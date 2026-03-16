Bücher statt Nascherei



Bücher zählen zu den beliebtesten Ostergeschenken überhaupt. Damit Sie nicht lange suchen müssen, hier einige Tipps.

Die Magie der Geschichten

Ich nehme Dich mit in eine Welt, in der die Wände zwischen den Dimensionen durchsichtig und Realität und Märchen eins werden. Folge mir in das Reich der Hexen und Naturgeister!

Dies sind die traumhaften Erinnerungen eines kleinen Mädchens, das mit Elfen, Zwergen, Kobolden und Baumgeistern sprach. Ein wundervolles Buch mit vielen farbenfrohen Illustrationen für Kinder und Erwachsene, das einst erzählte Geschichten wieder lebendig werden lässt.

ISBN-13: 978-3695744152

Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon

Nepomuck und Finn laden Dich herzlich ein, sie auf ihrem Schlemmerbalkon zu besuchen.

Anhand von lustigen Geschichten möchten sie Dich animieren, selbst Obst, Gemüse sowie Kräuter anzupflanzen und zu ernten.

Du wirst sehen, das macht richtig Spaß!

Woraus wartest Du also noch? Nichts wie ran an die Töpfe und los!

Und wie immer warten am Ende des Buches auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Nepomuck und Finn wünschen viel Vergnügen.

ISBN: 978-3-7578-5446-1

Sirikit – die verrückte Traberstute

Sirikit war eine erfolgreiche Traberstute, doch dann änderte sich ihr Leben von jetzt auf gleich.

In ihrem neuen Zuhause ist sie nicht glücklich. Sie fühlt sich missverstanden. Es nutzt auch nichts, dass Pia alles, was in ihrer Macht steht, unternimmt, damit es ihr gut geht. Die Stute stumpft immer mehr ab und lässt irgendwann alles über sich ergehen.

Dann ändert sich ihr Leben erneut. Wird nun alles besser?

Damit der Leser besser versteht, erzählt Sirikit ihre Geschichte selbst.

ISBN-13: 9783759702999

Pferde erzählen

„Pferde wurden in den weiten Steppen der urzeitlichen Welt durch den Menschen gejagt. Umso erstaunlicher, dass diese auf Flucht spezialisierten Huftiere die Nähe des ehemaligen Jägers nicht nur zulassen, ja sogar suchen – und mit dem früheren Feind tiefe Bindungen eingehen können.

Diese faszinierende Verbindung höchst zerbrechlicher Natur machte der Mensch sich im Verlauf der Jahrtausende in vielerlei Hinsicht zunutze.

Ob Rennpferd, Pony, Wildpferd oder Gnadenhofbewohner – illustriert und aus dem Blickwinkel des Vierbeiners erzählt, offenbaren sich hier unterschiedliche Schicksale dieser eleganten und treuen Geschöpfe. Lesenswert für Herzen ab 9 Jahren, die bereits für Pferde schlagen – und insbesondere solche, die es zukünftig werden, denn:

Wo sonst liegt das Glück dieser Erde … wenn nicht auf dem Rücken der Pferde?“

ISBN-13:‎ 978-3961116188

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/