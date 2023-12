Brown Thomas Arnotts reduziert In-Store-Kosten und verbessert die Kundenerfahrung mit ZetesAthena

Dublin, 14. Dezember 2023 – Brown Thomas Arnotts, führende Handelskette für Luxusgüter in Irland, beschleunigt das Wachstum des Omnichannel-Geschäfts mit ZetesAthena In-Store Management. Die Lösung verbessert den Filialbetrieb und Click & Collect-Dienste durch eine intuitive Software, die dem Personal in den Filialen Echtzeitdaten zur Verfügung stellt. Dies führt zu einer Verbesserung des Kundenerlebnisses und höheren Gewinnen.

ZetesAthena ist eine modulare SaaS-Lösung für In-Store-Mobilität, mit der Handelsunternehmen unterschiedliche In-Store-Management-Anwendungen auf einer einzigen Plattform ausführen können: vom Wareneingang über Bestandsprüfungen, Preisverwaltung, Bestandsverwaltung und Click & Collect-Prozessen bis hin zum Retourenmanagement. Mit modernster mobiler Technologie und Datenerfassung in Echtzeit bietet die Lösung transparente Echtzeiteinblicke über den Bestand in Verkaufsräumen, Filiallagern und anderen Filialen. ZetesAthena wird von der MCL™ Mobility Plattform unterstützt, einer Cloud-basierten Plattform für die zentrale Verwaltung von mobilen Anwendungen, Geräten und Benutzern.

Effiziente Prozesse in den Filialen für Omni-Channel-Händler

Brown Thomas Arnotts führte ZetesAthena 2014 ein, um die Prozesse in den Filialen und die Regalverfügbarkeit zu verbessern. Seitdem hat die Handelskette durch die Automatisierung von Aufgaben wie Preisreduktion, Bestandsprüfungen, Umlagerung und Click & Collect ihre Workflows vereinfacht und die Produktivität der Arbeitskräfte verbessert. Durch die Optimierung kritischer Prozesse in den Filialen, wie zum Beispiel der Preisauszeichnung, kann Brown Thomas Arnotts große Verkaufsereignisse inklusive Weihnachtsgeschäft und den Sommerschlussverkauf effektiv verwalten. Wenn Preise für eine Werbeaktion gesenkt werden sollen, können problemlos neue Preisschilder erstellt und die Produkte damit ausgezeichnet werden. So lassen sich erhebliche Verluste durch uneinheitliche Preise und Preisauszeichnungen vermeiden. Darüber hinaus kann das Unternehmen die Bestände vorübergehend anpassen und registrieren, wenn Ware vorübergehend nicht verfügbar sind, beispielsweise, wenn Artikel an Produktionsunternehmen für Fotosessions oder Marketingkampagnen ausgeliehen werden.

Unschlagbar praktisch: ZetesAthena Click & Collect

Angesichts des Erfolgs des ersten Projekts beschloss Brown Thomas Arnotts im Jahr 2022, die Nutzung der Lösung um das Modul ZetesAthena Click & Collect zu erweitern. Rechtzeitig zu Peak-Zeiten wie dem Weihnachtsgeschäft war die Lösung einsatzbereit und lief erfolgreich in allen Filialen des Landes.

„Bei Brown Thomas Arnotts haben wir uns vorgenommen, den Handel in jeder Hinsicht neu zu erfinden. Dazu gehört auch, dass wir den Kunden ein optimales Multi-Channel-Einkaufserlebnis bieten. Durch ZetesAthena haben wir die Möglichkeit, uns mühelos an sich ändernde Kundenanforderungen anzupassen, ohne Kompromisse bei unseren hohen Standards im Kundenservice machen zu müssen. Beides ist unser Markenzeichen bei Brown Thomas Arnotts. Mit dem nahtlosen Click & Collect-Modul können wir Bestellungen effizient verwalten und sicherstellen, dass jeder Kunde seine Ware fehlerfrei und termingerecht erhält. Dies ist heute im Handel unerlässlich. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform hat unserem Personal eine schnelle Anpassung ermöglicht und versetzt uns in die Lage, unseren geschätzten Kunden einen herausragenden, flexiblen Service zu liefern. Die Zusammenarbeit mit dem ZetesAthena-Team war erfolgreich, und wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft fortzusetzen“, äußert Brendan McKenna, IT Supply Chain Manager bei Brown Thomas Arnotts.

Die gesamte Aufgabenverwaltung rund um die Auftragsabwicklung läuft effizient und fehlerfrei ab, da das Personal in den Filialen über Mobilgeräte auf alle Informationen zugreifen kann. Der Auftrag kann schnell kommissioniert und in den Abholbereich in der Filiale gebracht werden. Bei der Abholung wird jeder Artikel physisch aus dem Bestand genommen, die Aktualisierungen werden sofort im System vorgenommen. Wird ein Artikel nicht rechtzeitig abgeholt, kann das Verkaufspersonal den Kunden direkt kontaktieren, um eine andere Lieferoption zu vereinbaren, beispielsweise die Zustellung nach Hause. Mit diesem hochflexiblen Ansatz kann Brown Thomas Arnotts kundenorientiert arbeiten und Optionen anbieten. Dies führt zu hoher Kundenzufriedenheit und verhindert zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit nicht zugestellten Bestellungen.

Darüber hinaus ermöglicht die benutzerfreundliche Plattform neuen Mitarbeitern eine schnelle Einarbeitung. Dies ist ein bedeutender Faktor, um sofort und in hohem Maße produktiv zu werden. „Die Lieferketten des Einzelhandels befinden sich im Umbruch, und angesichts schwindender Grenzen zwischen Online- und Offlinehandel erwarten die Kunden auf allen Kanälen eine uneingeschränkte Einkaufserfahrung. Wir freuen uns, dass wir Brown Thomas Arnotts dabei helfen können, eine bedeutende Omnichannel-Erfahrung zu bieten“, sagt Robert van Vliet, Managing Director bei Zetes Ireland.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

Kontakt für Medienanfragen:

Zetes GmbH

Flughafenstraße 52b

D-22335 Hamburg

Cordula Steinhart

Tel. +49 (40) 532 888 0

cordula.steinhart@de.zetes.com

Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

D-23966 Wismar

Tanja Kaak

Tel. +49 (0)3841 22 43 14

info@stemmermann-pr.de