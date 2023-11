Buchtipp: Lalitas Dschungelreise

Mit Susanne Wassmer auf musikalischer Reise durch den Dschungel

Was tut eine Prinzessin, die nicht heiraten will? Sie verlässt heimlich den Palast ihrer Eltern und flieht mit ihren Freunden aus der Menschen- und Tierwelt in den Dschungel.

Wer ihr auf dieser spannenden Reise begegnet und wie sie glücklich ans Ziel kommt – davon erzählt dieses Buch.

Susanne Wassmer lebt im Kanton Aargau (Schweiz), dort ist sie geboren und aufgewachsen bin. Zu ihren schönsten Kindheitserinnerungen gehören die Märchen, die ihr ihr Vater jeden Abend erzählt hat.

Gut vierzig Jahre lang war sie als Primarlehrerin tätig und unterrichtete sechs- bis achtjährige Kinder. Irgendwann begann sie mit dem Schreiben von Geschichten, die auch im Unterricht und in Projektwochen verwendet wurden. Unterstützt wurde sie dabei stets vom Musiker und Komponisten Rene Dublanc, der für jede Geschichte die jeweils passenden Lieder vertonte. Auch „Lalitas Dschungelreise“ entstand anlässlich einer solchen Projektwoche und ist seit September 2023 nicht mehr nur für Schulkinder im Aargau erhältlich, sondern für die kleinen und großen Leser und Vorleserinnen im gesamt-deutschsprachigen Raum.

Wer Lust hat, sich musikalisch in Lalitas Welt ziehen zu lassen, kann das unter www.susanne-wassmer.ch oder auf dem YouTube-Kanal der Autorin tun https://www.youtube.com/@SusanneWassmer829

Lalitas Dschungelreise, Susanne Wassmer, erschienen im Paramon Verlag

ISBN: 978-3-03830-856-0, gebunden, 50 Seiten, 18€/ 19,40CHF

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

Kontakt

Paramon Verlag

Rodja Smolny

Rosenbergweg 7a

6300 Zug

041/552 05 34



https://Paramon.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.