteur in Europa („sennder“), zu verkaufen. Dieser Schritt ist Teil der Unternehmensstrategie, die darauf abzielt, das Unternehmen fit, schnell und fokussiert zu machen und sich auf profitables Wachstum in den vier Kerngeschäftsbereichen – nordamerikanische Lkw-Ladung und Stückgut sowie globale See- und Luftfracht – zu konzentrieren, um den größten Wert für seine Stakeholder zu schaffen.

Als bevorzugter Arbeitgeber in Europa und führender globaler Logistikanbieter wird sich C.H. Robinson weiterhin darauf konzentrieren, seinen Kunden mit herausragendem Service und innovativen Lösungen seiner europäischen Global Forwarding- und TMC-Teams einen Mehrwert zu bieten. Das Unternehmen wird weiterhin in wichtige Handelsrouten, Produkte und Technologien in der Region investieren.

Durch die Transaktion werden die EST-Aktivitäten von C.H. Robinson Teil von Sennder, was für beide Unternehmen erhebliche Wachstumschancen sowie ein verbessertes Serviceangebot und digitale Möglichkeiten eröffnet.

C.H. Robinson arbeitet eng mit allen Gruppen zusammen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, der die hohen Servicestandards aufrechterhält, die sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter von C.H. Robinson und Sennder erwartet haben.

EST ist seit 1994 eine Tochtergesellschaft von C.H. Robinson und bietet Transport- und Logistikdienstleistungen, einschließlich Lkw-Ladungen und LTL-Transporte, in ganz Europa an.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 erfolgen. C.H. Robinson wird bis zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2024, die für Mittwoch, den 31. Juli 2024 um 17:00 Uhr Eastern Time angesetzt ist, keine weiteren Kommentare abgeben.

Morgan Stanley & Co. LLC agierte als Finanzberater von C.H. Robinson und HVG Law B.V. agierte als Rechtsberater des Unternehmens. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Sennder

sennder, ein führender digitaler Straßenspediteur in Europa, bietet Verladern Zugang zu einer vernetzten Flotte von Tausenden von LKWs. In einer traditionellen Branche entwickelt sich sennder schnell weiter und konzentriert sich auf die Digitalisierung und Automatisierung aller Straßenlogistikprozesse. sennder nutzt mehr als 40.000 LKWs in ganz Europa, hat Zugang zu mehr als 120.000 Fahrzeugen und beschäftigt ein Team von mehr als 1.000 Mitarbeitern. Durch den Einsatz seiner firmeneigenen Technologie schafft sennder ein Ökosystem, das die Branche mit verbesserter Transparenz, Effizienz und Flexibilität sowie fortschrittlichen, nachhaltigen Transportlösungen ins 21. Jahrhundert führt. sennder wird von einigen der führenden europäischen Investoren wie Baillie Gifford, Accel, HV Capital und Lakestar sowie von Branchenexperten wie Poste Italiane und Scania unterstützt, um Innovation und modernste Angebote zu gewährleisten.

C.H. Robinson löst Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und branchenübergreifend, von den einfachsten bis hin zu den komplexesten. Mit einem verwalteten Frachtaufkommen von fast 28 Milliarden US-Dollar und 20 Millionen Sendungen jährlich ist C.H. Robinson eine der größten Logistikplattformen der Welt. Unser globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht eine nahtlose Lieferung der Produkte und Güter, die die Weltwirtschaft antreiben. Mit der Kombination des multimodalen Transportmanagementsystems und des Fachwissens nutzt C.H. Robinson diesen Informationsvorsprung, um mehr als 100.000 Kunden und 83.000 Vertragsspediteuren intelligentere Lösungen anzubieten. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen für die Geschäfte unserer Kunden zu erzielen. Für weitere Informationen: www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

