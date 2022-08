Bücher aus dem Karina-Verlag animieren zum Sprachenlernen

Die folgenden Buchtipps aus dem Karina-Verlag animieren zum Sprachenlernen. So macht das Lernen richtig Spaß, ohne langwierig Vokabeln pauken zu müssen.

Zu den Büchern geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/kinderbucher/

Toph das Faultier

Die kleine Toph lebt in einem großen Wald. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist das Verzehren von saftigen Blättern und gemütlich auf einem Baum herumhängen. Doch dann wollen die anderen Faultierkinder nicht mehr mit ihr spielen …

Was wohl der Grund ist? Aber während Toph darüber nachdenkt, überschlagen sich die Ereignisse im Wald und ein Unglück bahnt sich an.

Das reich illustrierte Buch ist aus der Serie visuelles Sprachenlernen. Hardcover und auf hochwertigem Fotopapier gedruckt.

Der Blaubeerfuchs

Für den kleinen Fuchs steht der erste Schultag vor der Türe, doch seine Mutter findet ihn nicht, obwohl er sich so darauf gefreut hat.

Was mag da wohl für ein Missgeschick passiert sein, dass der Fuchsjunge sich nicht in die Schule traut? Ob Mama Fuchs das wieder in Ordnung bringen kann?

Dieses Kinderbuch ist ein Zauberbuch in Deutsch und Englisch. Vollgefüllt mit liebevollen Illustrationen und einer kleinen Überraschung.

Ein wertvolles Buch über Probleme und deren Lösung. Hervorragend geeignet, um Sprachen zu erlernen.

Als die Haselmaus ihre Farbe verlor

Tief im Wald, in einem hohlen Baum, lebt eine kleine Haselmaus.

Ihr Freund, der Wolf, hat bald Geburtstag und sie will ihm eine Freude bereiten, also geht sie auf die Suche nach dem passenden Geschenk. Doch auf einmal ist die kleine Maus nicht mehr bunt, sondern schwarz/weiß. Verzweifelt versucht sie – mit der Hilfe anderer Waldtiere – eine Lösung zu finden.

Dieses wunderbar illustrierte Kinderbuch ist ein „Zauberbuch“. Eine Seite des Buches ist deutsch, eine englisch.

Visuelles Sprachlernen mit spannenden Geschichten.

Pecoras erster Schnee

Ein Kinderbuch in zwei Sprachen, zum visuellen Sprachenlernen.

Der kleine Pecora ist aufgeregt! Als er erwachte, sah er den ersten Schnee in seinem Leben. Alles ist weiß. Mama findet das aber nicht so spannend und so macht sich das kleine Rehkind auf, um das kalte weiße Etwas zu erkunden.

Doch was so unscheinbar rein scheint, hat seine Tücken. Pecora erlebt ein spannendes Abenteuer und er ist wohl auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen.

Dieses Buch ist ein Wendebuch. Eine Seite ist in Deutsch und eine in Englisch. Die Kinder merken sich den Text zu dem Bild und erlernen so die neue Sprache, ohne langwierig Vokabeln pauken zu müssen.

Der Irgendwann Hase

Im Wald, ganz in Deiner Nähe, da wohnt „Keksi“, das Hasenkind. Gemeinsam mit ihrer Freundin „Streifchen“ – ein Waschbär – tollt Keksi lustig herum. Doch auf einmal wird aus einem Versteckspiel ein großes Abenteuer.

Dieses 2-sprachige Kinderbuch aus der Serie für „visuelles Sprachenlernen“ ist mit reichhalteigen Illustrationen ausgestattet und bringt, durch das „Erleben“ des Hasenalltages in der Natur, den Kindern Umweltbewußtsein näher.

Das Haselnusshörnchen

Das kleine Haselnusshörnchen Nussi bereitet seiner Mama schon große Sorgen. Zu ungeschickt verhält es sich und schafft es einfach nicht, von einem Baum zum anderen zu springen. Doch so ein Waldboden – vor allem im Winter – birgt manch Gefahr. Ob es gelingen wird, dass das kleine Nussi ein wahrer Sprungmeister wird und was haben mit all dem Haselnüsse zu tun?

Dieses Buch ist auch zum visuellen Sprachenlernen geeignet. Die Ausgabe ist in Deutsch und Englisch und durch die reichhaltigen Illustrationen speichert sich die neue Sprache ohne langwierigem Vokabellernen.

Wie das Osterfest gerettet wurde

Als das Häschen Moritz über eine achtlos weggeworfene Getränkedose stolpert, bahnt sich eine mittlere Katastrophe an. Zum Glück wird Moritz von den Kindern Miriam und Klaus gefunden, zum Tierarzt gebracht und liebevoll gesund gepflegt.

Der kleine Findling kann rechtzeitig wieder in die Freiheit entlassen werden und die Dinge nehmen planmäßig ihren Lauf.

Erst beim Osterfest lüften Miriam und Klaus das Geheimnis des kleinen Hasen.

Dieses Hardcover-Buch ist nicht nur ein spannendes Kinderbuch mit den wundervollen Illustrationen von Karina Moebius, sondern eines aus unserer Serie für visuelles Sprachenlernen. Englisch lernen ohne mühsames Vokabelpauken.

Empfohlen für Kinder ab 7 Jahren.

Huck, der Seeräuber

Ein frecher Seeräuber, bärenstarke Mäuse und eine liebliche Stimme ergeben eine zauberhafte Erzählung, die am wunderschönen Attersee spielt. Warum der kleine Huck zum Seeräuber wird und wie er aus ganz anderen Gründen berühmt und glücklich wird, erzählt diese Geschichte.

Dieses Kinderbuch ist aus unserer Serie für visuelles Sprachenlernen in Deutsch/Englisch.

72 Seiten auf Bilderdruckpapier, Hardcover

Abenteuer Jakobsweg

Über den Jakobsweg gibt es zahlreiche literarische Werke, aber bisher noch keines, dass diesen weltberühmten Pilgerpfad auf kindergerechte Art erklärt.

Ein Marienkäfer und ein Löwe wandern gemeinsam auf dem Jakobsweg und erleben so manches Abenteuer.

Auf dem Buchcover findet sich eine Landkarte, damit die kleinen Leserinnen und Leser die Strecke mitverfolgen können.

Das Werk ist ein 2-sprachiges Wendebuch aus der Serie „visuelles Sprachenlernen für Kinder“. Sprachen: Deutsch/Englisch.