Buchtipp: Eisflammen von Laura Patricia Piontek

Übernatürlichkeit und die Realität einer entfernten Galaxie reißen Lucy aus ihrer kleinen behüteten Kleinstadtwelt in ein Leben voller Abenteuer und Gefahren.

Leseprobe:

DER BRIEF

Finnick, falls Du es bisher noch nicht beabsichtigst, wirst Du mich spätestens umbringen wollen, sobald du dies hier gelesen hast.

Mit Deiner Einschätzung hattest Du natürlich recht: Selbstverständlich dachte ich nie auch nur im Traum daran, das Volk Lunas zu retten. Luna oder Lucy – wie auch immer du sie nennen magst – ist tot. Ich habe sie getötet.

Nun befinde ich mich auf dem Weg zu meinem Heimatplaneten Luna, um Joshs letzte bislang gehütete Macht entgegenzunehmen. Natürlich wird er sie mir bereitwillig übertragen, da ja vermeintlich das Leben seiner Tochter auf dem Spiel steht.

Du fragst Dich, wie mir all das gelingen konnte? Nun, einfach war es nicht gerade. Ihr habt es mir erstaunlich schwer gemacht, Euch aufzuspüren. Doch der große Plan existierte ja schon seit langem.

Was Du wohl noch nicht wusstest: Severin, der erste Rebell, nahm damals auf Luna den König gefangen. Die Ironie besteht wohl in der Tatsache, dass ihm keine andere Wahl blieb – unsere Magie zwang Severin zu seinem Verrat. Und dieses Mittel setzten wir wieder ein – aus diesem Grund tötete er dann Stella.

Nun, bevor Du womöglich sauer auf ihn wirst, solltest Du eine überraschende Neuigkeit erfahren: Severin ist in Wahrheit dein Vater.

Nach Deiner Geburt begab sich meine Mutter persönlich auf die Erde und setzte dich aus. Dann brachte sie mich zu Severin. Ein wirklich vorteilhafter Tausch, findest Du nicht?

Ich habe alle manipuliert und ausgetrickst, seitdem Du in Erscheinung getreten bist. Anfangs hegte ich an Deiner Identität noch Zweifel.

Meine Macht – nun durch Lunas nahezu komplette Kraft potenziert – ist gewaltiger, als Du Dir vorstellen kannst – und wird ausreichen. Wird genügen, um Joshs Macht zu übernehmen, meine Mutter Josslin zu stürzen – und endlich den Platz als Herrscher Lunas einzunehmen.

Meiner Bestimmung gemäß werde ich alle unterwerfen – und schließlich das Universum beherrschen.

Nun, es wartet jetzt Wichtigeres, als Dir Dein erbärmliches Dasein zu erklären. Genieße dein restliches Leben. Falls wir uns wiedersehen, werde ich es Dir nehmen.

Die Halbwaise Lucy lebt mit ihrem Vater im Idyll einer Kleinstadt nahe des Berges Saint Blue. Ihre überschaubare kleine Welt ist in Ordnung und ihr Leben verläuft in geordneten Bahnen – bis Finnick in ihr Leben tritt.

Lucy – völlig unerwartet mit der alternativen Realität des Planeten Luna konfrontiert – findet sich plötzlich als zentrale Person dramatischer Entwicklungen einer fernen Galaxie wieder. Durch übernatürliche Ereignisse verunsichert, von seltsamen Erinnerungen heimgesucht und durch einen mysteriösen Angreifer mit dem Tode bedroht, kämpft Lucy um die Wahrheit – und ihre wahre Liebe …

Wer ist Freund? Wer ist Feind? Nichts ist wie es scheint …

Produktinformation:

Taschenbuch: 340 Seiten

Verlag: Karina Verlag (Nova MD); Auflage: Erstauflage (13. April 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 9783961116096

ISBN-13: 978-3961116096

ASIN: 3961116091

Mehr Infos: https://www.karinaverlag.at/

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

