Bücher aus dem Karina-Verlag auch bei Antolin

Bei Antolin finden Sie auch viele Bücher aus dem Karina-Verlag.

Über Antolin:

Antolin – Leseförderung leicht gemacht! Ideal für den Einsatz in der Schule (1. – 10. Klasse). Schüler/innen können selbstständig zu gelesenen Büchern Fragen beantworten und Punkte sammeln. Statistiken geben Auskunft über die Leseleistung.

Quelle https://www.antolin.de/

Büchtipps aus dem Karina-Verlag, zu denen es auch ein Quiz bei Antolin gibt:

Ole, der kleine Igel

Der kleine Ole lebt mit seiner Mutter und den Geschwistern im Wald. Aber Ole ist der Kleinste und kommt sich sehr unnötig vor – doch dann passiert etwas, wo der kleine Igel seine wahre Größe beweisen kann.

Das Buch ist ein “Zauberbuch”, wendet man es, so ist das komplette Buch seitenkonform in Englisch. Ein Werk, mit dem Kinder auch selbstständig ihr Sprachwissen erweitern können. Ideal auch zum Vorlesen und für den Englischunterricht in Kindergärten und Grundschulen.

Die Geschichte wird von vielen handgezeichneten Illustrationen der Künstlerin Karin Pfolz begleitet.

ISBN‑10: 3-9611125-4-1

ISBN‑13: 978-3-9611125-4-8

Pferde erzählen

Liebevoll zusammengestellte Geschichten über Pferde und Ponys, begleitet mit wunderschönen angezeichneten Illustrationen, erfreuen jedes tierliebende Herz. Dieses Buch ist nicht nur für Kinder und Jugendliche geeignet, sondern bringen jedem das Leben dieser majestätischen Tiere näher.

ISBN‑10: 3-9611161-8-0

ISBN‑13: 978-3-9611161-8-8

Willkommen zu Hause, Amy

“Willkommen zu Hause, Amy” ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Amy wurde mit einer Muskelschwäche in den Beinen geboren. Als sie drei Jahre alt war, gab ihre Mutter sie in ein Kinderheim, da sie der Aufgabe, eine behinderte Tochter großzuziehen, nicht gewachsen war.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der immer an ihrer Seite ist.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Im Pferdestall findet sie den verängstigten Amigo. Schon bald stellt sich heraus, dass auch er das Vertrauen in die Menschen verloren hat.

Können Amy und Amigo einander helfen, ihr Misstrauen abzubauen?

ISBN‑10: 3-9611170-5-5

ISBN‑13: 978-3-9611170-5-5

Toph das Faultier – Toph the Sloth

Das Faultierkind Toph ist etwas rundlich geworden, da die Blätter so wohlschmeckend sind. Dadurch gewinnt sie immer das Langsamschwimmen. Für die anderen Faultierkinder ein Grund, sie nicht mehr mitspielen zu lassen. Doch dann geschieht etwas sehr gefährliches im Faultierwald und Toph zeigt den anderen, dass es nicht darauf ankommt, wie man aussieht, sondern wie man im Herzen denkt. Die spannende Geschichte von Toph und ihren Freunden lehrt Kindern einen vorbehaltlosen Umgang Miteinander und wie wichtig Vertrauen ist. Liebevolle handgezeichnete Illustrationen begleiten das Werk auf jeder Seite. Gemalt von der Künstlerin Karina Pfolz, die 2018 und 2019 mit dem Preis Best Illustrator für Kinderbücher ausgezeichnet wurde. Ein Buch über Vorurteile und über Selbstvertrauen. Das Buch ist in Deutsch und Englisch verfasst und der 7. Band aus der Serie visuelles Sprachenlernen.

ISBN‑10: 3-9669808-3-5

ISBN‑13: 978-3-9669808-3-8

Kathy das freche Schlossgespenst auf Besuch

Bereits der erste Teil der Kathy Bücher, Kathy das freche Schlossgespenst von Schloss Freiland, hat einen wahren Erfolgsflug. Nun ist endlich Teil 2 am Markt. Hier taucht Kathy in die Geschichte der Orte Fischamend, Schwechat und Bruck an der Leitha. Witzig und gespickt mit allerlei Schlossgespensterunfug erlebt das reizende Gespenstermädchen so manche historische Begebenheit. Mitautor und Historiker Prof. Adalbert Melichar und intensive Recherchen mit Mag. Christina Basafa-Pal garantieren geschichtliche Richtigkeit der Geschehnisse. Somit ist das Werk auch für das Gebiet Carnuntum wertvoll und geeignet, um im Geschichtsunterricht Verwendung zu finden. Aber auch für Leser/innen jeden Alters garantieren Kathy und ihre Freunde Unterhaltung pur. Man muss nicht in dieser Gegend leben, um sich mit diesem Werk gut zu unterhalten.

ISBN‑10: 3-9611193-3-3

ISBN‑13: 978-3-9611193-3-2

Nepomucks Abenteuer

Nepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an. Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?

ISBN‑10: 3-903056-18-9

ISBN‑13: 978-3-903056-18-3

Flavius und seine Namen – Flavius and his names

Eigentlich heißt der kleine lila Plüschdrache von Lisa ja „Flavius“, trotzdem hat er auch andere Namen. Warum? Erlebt eine seiner Geschichten, und findet selbst heraus, warum Lisa und ihr großer Bruder Olaf ihn anders nennen.

Gedruckt ist das Werk auf hochwertigen Fotopapier und ausgestattet mit zauberhaften Illustrationen in Farbe.

Dieses Hardcoverbuch ist ein “Zauberbuch”. Auf einer Seite ist es deutsch, und wenn man es wendet, dann findet sich der komplette Buchinhalt in Englisch wieder.

Ein wunderbarer Weg für Kinder und Erwachsene um die Sprache zu üben.

Unsere 2-sprachigen Kinderbücher finden bereits viel Verwendung in Schulen, da das spielerische Lernen immer einen großen Lernerfolg garantiert.

ISBN‑10: 3-9611166-1-X

ISBN‑13: 978-3-9611166-1-4

Florentino fragt nach – Brandmeldeanlage

“Aaaahhhh, verdammt! Warum müssen diese Dinger immer so laut sein?” Florentino war wieder mal erschrocken, als der Rauchmelder seinen Dienst versah und lospiepste, weil Markus das Frühstück auf dem Herd vergessen hatte. Die Feuerwehrmaus – wie immer sehr neugierig – geht zusammen mit Markus der Frage nach, wie ein Rauchmelder funktioniert.

Aber wie schützt man eine Schule oder ein Krankenhaus? Denn da wäre ein einzelner Rauchmelder nicht ausreichend. Hier schaffte eine elektronische Brandmeldeanlage Abhilfe. Für Markus schon bekannt, aber für die kleine Maus absolutes Neuland. Hier kommt Theo, ein Freund von Markus, ins Spiel, der den beiden eine solche Anlage und ihre Bauteile ganz genau erklärt.

Ein spannendes Buch für wissensinteressierte Kinder über Brandschutz, Feuerwehren und vor allem – dem richtigen Umgang mit Feuer.

ISBN‑10: 3-9611166-0-1

ISBN‑13: 978-3-9611166-0-7