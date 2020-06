Buchtipps für Kinder:

Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

Eine Kinderbuch Zeitreise

Zuerst hat Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden, oder?

Die Chinesen würden sich wundern, wenn man ihnen erzählen würde, dass ein Johannes Gutenberg in Deutschland vor etwa 550 Jahren das Drucken erfunden hat.

Die Druckkunst wurde in Ostasien entwickelt.

Schon 1400 kannten Chinesen das System der beweglichen Schriftzeichen. Sie wurden auf Knochen, Bronzen, Keramiken und Steinsäulen gefunden, was beweist, dass die Chinesen schon im 5. Jahrtausend vor Christus geschrieben haben.

Kinderbücher gab es allerdings noch lange nicht, weil die meisten Menschen bis weit in die Neuzeit Analphabeten waren. Die Frage nach Kinderbüchern stellte sich erst viel später.

Mitte des 15. Jahrhundert, als bei uns der Buchdruck erfunden wurde, gab es außer den Lernhilfen, wie etwa Hornbücher, kaum richtige Kinderbücher. Hornbücher sind Buchstabentafeln, sie wurden wie ein Handspiegel aus Holz mit Papier beklebt. Kinder konnten zunächst nur an Klosterschulen lesen und dies nur zu religiösen und schulischen Zwecken. Meist benutzten sie die Bibel, Gesangbuch und Luthers kleinen Katechismus.

Seit dem 16. Jahrhundert konnten die Kinder endlich in den sehr beliebten Märchen stöbern. Sie wurden vor allem auch im 19. Jahrhundert gesammelt und als Kinderbücher umgeschrieben, unter anderem von den Gebrüdern Grimm, Charles Perrault und Gabrielle-Suzanne de Villeneuve.

In den 1580er Jahren gab es zahlreiche Volksbücher meist von Hausierern vertrieben. 1658 brachte der Tscheche Johann Amos das erste bedeutende Kinderbuch „Orbis pictus“ auf den Markt. Die ganze Welt der Dinge und des Lebens sollte gemalt und benannt werden.

Bis ins 19.Jahrhundert sollte der „Orbis pictus“Kinder mit der realen Welt vertraut machen.Auch die ABC-Buchform war bis Mitte des 19. Jahrhunderts populär. Im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung, beschäftigte man sich intensiv mit Kindererziehung und schrieb jetzt auch kindgerechte Romane. Joachim Heinrich Campe schrieb 1779 „Robinson der Jüngere“ ,der eine Bearbeitung von Daniel Defoes „Robinson Crusoe“ist. Puritaner veröffentlichten im 17. und 18. Jahrhundert in England und Amerika Kinderbücher, die von protestantischer Ethik geprägt waren. Das lag auch daran, dass nur jedes zweite Kind das Erwachsenenalter erreichte.

Buchtipps für Kinder:

Mombel: der Mutmacher

Paule hasst den Sportunterricht. Nie schafft er es, über die blöden braunen Kästen zu springen. Jedes Mal blamiert er sich vor der ganzen Klasse. Alle lachen – immer! Das macht unseren Paule natürlich traurig. Eines Tages passiert etwas Unglaubliches. Ihm erscheint, schwuppdiwupp, ein kleines Gespenst. Das ist Mombel und der spricht in Reimen! Zuerst ist Paule nicht begeistert. Aber dann bemerkt er etwas. Mombel taucht immer dann auf, wenn Paule sich nicht traut oder Angst hat. Das kleine Gespenst lacht nicht, sondern redet Paule gut zu. Und siehe da …

Ein Mutmachbuch zum Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren!

Zum selbständigen Lesen für Kinder ab 8 Jahren!

Für Jugendliche und Erwachsene, die im Sportunterricht mit den Kästen nicht klarkamen!

Die Abenteuer des kleinen Finn

Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.

Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.

Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.

Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.

Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde

Dieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.

Susi Strohhut

Susi Strohhut ist eine kleine, ungezogene Hexe, die selten, eigentlich nie, das macht, was sie soll. Ihre Freunde, Corax – ein schwarzer Rabe, und Hieronymus – ein Feuerdrache, haben manches Mal ihre liebe Not mit ihr.

Warum muss Susi Strohhut auch das große Zauberbuch der Großmutter mopsen? Und muss die kleine Hexe wirklich überall ihre Nase hineinstecken?

Ob alles im gut ausgeht? Lest selbst, in welche Schlamassel sich Susi Strohhut hineinmanövriert.

