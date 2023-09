Breites Beratungsangebot: Westcon-Comstor auf der it-sa 2023

VAD präsentiert an Stand 6-316 die Toptrends in der IT-Security und berät beim „Legal Day“ zu den Anforderungen bei der Umsetzung der NIS2-Vorgaben

Paderborn, 19. September 2023 – Westcon-Comstor, einer der weltweit führenden Technologieanbieter und Value-Added Distributoren, zeigt auch 2023 auf der it-sa (10. bis 12. Oktober, Messe Nürnberg) Flagge und präsentiert an Stand 6-316 zusammen mit renommierten Hersteller- und Channelpartnern die Top-Trends in der Cybersecurity. Ein Schwerpunkt des Auftritts ist das Thema „Cybersicherheit als gesetzliche Pflicht“: Der VAD hat den 11. Oktober zum „Legal Day“ erklärt und wird gemeinsam mit der Berliner Kanzlei „Büsing Müffelmann und Theye“ zu NIS 2.0 und zum Cyber-Resilienz-Gesetz informieren.

„Für uns als Distributor ist die it-sa einer der wichtigsten Fixpunkte im Kalender – und eine wertvolle Gelegenheit, um die gesamte Branche zum offenen Austausch an unserem Stand zu versammeln“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon. „Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, in diesem Jahr neben den Herstellerpartnern erstmals auch ausgewählte Channelpartner mit an den Stand zu holen. So können wir in unseren Gesprächen auch die spannende Perspektive der Integratoren einbeziehen – und die Besucher vielleicht noch ein Stück lösungsorientierter beraten. Wir sind gespannt, wie sich die neue Ausrichtung bewähren wird und freuen uns schon darauf, in Nürnberg alte und neue Bekannte zu treffen.“

RA Dr. Justus Gaden informiert zur Cyber-Gesetzgebung

Zu den Highlights des it-sa-Auftritts von Westcon-Comstor gehört zweifellos der „Legal Day“ am 11. Oktober 2023: An diesem Messemittwoch wird Dr. Justus Gaden – Rechtsanwalt bei der Berliner Kanzlei „Büsing Müffelmann und Theye“ und einer der Autoren des Standardwerks „Rechtshandbuch Cybersecurity“ – ganztags am Messestand präsent sein und den Besuchern für Fragen zur NIS2 und zum EU-weiten Cyber-Resilienz-Gesetz zur Verfügung stehen. Ergänzend dazu fasst Dr. Gaden für die Messebesucher ab 11:00 Uhr in seinem Vortrag „NIS 2.0 & der Cyber Resilience Act“ im Knowledge Forum A die wichtigsten Neuerungen in der Cyber-Gesetzgebung zusammen.

Unterstützung durch Hersteller und Channelpartner

Am Messestand des VADs werden in diesem Jahr mit Extreme Networks, F5, Menlo Security, Nokia und Symantec gleich fünf führende Hersteller vertreten sein und ihre neuesten Produkte und Lösungen vorstellen. Darüber hinaus präsentieren die Systemintegratoren Bell Computer-Netzwerke, CMS IT-Consulting, xantaro und Conscia Deutschland am Stand spannende Use Cases und ganzheitliche, herstellerübergreifende Lösungsansätze.

Für Fragen zu nicht am Stand (oder auf der it-sa) vertretenen Herstellerpartnern stehen den Besuchern selbstverständlich die BU- und Produkt-Experten von Westcon zur Verfügung – und stellen auf Anfrage gerne den Kontakt zu den Herstellern her.

Unter https://p.westconcomstor.com/de_corp_it-sa-expo-congress-23.html können Kunden von Westcon-Comstor einen Termin auf der it-sa vereinbaren und ein Besucherticket reservieren.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

