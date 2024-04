Bouquet der Hoffnung: Ein Strauß gegen Kinderkrebs

Gemeinsam blüht die Hoffnung: Blumen Meister’s Engagement für die Kinderkrebsforschung.

Frankfurt, In einer Welt, in der kleine Gesten große Wellen schlagen können, präsentiert Blumen Meister, der exklusive Blumenladen mit Standorten in der Freßgass‘, Konstablerwache, Gallus und Kleinmarkthalle, eine besondere Kollektion von Blumenbouquets, die mehr als nur Schönheit vermitteln. Als Teil der bundesweiten Kampagne „Blumen schenken. Hoffnung spenden.“, widmet sich Blumen Meister vom 15. April bis zum 12. Mai 2024 einem herzlichen Projekt: Für jedes verkaufte Bouquet aus dieser speziellen Kollektion fließt eine Spende an das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) zur Unterstützung der Kinderkrebsforschung.

Diese Aktion, die in enger Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutscher Floristen und der Fleurop AG durchgeführt wird, hebt die Rolle von Blumen als Botschafter der Hoffnung hervor. Blumen Meister, bekannt für seine meisterhaften floralen Kreationen, exquisite Blumenauswahl und das Engagement für Qualität, nutzt seine Expertise und Leidenschaft, um diese spezielle Kollektion zu kreieren. Jedes Bouquet erzählt eine Geschichte von Hoffnung, Unterstützung und dem unermüdlichen Kampf gegen Kinderkrebs.

„Mit jedem Bouquet, das unsere Kunden wählen, schenken sie nicht nur Freude und Schönheit, sondern unterstützen auch eine lebenswichtige Ursache“, erklärt Rene Meister, Inhaber von Blumen Meister. „Diese Kampagne liegt uns besonders am Herzen, da sie perfekt zu unserer Philosophie passt, mit Blumen positiv zu wirken und tiefe Emotionen zu teilen.“

Die Bouquets der Hoffnung sind sorgfältig ausgewählt und gestaltet, um Freude zu bereiten und gleichzeitig das Bewusstsein für die dringende Notwendigkeit von Fortschritten in der Kinderkrebsforschung zu schärfen. Von lebhaften Frühlingsfarben bis hin zu sanften Pastelltönen bietet jede Komposition eine einzigartige Möglichkeit, Liebe und Unterstützung auszudrücken.

Blumen Meister lädt die Gemeinschaft ein, Teil dieser bewegenden Aktion zu werden. Durch den Kauf eines Bouquets aus der Kollektion „Hoffnung spenden“ können Kunden direkt zur Forschung beitragen, die das Leben krebskranker Kinder verbessern und retten kann. „Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Ein Bouquet nach dem anderen“, so Meister.

Für mehr Informationen über die Kampagne und die Bouquets der Hoffnung besuchen Sie bitte www.blumenmeister.com und unterstützen Sie diese wichtige Ursache durch Ihre Wahl.

Blumen Meister feiert sein 50-jähriges Bestehen als renommierte Adresse für hochwertige Blumenarrangements, exklusive Weine, exquisite Schlemmereien und elegante Deko-Elemente. Diese Institution hat sich über Jahrzehnte hinweg nicht nur als Blumengeschäft, sondern als Luxuserlebnis etabliert, das die Ästhetik und Vielfalt der Natur in den Alltag der Menschen bringt. Von seinen bescheidenen Anfängen hat sich Blumen Meister zu einem maßgeblichen Akteur in der Frankfurter Gemeinschaft und darüber hinaus entwickelt, bekannt für seine unübertroffene Qualität und seinen außergewöhnlichen Service.

Mit sieben Standorten und einem engagierten Team von 40 Mitarbeitern hat das Unternehmen Innovation mit Tradition verknüpft, indem es einzigartige floristische Designs und kreative Workshops anbietet, die jeden willkommen heißen und inspirieren. Blumen Meister steht für die Leidenschaft, den Alltag seiner Kunden durch Schönheit und Eleganz zu bereichern, ein Ziel, das in jeder Blüte, jedem Bouquet und jedem sorgfältig arrangierten Geschenkkorb zum Ausdruck kommt. In seinem 50. Jahr bleibt Blumen Meister ein Symbol für Luxus, Qualität und Innovation.

Firmenkontakt

Blumen Meister GmbH

rene meister

Große Bockenheimer Str. 46

60313 Frankfurt am Main

069283804



http://www.blumenmeister.com

Pressekontakt

Blumen Meister GmbH

Tim Müller

Große Bockenheimer Str. 46

60313 Frankfurt am Main

069283804



http://blumenmeister.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.