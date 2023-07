BRABUS inszenierte die neue Kollektion in der Jahrhunderthalle in Bochum

Aventem übernahm die technische Realisierung der BRABUS Signature Night

BRABUS inszenierte Ende Juni in der Jahrhunderthalle in Bochum die sogenannte Signature Night mit anschließender Aftershowparty. Die Kultmarke präsentierte auf dem Laufsteg der Eventlocation die aktuellen Autos und Motorräder wie den neuen BRABUS 700 auf Basis des Rolls Royce Ghost sowie dazu passende Bekleidung und Accessoires der Luxusklasse, die für den markentypischen „One-Second-Wow-Effect“ sorgten. Die technische Realisierung der Signature Night 2023 übernahm das Team von Aventem. Der veranstaltungstechnische Dienstleister mit Sitz in Hilden verantwortete Licht-, Bild- und Tontechnik, das Rigging sowie den Bühnenbau.

Mit der Locationwahl gelang eine Anspielung und ein Bekenntnis zur Region, denn die Jahrhunderthalle in Bochum repräsentiert das Ruhrgebiet und damit die geografischen und historischen Wurzeln der BRABUS Manufaktur, die seit 1977 ihren Sitz in Bottrop hat.

Für die Show stellte Aventem acht Trailer mit Material zur Verfügung. 45 Techniker waren im Einsatz und verbauten allein 700 laufende Meter Traverse, 196 Podeste und 106 Elektrokettenzüge. Für den richtigen Ton sorgten 64 Lautsprecher und Subs, und 465 Scheinwerfer aller Klassen setzten die Veranstaltung ins perfekte Licht. Für Live-Bilder und Einspieler installierte Aventem insgesamt 118 Quadratmeter LEDs – aufgeteilt auf mehrere Screens.

„Trotz der hohen technischen Anforderungen an die Produktion und des knapp bemessenen Zeitfensters für Auf- und Abbau hat unser Team eine großartige Arbeit geleistet, die maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen hat. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen beteiligten Technikern, Dienstleistern, Auftraggebern und Endkunden für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen danken“, erklärte Aventem Projektleiter Malte Feldmeier.

Über Aventem

Aventem bietet sowohl die klassischen veranstaltungstechnischen Dienstleistungen der Bereiche Licht, Bild- und Tontechnik als auch die gesamte Umsetzung von Projekten in professioneller Qualität an. Die Aventem GmbH ist professioneller Dienstleister für die technische und gesamte Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Bei Agenturen, Medien sowie Industrieunternehmen ist Aventem der ideale Ansprechpartner für Messen, Corporate Events, Großveranstaltungen und TV-Sendungen. Wir bieten modernes, technisches Equipment und Produktionsstätten für Dekorations- und Messebau alles aus erster Hand.

