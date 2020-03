Bücher, die Abwechslung versprechen

Die folgenden Buchtipps machen das Osterfest erst richtig bunt. Sie bieten Abwechslung pur. Bestimmt ist auch für Sie ein passendes Buch dabei.

DAS MARMELADENBÜCHLEIN

Dieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!

Viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit!

Das Buch bietet eine Vielzahl an Rezepten.

Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim “Marmeladen”.

VIENNA LIFE HIGHLIGHTS

Ein ungewöhnlicher Reisebegleiter, der in 2 Sprachen verfasst ist. Das gesamte Buch ist in Englisch und wenn man es umdreht, dann in Deutsch.

In diesem Teil aus der Serie Vienna Life werden Informationen zu herausragenden Bauwerken und Orten der Stadt geboten, geschmückt mit Anekdoten und amüsanten Geschichten über die Vergangenheit. Eine perfekte Mischung von Reiseführer und unterhaltsamer Lektüre. Besser kann man eine Stadt nicht kennenlernen.

Das Buch ist auch hervorragend für den Unterricht geeignet.

Empfohlen vom Stradtschulrat für Wien.

LUST AUF BLÜTENDUFT UND MEE(H)R

Als ich das erste Gedicht für dieses Buch geschrieben hatte, stand für mich der Buchtitel sofort fest, und der Gedanke ließ mich bis zur letzten Zeile nicht mehr los.

Natürlich dürfen Elfchen und Limericks neben Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintergedichten nicht fehlen.

Und es gibt noch mehr…

So unterstreichen diesmal von mir entworfene Zeichnungen bildhaft meine Texte. Besonders aber freue ich mich darüber, dass ich Berit Stirner gewinnen konnte, mit ihren ganz eigenen Bildern, mein Werk zu bereichern.

Da macht das Lesen der Gedichte doppelt viel Spaß!

Bekommen Sie doch Lust auf Blütenduft und mee(h)r…

Herzlichst Elfride Stehle.

ALS DIE HASELMAUS IHRE FARBE VERLOR

Spielerisches Lernen, vor allem bei Sprachen, wird immer beliebter. Weg vom Vokabelpauken – hinein in die Geschichten.

Dieses Wendebuch hat den vollständigen Text der Geschichte über die Haselmaus und ihren Freund dem Wolf in Deutsch, und wenn man das gesamte Werk wendet, dann ist das Buch in Spanisch. Der Text wird erfasst durch das Merken der Bilder. Jede Seite ist vollkommen ident in der Handlung.

NANUK UND FINCHEN – IM LAND DER FJORDE

Nanuk und Finchen gehen auf eine große Reise von Island nach Norwegen. Mit dem Schiff soll es über das weite Meer gehen und dann zu Fuß bis zu Finchens Clan tief in den Wäldern.

Doch halt! Warum sind sie denn plötzlich in Grönland gelandet?

Dort wollten sie doch gar nicht hin.

Welche Abenteuer die beiden Trolle in Grönland erleben und wie es ihnen gelingt, schließlich doch nach Norwegen zu gelangen, erzählt Euch Nanuk selbst in dieser spannenden Geschichte.

Neben vielen farbigen Bildern gibt es für euch auch einige Ausmalbilder, damit Ihr auch beim Malen eurer Fantasie freien Lauf lassen könnt.

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

