Buchtipps für jeden Geschmack

Die folgenden Buchtipps bieten eine bunte Mischung an Unterhaltung. Bestimmt ist ein Buch dabei, was Sie schon immer lesen wollten.

Das ultimative Gutelaunebuch

Spannend lustige Reiseberichte und Alltagsgeschichten und herzerwärmende, seelenschmeichelnde Lyrik zaubern in jedes Gesicht ein Lächeln, das lange anhält … wenn es nicht durch ein Lachen unterbrochen wird …

Balsam für Herz, Seele und Zwerchfell – ein Buch, das man nicht nur einmal liest!

ISBN-13: 978-3738631326

Nutze dein Potenzial

Potenzial wird als Entwicklungsmöglichkeit definiert, oder auch als die Gesamtheit der noch nicht ausgeschöpften Möglichkeiten, Mittel, Energie und Fähigkeiten jedes Einzelnen.

Potenzial schließt nicht nur die Talente sowie Fähigkeiten einer Person ein sondern auch die Lebensumstände, in denen sie sich gerade befindet.

Dieser kleine Ratgeber zeigt anhand realer und lebendiger Beispiele auf, wie man sein Potenzial voll nutzen kann und welche Fehler dabei besser vermieden werden sollten.

„Es war mir sehr wichtig, nicht nur einen trockenen Ratgeber zu schreiben sondern auch anschauliche Beispiele einzufügen die aus dem realen Leben stammen und motivieren und auflockern sollen“, so die Autorin.

ISBN-13: 978-3754373286

Der Journalist

Die Kartenlegerin Sidonia sieht für ihren neuen Kunden eine Gefahr vorher. Doch der Mann nimmt sie nicht ernst. Einige Wochen später liegt er ermordet im Wald. Es handelt sich um den berüchtigten Journalisten Achim Nübel, der sich durch seine reißerischen Artikel viele Feinde gemacht hat. Auch Sidonia gerät in den Blickfang der Polizei, denn sie war neben einigen anderen Personen Gegenstand eines neuen Buches, bei dem Nübel beabsichtigte, ganze Berufszweige zu diskreditieren. Neben der Polizei begibt sich der Privatdetektiv Bruno Feldmann auf die Suche nach dem Täter und gerät in große Gefahr. Nichts ist, wie es scheint. Und alles ist auf merkwürdige Art miteinander verflochten. Als ein zweiter Mord passiert, müssen alle Karten neu gemischt werden.

ISBN-13: 978-3751930918

Gedankenkarussell – Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in „Gedankenkarussell – Eine literarische Reise“ mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN-13: 978-3739245539

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/