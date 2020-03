Brauchen Sie Lesenachschub?

Momentan wird dringend darauf hingewiesen, zu Hause zu bleiben. Dies sollte wirklich jeder beherzigen und daran denken, dass Abstand die einzige Möglichkeit ist, sich und andere Menschen zu schützen.

Deshalb brauchen Sie bestimmt auch Lesenachschub. Die folgenden Buchtipps bieten eine bunte Mischung an Unterhaltung. Bestimmt ist auch für Sie ein passendes Buch dabei.

Buchtipps:

Lasse-Larsson-Usedom-Kriminalroman / Monet und der Tod auf der Insel

Alles beginnt mit einem verschwundenen Kind am Strand von Bansin. Bei der groß angelegten Suche wird plötzlich eine männliche Leiche entdeckt und das Team um Kriminalhauptkommissar Lasse Larsson auf eine ganz andere Spur aufmerksam. Der Tote ist kein Unbekannter: Fedor Artjomowitsch Smirnov ist den Ermittlern noch aus einem früheren Fall im Gedächtnis geblieben. Umso überraschender, dass der russische Verbrecher nun offenbar selbst Opfer einer Mordtat geworden ist. Bei seinen Nachforschungen stößt Lasse Larsson auf Hinweise, die in die Kreise höchst professioneller wie ebenso krimineller Kunstfälscher-Banden führen, und muss bald feststellen, dass nicht nur die russische Mafia, sondern auch der russische und Schweizer Geheimdienst, die Nationale Sicherheitsbehörde der USA wie auch das BKA selbst in diesem Fall tätig sind. Larssons Team droht zwischen die Fronten internationaler Affären zu geraten …

ISBN-13: 978-3750276604

Sohn der Nitribitt: Und alle schweigen…

Er hatte eine Mutter – wie jeder.Nur kannte er sie nicht. Ebensowenig den Vater.Eines Tages glaubte er von ihr zu hören. Sie war umgebracht worden, stand in der Zeitung. Er las ihre Biografie und wusste – sie ist es.Wenn er sich auch vieles einbildete. Nun hatte er sie – sie musste es einfach sein. Selbst wenn sie ihm nie allein gehörte…

ISBN-13: 978-1519416865

Adrian Troy: Kämpfer des Lichts

Begleiten Sie Adrian Troy, einen Kämpfer des Lichts, auf seiner rasanten und gefährlichen Reise durch viele Epochen der Menschheitsgeschichte. Kämpfer des Lichts werden von den Hütern des Lichts, die der Herrscher des Universums im Kampf gegen Satan und seine dämonischen Horden aussendet, immer dann wiedererweckt, wenn Ihre Hilfe gebraucht wird. So trifft Adrian Troy auf Orte und Völker quer durch die Menschheitsgeschichte. Zeit hat für Kämpfer des Lichts keine Bedeutung und sie sind gegen alle Tricks der Dämonen gewappnet – aber wird Adrian im Körper eines Menschen mit Gefühlen wie Liebe umgehen können?

Begegnen Sie den Truppen des Lichts in allen möglichen Erscheinungsformen – als Katzen, Adler, Menschen oder auch Engel – und fiebern Sie mit, wie sie sich den Horden des absolut Bösen tapfer entgegenstellen, um die Menschheit – ja, gar das Universum selbst! – zu retten und zu bewahren. Lassen Sie sich von Adrian Troy mitnehmen auf eine turbulente, unterhaltsame und spannende Reise durch Zeit und Raum. Erleben Sie, wie er mit seinem Schwert des Lichts, “Invictus”, angsteinflößenden und ekelerregenden Dämonengenerälen und ihren dunklen Armeen furchtlos gegenübertritt – im Namen der Menschheit, des Lichts und der Liebe.

ISBN-13: 978-3750247499

Endstation Anatolien

Auswandern? Mit fast vierzig Jahren und zwei schulpflichtigen Töchtern? Und noch dazu in den Orient?

Christine Erdic hat es gewagt!

Das Morgenland lockt mit bunten Basaren, leuchtenden Farben, einem unvergleichlich blauen Himmel und geheimnisvollen mondbeschienenen Nächten. Doch wie ist das wirkliche Leben hinter dem Schleier der Illusionen?

Ein Buch, das das Leben schrieb!

ISBN-13: 978-3752897111

Lebt wohl, Familienmonster

Seit frühester Kindheit musste ich in meiner Familie gegen reale Monster kämpfen. In diesem Buch beschreibe ich, welche Auswirkungen der jahrelange Kampf auf mein bisheriges Leben hatte und wie ich es geschafft habe, mich von den Dämonen meiner Vergangenheit erfolgreich zu befreien.

Lesermeinung: Heidi Dahlsen schreibt nicht einfach nur Bücher, sondern füllt diese mit Lebensgeschichten. Für sie ist das Schreiben eine Form des Verarbeitens ihrer Erlebnisse.

Sie möchte aufwecken und wachrütteln, die Menschen sensibilisieren und mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen aufräumen. Sie wünscht sich, dass von diesen Krankheiten betroffene Menschen von der Gesellschaft toleriert, akzeptiert und vor allem in die Gesellschaft integriert werden. Bei allen in ihre Bücher gepackten Emotionen, Informationen und Abrechnungen gelingt es ihr noch, den Leser zu unterhalten.

ISBN-13: 978-3746705859

Gedankenkarussell – Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in „Gedankenkarussell – Eine literarische Reise“ mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN-13: 978-3739245539

Krimi-Trilogie Damendoppel / Wenn Schatten tanzen, naht der Tod: Der erste Fall für das Damendoppel

Der erste Arbeitstag der Kriminalistin Dorothea Drasenberger ist alles andere als normal. Das Team der Wiener SOKO wird zu einem Tatort gerufen: der U-Bahn Station Schwedenplatz.

Auf den Geleisen finden sich nur Teile einer Leiche, der Kopf bleibt verschollen. Nicht genug, dass der Anblick des Toten makaber genug wirkt, beginnt der Boden unter den Füßen der ermittelnden Beamten im wahrsten Sinn des Wortes zu kochen.

Kommissarin Drasenberger stößt im Lauf der Zeit auf immer mehr Ereignisse, die nichts mit herkömmlichen kriminalistischen Ermittlungen zu tun haben scheinen.

ISBN-13: 978-3745085754

Imogen: Geheimnis auf Gut Bergen

Die junge Adlige Damaris von Seyrich ist glücklich. Sie steht kurz vor der Hochzeit mit Clemens von Bergen. An ihrem 25. Geburtstag gibt Clemens für seine schöne Verlobte ein großes Fest, bei dem er sie offiziell als seine Braut vorstellen will.

Doch Damaris fühlt sich nicht wohl in dem Haus, das schon bald ihr Heim werden soll.

Und irgendetwas scheint man vor ihr zu verheimlichen.

Aber was? Oder bildet sie sich alles nur ein?

Woher kommt dieses ungute Gefühl?

Wieso verhalten sich die Freunde ihrer zukünftigen Familie so sonderbar? Welches Geheimnis hütet die fünfzehnjährige Sarah?

Und was haben deren Eltern zu verbergen?

Immer tiefer gerät Damaris in ihre Suche nach dem Geheimnis und damit in große Gefahr.

ISBN-13: 978-3744872577