Büchervielfalt aus dem Karina-Verlag

Hier ein paar Buchtipps aus dem Verlag:

Toph das Faultier

Die kleine Toph lebt in einem großen Wald. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist das Verzehren von saftigen Blättern und gemühtlich auf einem Baum herumhängen. Doch dann wollen die anderen Faultierkinder nicht mehr mit ihr spielen …

Was wohl der Grund ist? Aber während Toph darüber nachdenkt, überschlagen sich die Ereignisse im Wald und ein Unglück bahnt sich an.

Das reich illustrierte Buch ist aus der Serie visuelles Sprachenlernen. Hardcover und auf hochwertigem Fotopapier gedruckt.

Schattenglück: Biela ku´ca

Amely lebt in einer von Gewalt dominierten Beziehung. Die daraus resultierenden Selbstzweifel münden in Resignation … Die junge Frau und Mutter eines Sohnes gibt sich selbst die Schuld für alles, was ihr Dasein zur Hölle macht.

Es bedarf eines einschneidenden Erlebnisses und einer gehörigen Portion Mut, sich aus diesem Kapitel ihres Lebens zu befreien und einen Neustart zu wagen.

Magic – Roter Mond

Eine düstere Prophezeiung … Pandura droht die Vernichtung und das Land des Roten Mondes ist in Gefahr. Vogelmenschen sind auf der Suche nach dem Halbeinhorn, dem Hornix, der unter den Menschen weilt. Der Gott der Verdammnis reißt die Macht über Seinesgleichen an sich und beansprucht den Thron Anthiemas für sich. Er sät Zwietracht unter den Kreaturen, die bislang friedlich nebeneinander lebten. Machtgier, Tod und Kriege sind die Folgen.

Alte Schriften besagen, dass eine Frau aus dem Volk der Menschen, gemeinsam mit dem sagenumwobenen Halbeinhorn, die einzige sein wird, die diesem Treiben ein Ende setzen kann. Doch das Böse weiß um ihr Geheimnis und ist entschlossen, der Vorhersehung eine tödliche Wendung zu geben.

Wird es gelingen, alte Bande zu erneuern – Einhörner und Menschen zu versöhnen? Werden Vorurteile fallen und Amazonen ihren Platz in den Verteidigungsreihen der kampferprobten Männer finden? Welche Rolle spielt der Schamane Kinupakar und was gedenken die Götter zu unternehmen?

Sonnen- und Reisegeschichten

Geschichten und Anekdoten, geschrieben von bekannten AutorInnen der ganzen Welt. Wir begegnen einem Koffer, der ein Schicksal begleitet, möchten alleine an den Strand, Unternehmen eine Reise mit “Dreamtravel”, versuchen einzuschlafen, aber eine Schlafwagenfahrt weiß das zu verhindern. Leichtsinn wird bestraft und mit dem Frühling im Herzen stauen wir nach Berlin-Tegel. An einem Tag im März verändert sich alles und eine Weide und ein Kätzchen erleben ein Abenteuer. Viele weitere Geschichten warten darauf, gelesen zu werden und dabei zu helfen.

Jedes Exemplar dieses Buches unterstützt das Projekt “Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt”.

Bereits über 850 AutorInnen, KünstlerInnen, MusikerInnen, stehen hinter “Respekt für Dich”. Für die Buchserie “Jedes Wort ein Atemzug” schreiben sie Kurzgeschichten und Anekdoten und das gesamte Honorar für diese Bücher fließt in die Hilfe für Gewaltopfer.

Insgesamt sind bereits 5 Bände erschienen. Alle vollgefüllt mit Unterhaltung für die Leser.

Drei Tage Zeit für die Vergangenheit; Reden ist Silber – Schweigen die Wahrheit

Wenn einen die Vergangenheit auf grausame Weise einholt, und die Zukunft von dem Schweigen einer Patientin abhängt, befindet man sich in einem der Kurzkrimis von Marieluise Draxler!

Eine tote Prinzessin mitten auf dem Gehsteig einer verruchten Wohngegend in der italienischen Stadt Livorno, eine Mord-Kommissarin ohne Erinnerungen an ihre Kindheit – gibt es hier einen geheimnisvollen Zusammenhang? Commissaria Maria Rossi und ihrem Kollegen Marc Tozzi bleiben drei Tage Zeit dies herauszufinden.

Damit hätte die Wiener Assistenzärztin Viktoria Dachs nicht gerechnet, als sie ihre neue Ausbildungsstelle im Psychiatrischen Krankenhaus Hall in Tirol annimmt: eine Patientin hilflos gefangen im geschlossenen Abteil, und jeder sieht zu, wie sie schweigt.

Zac und der geheime Auftrag

Zac gehört zur untersten Schicht, zu den Ärmsten der Ärmsten. Schon sehr früh muss er erleben, was es heißt, zum Arbeiten und Dienen geboren zu sein.

Eines Nachts wird er von einer unbekannten Stimme mit den Worten ´Zac, du bist eines Besseren bestimmt. Folge deiner Mission! Du wirst gebraucht` geweckt. Hat seine Fantasie ihm nur einen Streich gespielt oder war es eine Botschaft?

Als sein Herr ihn eines Tages wieder schlecht behandelt, läuft er einfach weg und somit beginnt das Abenteuer seines Lebens. Böse Mächte wollen die Menschheit vernichten. Kann Zac das verhindern?

„Zac und der geheime Auftrag“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, dem positiven Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

Mit Illustrationen von Ulrike Hölker.

Florentino Florians Feuerwehr Rätselspaß

Florentino Florian ist Feuerwehrmaus mit Herz und Verstand. Besonders wichtig ist ihm aber, dass es überhaupt nicht zu einem Brand kommt.

In diesem Heft hat Florentino Rätsel und Aufgaben gesammelt, die schlau machen, Spaß bringen und das Wissen, wie man richtig mit Feuer umgeht.

Stadtrundfahrt eines Gefühlsdenkers

Das Buch „Stadtrundfahrt eines Gefühlsdenkers“ erzählt 15 Geschichten von verschiedenen Menschen. Es ist ein

Karussell von Charakteren, deren einzige Verbindung ist, dass sie sich in ungewöhnlichen Lebenssituationen befinden.

Groteske und Realität wechseln einander ab.

Die Geschichten mit ihren natürlichen Dialogen lesen sich beschwingt und leicht.

