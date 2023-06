Bronzel Service GmbH mit „Excellence Award des Handwerks“ ausgezeichnet

Die Bronzel Service GmbH, Experte für Brand- und Wasserschadensanierung mit bundesweit 15 Standorten, wurde im Rahmen der Initiative „Mission Starkes Handwerk“ mit dem renommiertem „Excellence Award des Handwerks“ geehrt. Sascha Schreiber, geschäftsführender Gesellschafter: „Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und danken insbesondere unseren treuen Kunden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten 25 Jahren.“

Bronzel Service GmbH als einer der deutschlandweit besten Handwerker ausgezeichnet

Die Bronzel Service GmbH ist spezialisiert auf Brand- und Wasserschadensanierungen. Das Unternehmen deckt hierbei den kompletten Prozess, von der Leckortung und Diagnose bis hin zur umfassenden Sanierung, ab. Ebenso zählen angrenzende Spezialgebiete wie u.a. Schimmelpilzsanierung, Feuchtigkeitsmessung oder Flachdachtrocknung zum Service-Portfolio. Zum Einsatz kommen dafür modernstes Equipment und hochqualifizierte Mitarbeiter“innen – z.B. in Bereich Thermografie zur Lokalisierung von wasserführenden Leitungen in Fußbodenheizungen.

Neben der Zentrale im baden-württembergischen Leonberg betreibt die Bronzel Service GmbH deutschlandweit 14 weitere Standorte mit mehr als 130 Mitarbeitenden. Für seine Kunden ist das Unternehmen 7/24 rund um die Uhr im Einsatz. Zum Kundenstamm und den Kooperationspartnern zählen insbesondere Versicherungen, Hausverwaltungen, Objektbetreuer sowie Handwerksunternehmen, die seit inzwischen mehr als 25 Jahren auf die fachkompetenten Dienstleistungen und handwerklichen Fähigkeiten des Sanierungsspezialisten vertrauen.

Erfolgreiche Entwicklung nachhaltige Strategien in sich stark wandelnden Märkten

Die Jury: „Die Bronzel Service GmbH mit Sascha Schreiber an der Spitze hat sich mutig von traditionellen Mustern gelöst und es geschafft, nachhaltige Lösungen in den sich stark wandelnden Märkten zu entwickeln. Das Unternehmen agiert proaktiv auf neue Möglichkeiten und Herausforderungen, darunter stetige Fortbildung seiner Fachkräfte, Einsatz von Technik-Innovationen und eine hohe Mitarbeiter-Bindung gegen den zunehmenden Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Durch die erfolgreiche Neuausrichtung, verbunden mit einer klaren Spezialisierung und Positionierung, nimmt die Bronzel Service GmbH eine Vorbildwirkung ein und trägt dazu bei, das Image und Ansehen des Handwerks in Deutschland zu modernisieren.“

Ebenso hervorzuheben sei die exzellente Unternehmensführung durch Sascha Schreiber, so die Jury des „Excellence Award des Handwerks“ weiter. Dazu gehöre neben der hervorragenden Management-Qualität die umfassende Ausrichtung auf Kundenanforderungen, die heute nachhaltige Ausführungen mit modernster Technik voraussetzen. Die Bronzel Service GmbH schaffe es so überzeugend, Handwerkstraditionen und stetige Innovation zu verbinden.

Hohe Mitarbeiter-Zufriedenheit ist Schlüssel zum Erfolg

Ebenfalls wurde der Bronzel Service GmbH eine vorbildliche Mitarbeiterführung attestiert. Sascha Schreiber kreiere durch eine wertschätzende Personalführung eine durchweg positive Arbeitsatmosphäre, „(…) die Mitarbeiter“innen motiviert und beflügelt“. Gleichfalls widme sich Schreiber sehr aktiv der Förderung des Nachwuchses und dessen erstklassiger Ausbildung. Neben dem Award werden seine Leistungen ebenfalls in dem am 01.08.2023 im Bourdon Verlag erscheinenden Buch „Excellence des Handwerks“ gewürdigt.

Weitere Informationen unter: https://www.bronzel-service.de

Über Bronzel Service GmbH / Sascha Schreiber:

Die Bronzel Service GmbH wird von Sascha Schreiber, geschäftsführender Gesellschafter, und Frank Wagner, technisch geschäftsführender Gesellschafter, geführt. Neben dem Hauptsitz in Leonberg verfügt das Unternehmen über bundesweit 14 weitere Niederlassungen mit insgesamt mehr als 130 Mitarbeitenden. Spezialgebiet der Bronzel Service GmbH ist die Brand- und Wasserschadensanierung. Zu den Kunden und Kooperationspartnern zählen insbesondere Versicherungen, Hausverwaltungen, Objektbetreuer und Handwerksunternehmen. Standort-Überblick: Augsburg, Berlin, Pforzheim, Hamburg, Leonberg, Lübeck, München, Heilbronn, Pfungstadt, Bodensee, Ulm, Mainz, Karlsruhe.

Kontakt

Bronzel Service GmbH

Sascha Schreiber

Hauptverwaltung / Am Längenbühl 6

71220 Leonberg

+49-(0)7152-949787



https://www.bronzel-service.de

