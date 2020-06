Bundesregierung: neuer Corona-Ratgeber veröffentlicht

Die Bundesregierung weist in ihrer aktuellen Pressemitteilung vom 15. Mai 2020 auf ein neues Internetangebot der “Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)” hin. Bei der INQA handelt es sich um eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Sozialversicherungsträgern, Gewerkschaften, Stiftungen und Arbeitgebern. Die INQA wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert. Das Angebot der Initiative richtet sich an Beschäftigte, Führungskräfte, Personalverantwortliche und Betriebsräte und soll Unternehmen und Beschäftigten in der Corona-Pandemie Orientierungshilfe geben.

Das neue INQA-Internetangebot “Covid-19: Beschäftigte schützen, Arbeit gut gestalten” informiert insbesondere über folgende Themen:

Home-Office

Finanzielle Hilfsprogramme

Psychische Gesundheit

Selbständige und Kleinstunternehmer

Einzelheiten zum” Schwerpunkt Covid-19: Beschäftigte schützen, Arbeit gut gestalten” finden sich unter www.inqa.de/DE/wissen/schwerpunkt-covid/uebersicht.html .

Fazit:

Um die Verbreitung der Covid-19-Pandemie einzudämmen, sind Unternehmen und Beschäftigte gezwungen, Arbeitsweisen radikal umzugestalten. Das bleibt nicht ohne Folgen: Mitarbeiter im Home-Office müssen sich stärker selbst organisieren und brauchen gute Führung aus der Entfernung. Beschäftigte im Unternehmen müssen am Arbeitsplatz besonders gut geschützt werden. Andere haben keine Arbeit oder sind in Kurzarbeit. Viele Selbständige sind auf staatliche Soforthilfen angewiesen. In diesen Zeiten großer Ungewissheit unterstützt INQA alle Betroffenen mit aktuellen Informationen und Praxisbeispielen.

