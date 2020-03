Brady-Etiketten, Farbbänder und Zubehör für alle Brady-Drucker

Alle Original Brady-Etiketten und andere Materialien, sowie Farbbänder und das Zubehör für alle Brady-Drucker sind beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT erhältlich. Auch Verbrauchsmaterialien für ältere, bereits abgekündigte Brady-Druckermodelle sind sofort lieferbar.

MAKRO IDENT ist der bekannte Brady Premium-Distributor und zertifizierte GOLD-EXPERT Partner. Das südlich von München ansässige Unternehmen beliefert Kunden aus allen EU-Ländern – einschließlich der Schweiz – mit mehr als 36.000 Original Brady-Artikeln.

Darunter auch ein sehr großes Sortiment an Brady-Kennzeichnungslösungen und Sicherheitsetiketten, auch in Spezialmaterialien mit verschiedenen Klebstoffen. Anwender finden aus den Tausenden verschiedener Etiketten, Typenschilder, Schrumpfschläuche, Kabelfahnen, Klemmblock-Etiketten, speziell für das Labor etnwickelte Etiketten usw., den verschiedenen Farbbändern, vielem Zubehör und SoftwareApps genau das Passende für ihren Brady Etikettendrucker, Schilderdrucker oder BradyJet Vollfarb-Tintenstrahldrucker.

Für jeden Kennzeichnungsbereich gibt es den passenden Drucker mit entsprechender Etiketten- und Farbband-Vielfalt. Die Materialien für Etiketten, Anhänger, Typenschilder, Schrumpfschläuche usw. sind einsetzbar zum Beispiel in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Verkehrsleittechnik, Elektronik, Automobilbau, Stromversorgung, Tele- und Datenkommunikation, Chemie, Öl, Gas, Lebensmittel und Getränke sowie anderen Branchen und Laboratorien in Forschungsinstituten und Krankenhäusern.

Verschiedene Etikettenmarken helfen dabei, das am besten geeignete Etikett für die gewünschte Arbeitsumgebung auszuwählen. Darunter befinden sich wiederablösbare Etiketten, fälschungssichere Sicherheitsetiketten, Etiketten mit äußerst hoher Klebkraft, reinigungsbeständige Etiketten, temperatur- und wasserkontaktanzeigende Etiketten, metallisierte Etiketten, Etiketten für sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen wie zum Beispiel für Lötschwallverfahren und zur Lagerung in Stickstoff bei minus 196°C Grad und viele mehr für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete in Industrie und Labor.

MAKRO IDENT verfügt auch über alle Brady Etiketten-Endlosbänder für die verschiedenen Brady Etikettendrucker und Schilderdrucker. Die entsprechende Software für das Erstellen von Etiketten und Gebäudekennzeichnungen ist ebenfalls bei MAKRO IDENT erhältlich.

Alle Materialien sind für das Bedrucken der Brady-Thermotransferdrucker, Brady-Tintenstrahldrucker sowie für handelsübliche Laser- und Thermotransferdrucker entwickelt und getestet worden. Ebenso auch die passenden Farbbänder für Thermotransferdrucker und die BradyJet-Druckerserie. Diese wurden im Labor für jedes einzelne Etikettenmaterial getestet, damit dem Anwender auch die beste Druckqualität zur Verfügung steht. Etiketten und Farbbänder sind für Brady-Drucker und für handelsübliche Thermotransferdrucker erhältlich wie Drucker von Zebra, CAB, TSC usw.

Sonderanfertigungen von Etiketten, Anhängern, Typenschildern usw. für Thermotransferdrucker sind selbstverständlich realisierbar. Nach Kundenwunsch auch in verschiedenen Farben, vorbedruckt mit Logo, Text, Piktogramme und Barcode. Produktetiketten werden in hoher Auflösung in Fotoqualität oder mit mehreren Farben digital bedruckt.

Die Materialien für den Thermotransferdruck sind langlebig und geprüft. Sie wurden speziell für besondere Anforderungen hinsichtlich hoher Leistung, Beständigkeit und der Einhaltung von Industrienormen und Spezifikationen entwickelt. Mit mehr als 20 Patenten für Etikettenmaterialien gibt es eine Vielzahl in innovativen Produkte in höchster technologischer Qualität.

Erhältlich sind bei MAKRO IDENT über 36.000 Brady-Artikel: vom kleinsten Etikett und Drucker bis hin zu Lockout-Verriegelungen, Gebäudekennzeichnungen und Ölbindemitteln. Geliefert werden bestellte Artikel in den meisten Fällen innerhalb 1-2 Tagen. Lieferungen in die Schweiz dauern – aufgrund der Ausfuhrgenehmigung – 1-2 Tage länger.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.makroident.de

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: Angelika Hentschel