Boyden holt Chad Hesters als neuen CEO an Bord

Die Nachfolgeplanung für den Abschied von Trina Gordon, geleitet von Chairman Craig Stevens, führt zur Ernennung von Chad Hesters zum Präsidenten und CEO der Personalberatung Boyden Global Executive Search.

New York/ Frankfurt am Main, 1. Februar 2023 – Boyden, eine der weltweit führenden Personalberatungen mit mehr als 70 Niederlassungen in über 45 Ländern, gibt die Ernennung von Chad Hesters zum Präsidenten und CEO mit sofortiger Wirkung bekannt. Er tritt die Nachfolge von Trina Gordon an, die nach zwölf Jahren als CEO, drei Jahren als Board Chair und zuvor vielen Jahren als erfolgreiche Managing Partnerin in Chicago in den Ruhestand geht.

„Ich fühle mich geehrt, zum Präsidenten und CEO von Boyden berufen worden zu sein und in die Fußstapfen von Trina Gordon treten zu dürfen‟, erklärt Chad Hesters. „Ich bewundere Trina Gordon schon lange für ihre Führung von Boyden als Pionier der Branche und einer der ältesten weltweit etablierten Marken im Executive Search. Boyden besitzt eine einzigartige Kultur der Zusammenarbeit, die den Klienten in den Mittelpunkt stellt und sich mit meinem Verständnis von Engagement und Agieren im Markt deckt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren weltweiten Partnern, einer gemeinsamen Vision und den starken Werten von Boyden weiterhin herausragende Leistungen für unsere Klienten zu erbringen.“

Chad Hesters war zuvor Managing Partner bei Korn Ferry, wo er zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Senior Client Partner im Industrie-Sektor weitere Führungs- und internationale Leitungsfunktionen innehatte. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Executive Search und Leadership Consulting, wodurch er einen global ausgerichteten Blickwinkel besitzt und Kunden die richtigen Beratungsansätze auf Führungsebene vermitteln kann. Vor seiner Zeit im Executive Search war er im Finance Bereich von Hunt Oil und Shell sowie als Intelligence-Offizier der US Navy tätig. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss der Texas A&M University sowie einen MBA von der University of Colorado.

Craig Stevens, Chairman der Boyden World Corporation, ergänzt: „Unsere weltweite Suche nach einem Nachfolger für Trina Gordon, die sich nach einer langen und erfolgreichen Karriere als CEO in den Ruhestand verabschiedet, wurde mit der Ernennung von Chad Hesters erfolgreich abgeschlossen. In seiner Karriere konnte er in über 20 Ländern wertvolle Erfahrungen sammeln und bringt dadurch eine umfangreiche Expertise bei der Führung eines komplexen Beratungsunternehmens mit. Seine strategische Sicht, kombiniert mit der Nähe zu den Klienten und seinem Verständnis für die wechselnden Bedürfnisse der Märkte, zeichnen ihn für diese Position aus.”

Er fügt hinzu: „Mein außerordentlicher Respekt gilt Trina Gordon für ihre inspirierende, ambitionierte und seit Jahren von gemeinsamen Werten geleiteten Unternehmensführung. Als erster weiblicher CEO eines globalen Executive Search Unternehmens hat Trina den Weg für weibliche Führungskräfte in unserer Branche bereitet. Als andere Beratungsunternehmen einen Top-Down-Ansatz für ihre Unternehmensstrategie gewählt haben, hat sie sich fortwährend den Führungsprinzipien echter Partnerschaft verschrieben und die Berater im Dienste unserer Klienten stets in den Mittelpunkt gestellt. Sie etablierte Boydens Centre of Excellence für Leadership Consulting als eine der drei Geschäftsbereiche von Boyden. Das Board dankt ihr für ihre außergewöhnliche Leistung sowie für ihr langjähriges und unermüdliches Engagement für die Boyden-Partnerschaft.‟

Über Boyden

Boyden Global Executive Search ist eine der führenden Personalberatungen mit mehr als 70 Büros in über 45 Ländern und wurde 1946 vom Pionier der Direktansprache, Sydney Boyden, in New York gegründet. Seit 1983 ist Boyden auch in Deutschland aktiv, mit Büros in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart und München. Neben Executive Search- und Leadership Consulting-Lösungen bietet Boyden auch die Suche nach Interimslösungen an. Weitere Informationen unter: www.boyden.de und www.boydeninterim.de.

