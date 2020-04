Brandneu: Rucksack Elliot ist da!

Feuerwear präsentiert den treuen Alltagsbegleiter aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch

Köln, im April 2020 – Für jeden, der beim Transport der Habseligkeiten einen starken Partner sucht wird Rucksack Elliot zum verlässlichen Begleiter. Elliot fällt durch sein klares, betont geradliniges Design auf – das steht Frauen und Männern gleichermaßen gut. Auch die Features sind straight auf den Punkt gesetzt. So markiert Elliot einen attraktiven Einstieg ins Feuerwear-Rucksack-Sortiment. Auch in Hinsicht auf die Umwelt kann sich der Zuwachs sehen lassen: Wie alle Produkte ist er aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch, der seinen letzten Dienst geleistet hat und dank des Labels dem Abfall entkommt. Mit der fairen Produktionsweise wird jeder Elliot zum Statement für Lifestyle und Nachhaltigkeit und bewährt sich nicht nur im Osternest.

Alles gut verstaut

Mit 13 Liter Fassungsvermögen, zwei große Fächer im Innenbereich und ein Reißverschlussfach sowohl im Innen- als auch am Vorderteil bietet Elliot genügend Platz für alle Dinge des Alltags. Nicht nur Laptop, Kopfhörer und Lunchbox finden in ihm Platz, auch Unterlagen und Bücher. Auch die kleinen Dinge wie Smartphone oder Portemonnaie sind im äußeren Fach stets sicher, aber in Griffweite.

Mit seinem robusten Material aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch ist Elliot besonders strapazierfähig: Feuerwehrschlauch ist unempfindlich gegen Hitze, Kälte, Nässe oder Stöße. Mit seiner hochwertigen, handgefertigten Verarbeitung schützt Elliot seinen Inhalt wie ein echter Held. Elliot zeichnet sich durch Spuren vergangener Einsätze aus – sorgt aber dafür, dass keine Spuren auf Hab und Gut im Inhalt hinterlassen werden. Durchdachte Details wie der Splash-Reißverschluss oder die gepolsterten Träger aus Sicherheitsgurten sorgen dafür, dass kein Tag zu lang oder zu schwer wird.

Elliot – Verfügbarkeit & Preis

Rucksack Elliot ist ab sofort im Feuerwear Online-Shop sowie bald wieder im Einzelhandel in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz erhältlich. Das preisgünstige Startermodell in der Reihe der Feuerwear-Rucksäcke bietet 13 Liter Volumen im Format 43 x 28-31 x 7-14 (H x B x T) und ist für 149,- Euro zu bekommen. Weitere Infos unter:

https://www.feuerwear.de/rucksaecke-aus-feuerwehrschlauch/rucksack-elliot

Über Feuerwear

Die Feuerwear GmbH & Co. KG wird von den Brüdern Martin und Robert Klüsener geführt. Am Standort Köln folgen sie ihrer Mission, nachhaltige Mode zu schaffen. Martin entwirft aus dem robusten Feuerwehrschlauch durchdachte Produkte, individuell und urban im Design. Robert ermöglicht durch smartes Wirtschaften eine lückenlos nachhaltige Upcycling-Produktion in Europa. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und einzigartiger Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat mit eigener Geschichte. Die Taschen, Rucksäcke und Accessoires gelten als unverwüstliche, nachhaltige und zeitgemäße Lifestyle-Begleiter für alle Einsätze des Alltags.

Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO2-Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom und sorgt für eine umweltschonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear wurde mit dem PETA Vegan Fashion Award und dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Jeder kann sein individuelles Lieblingsstück im Webshop unter www.feuerwear.de aussuchen. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Einzelhändler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen. Weitere Informationen auch unter www.facebook.com/feuerwear und http://www.instagram.com/feuerwear

Feuerwear GmbH & Co. KG

Pablo Bicheroux

Wilhelm-Mauser-Str. 47

50827 Köln

Tel.: 0221 46 89 23 0

presse@feuerwear.de