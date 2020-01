BREAKING NEWS: Lichtlein und Katsigiannis gehen, Jeppsson kommt

„Baustelle zwischen den Pfosten…“, so die Erlanger Nachrichten von heute. Denn beide Erlanger Torhüter verlassen den HC Erlangen am Ende der Saison – schwedischer Rückraum-Nationalspieler kommt

Nach nur einer Saison wird Routinier Carsten Lichtlein im Sommer die Erlanger schon wieder in Richtung Ostwesfalen verlassen. Er hat bei der GWD Minden einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird als Nachfolger für Torhüter Espen Christensen. Eigentlich wollte Lichtlein in Erlangen so langsam seine Karriere in Heimatnähe zu Würzburg „auslaufen“ lassen. Aber der 39-jährige Rekordhalter mit über 626 Bundesliga-Spielen will’s wohl nochmal wissen.

„Katze“ geht auch im Juli

Aber auch der 37-jährige Nikolas Katsigiannis wird am Ende der Saison den HC Erlangen verlassen. Laut Erlanger Nachtrichten „…wird er seinen auslaufenden Vertag nicht verlängern…“.

In jedem Fall kommt ab Juli der 30-jährigen slowenischen Nationalspieler Klemen Ferlin vom Champions-League Club RK Celje Pivovarna Lasko für die Torhüter-Position. Wer dann sein Partner zwischen den Pfosten wird, ist laut sportlicher Leitung des HC Erlangen noch offen.

Rückraumriese der SG Flensburg-Handewitt kommt

Der HC Erlangen verpflichtet 24-jährigen schwedischen Nationalspieler und EM-Teilnehmer Simon Jeppsson für die kommende Saison. Der 2,03 Meter große und wurfgewaltige Rückraumspieler wird ab Juli für den einzigen bayerischen Bundesligisten auf Torejagd gehen. Der Rückraumriese wurde in den vergangenen zwei Jahren jeweils deutscher Meister mit der SG Flensburg-Handewitt und spielte zudem drei Jahre lang erfolgreich in der EHF Champions League. Das Handballspielen erlernte der wurfgewaltige Rückraumspieler beim schwedischen Spitzenverein Lugi HF, dessen Trikot er von 2005 bis 2017 durchgängig trug und für den er in der Saison 13/14 auch im EHF Pokal auflief.

„Wir haben frühzeitig, schon vor Monaten, die Gespräche mit Simon aufgenommen und sind sehr froh, dass wir ihn, trotz zahlreicher anderen Interessenten, von uns überzeugen konnten. Für uns war schnell klar, dass uns Simon mit seinen Qualitäten helfen kann und die Mannschaft perfekt verstärkt. Er hat mit seinen 24 Jahren große Erfolge feiern können und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Simon hat großes Potenzial, welches es gilt weiter auszuschöpfen“, kommentierte der Sportliche Leiter des HC Erlangen, Kevin Schmidt, den Wechsel.

Jeppsson ist nach dem slowenischen Torwart Klemen Ferlin bereits der zweite Spieler, der in diesem Spieljahr in der Championsleague spielte, bei der Europameisterschaft zum Einsatz kommt und den der HCE für das nächste Spieljahr in der Bundesliga verpflichten konnte. Bereits am kommenden Sonntag, den 12.01.2020 werden die beiden künftigen Erlanger im Europameisterschaftsspiel Schweden gegen Slowenien um 18:15 Uhr (live auf sportdeutschland.tv) im direkten Duell aufeinandertreffen.

Am 13. Februar geht es in der ARENA weiter

Die fränkischen Handball-Fans können den HC Erlangen gegen die HBW Balingen-Weilstetten am 13. Februar in der Arena Nürnberger Versicherung wieder „live“ anfeuern. Tickets für das erste Heimspiel im Jahr 2020 sind im Online-Shop unter https://bit.ly/2ZOOa0c des HC Erlangen erhältlich. Der Agenturpartner, hl-studios aus Erlangen ist dann auch wieder mit dabei und unterstützt den HC Erlangen mit Medien- und Pressearbeit. Die Werbeagentur engagiert sich seit über zehn Jahren für den Erlanger Handballsport und ist der Spielerpate von Spielmacher Nico Büdel.