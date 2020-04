Buchtipp: Die Lichtgeister Sanja und Gilbert

Die Lichtgeister Sanja und Gilbert haben die Aufgabe, den Menschen auf der Erde zu helfen. Immer wenn jemand in Not geraten ist, dürfen sie zur Erde und tun was notwendig ist, um den Menschen wieder auf ihren Weg zu helfen. Mit Hilfe eines Würfelspiels wird entschieden, wer beim nächsten Mal an der Reihe ist.

Ein kleines Mädchen feiert auf der Erde ihren Geburtstag. Ihre Eltern sind geschieden und sie ist sehr traurig, weil ihr Vater nicht mehr bei ihr und ihrer Mutter lebt. Sanja und Gilbert bringen die drei mit einem Gutschein für einen Tag zusammen.

Danach freuen sich die beiden Lichtgeister über einen Besuch von ihrem Freund, dem Schneegeist.

Wieder auf der Erde erleben sie ein neues Abenteuer bei einem Zoobesuch. Ein kleiner Junge hat einen großen Wunsch und sein Vater weiht ihn deshalb in ein Geheimnis ein.

Manchmal treffen die beiden guten Geister aber auch auf Feinde: die Problemgeister! Sanja und Gilbert müssen bei einer Familie auf der Erde wieder gerade biegen, was ein Problemgeist angestellt hat.

Zum Schluss bekommen die beiden vom Wächter aller Geister eine neue Aufgabe. Sie sollen einem Jungen helfen, sich einem fremden Menschen gegenüber, richtig zu verhalten.

Es wäre so einfach, wenn man alle Probleme der Kinder einfach wegradieren könnte, aber sie müssen aus ihren Fehlern lernen.

Manchmal haben auch Geister Probleme und Träume: Für Sanja erfüllt sich ihr größter Wunsch mit Hilfe eines Liebesbriefes …

Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch:

Schönes Kinderbuch zum vorlesen oder auch selbst lesen

Hallo ich habe das Buch für meine 6 jährige Tochter geschenkt bekommen. Es sind mehrere kleine geschickten im Buch die einzeln sehr schön zu lesen sind. Sie hängen alle zusammen können aber auch so gelesen werden ohne das es stort. Das man das vorherige Kapitel nicht kennt. Hab meine kleine immer nach den Bildern aussuchen lassen welches Kapitel sie zum einschlafen hören möchte. Es ist kindgerecht geschrieben mit sehr schön passenden Illustrationen. Das Schriftbild ist so das auch meine kleine ihre Lese ersuche hier gut starten kann.

Was mich besonders Freut, es handelt sich bei der Autorin um eine fränkische Original. Hatte das Glück sie bei einer Lesung in einen kleinen Buchladen kennen zu lernen. Mach weiter so.

(Quelle Amazon)

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 44 Seiten

Verlag: Karina Verlag (Nova MD); Auflage: Erstauflage (1. März 2019)

Sprache: Deutsch, Englisch

ISBN-10: 3964439908

ISBN-13: 978-3964439901

Mehr Infos: https://www.karinaverlag.at/

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

