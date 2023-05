Brokermovie – Personalisierte Videos revolutionieren Beratungsgespräche

In einer immer stärker vernetzten und digitalisierten Welt ist der Kundenservice für Unternehmen ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Eine personalisierte Kundenansprache gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung.

Dabei geht es nicht nur um den persönlichen Kontakt im Beratungsgespräch, sondern auch darum, Kunden im Anschluss daran eine individualisierte Betreuung zu bieten. Eine Möglichkeit hierfür sind personalisierte Videos.

Brokermovie rät zu personalisierten Videos nach Beratungsgesprächen.

Personalisierte Videos sind Videos, die speziell für einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Kundin erstellt werden. Sie enthalten individuelle Informationen und können sich auf das vorherige Beratungsgespräch beziehen.

Diese Videos können direkt an den Kunden gesendet werden und bieten eine einzigartige Möglichkeit, eine persönliche Verbindung zum Kunden aufzubauen und ihm oder ihr das Gefühl zu geben, dass das Unternehmen sich wirklich um ihn oder sie kümmert.

Personalisierte Videos können für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, wie zum Beispiel:

Eine Zusammenfassung des Beratungsgesprächs zu geben

Eine kurze Einführung in ein neues Produkt oder eine Dienstleistung zu geben

Den Kunden oder die Kundin an bevorstehende Termine oder Ereignisse zu erinnern

Das Unternehmen und seine Mitarbeiter vorzustellen

Spezielle Angebote oder Rabatte anzubieten

Die Erstellung eines personalisierten Videos war bislang jedoch zu aufwendig und kostenintensiv, als das kleinere und mittlere Unternehmen von diesem Tool regelmäßig hätten Gebrauch machen können.

Brokermovie ändert dies nun mit einer revolutionären Software zur Erstellung personalisierter Videos.

Welche Vorteile das hat, erfahren Sie in diesem Artikel:

Personalisierte Videos als Wettbewerbsvorteil

Brokermovie stellt klar: „Personalisierte Videos bieten eine Vielzahl von Vorteilen für Unternehmen und Kunden. Sie sind eine effektive Möglichkeit, das Vertrauen und die Loyalität von Kunden zu gewinnen und aufrechtzuerhalten. Kunden fühlen sich besonders geschätzt, wenn sie sehen, dass ein Unternehmen Zeit und Mühe in ihre Betreuung investiert.

Personalisierte Videos sind auch ein effektiver Weg, um die Kundenbindung zu erhöhen, da sie eine direkte und persönliche Verbindung zum Kunden herstellen.“

Darüber hinaus können personalisierte Videos auch zur Steigerung des Umsatzes beitragen. Indem sie spezielle Angebote oder Rabatte anbieten, können Unternehmen Kunden dazu ermutigen, erneut einzukaufen oder neue Produkte auszuprobieren. Personalisierte Videos können auch dazu beitragen, die Markenbekanntheit und den Ruf des Unternehmens zu verbessern, indem sie eine positive Erfahrung für den Kunden schaffen und dazu beitragen, dass Kunden das Unternehmen weiterempfehlen.

Unternehmen sollten personalisierte Videos jedoch nicht als Ersatz für den persönlichen Kontakt mit Kunden betrachten. Vielmehr sollten sie als Ergänzung zu persönlichen Interaktionen betrachtet werden. Ein persönliches Gespräch kann nicht durch ein Video ersetzt werden, aber ein personalisiertes Video kann dazu beitragen, die Beziehung zum Kunden zu stärken und die Loyalität zu erhöhen.

