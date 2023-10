Bosch CyberCompare nimmt NoSpamProxy ins Portfolio auf

Unabhängiges Beratungsunternehmen für Cybersecurity unterstützt Kunden bei der Identifikation und Auswahl geeigneter Sicherheitsmaßnahmen und passender Anbieter. NoSpamProxy als führende Lösung für E-Mail-Security nun Teil des Portfolios.

Paderborn, 17. Oktober 2023 – Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Suite NoSpamProxy für E-Mail-Sicherheit Made in Germany, gibt die Zusammenarbeit mit Bosch CyberCompare, einer führenden unabhängigen Beratungs- und Vergleichsplattform für IT-Sicherheit, bekannt.

Bosch CyberCompare versteht sich als unabhängiger Partner, der IT-, OT- und IoT-Sicherheit einfacher, klarer und erschwinglicher machen möchte. Die Plattform unterstützt ihre Kunden von der Anforderungsdefinition über Ausschreibung und Marktrecherchen bis hin zu Angebotsvergleichen und einer finalen Anbieterauswahl. Mit einem erfahrenen Partner an ihrer Seite können Kunden so die für sie angemessenen Cybersicherheits-Maßnahmen identifizieren und auswählen sowie die dazu passenden Anbieter und Lösungen finden.

Seit kurzem ist auch NoSpamProxy Teil des Portfolios von Bosch CyberCompare. Die Gateway-Lösung schützt zuverlässig vor Spam und Ransomware, ermöglicht eine unkomplizierte E-Mail-Verschlüsselung und den einfachen, sicheren Versand großer Dateien. NoSpamProxy kann sowohl über die Cloud bezogen, auf dem eigenen Server betrieben oder als Managed Service genutzt werden.

Seine Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und hohe Nutzerfreundlichkeit konnte NoSpamProxy bereits mehrfach unter Beweis stellen. So erhielt die Lösung beispielsweise im sechsten Jahr in Folge den Champion-Titel im Professional User Rating von techconsult und wurde zuletzt im aktuellen Test des renommierten Virus Bulletin Boards mit dem VBSpam+ Award ausgezeichnet.

NoSpamProxy unterscheidet sich von Wettbewerbsprodukten darin, dass das E-Mail-Gateway vollständig ohne Spam-Ordner und Quarantäne arbeitet. Es akzeptiert ausschließlich vertrauenswürdige oder neutrale E-Mails, so dass die aufwendige Pflege von Spam- und Quarantäne-Ordnern entfällt. Mit dem hauseigenen Service 32Guards verfügt NoSpamProxy darüber hinaus über eine Erkennungsintelligenz, die Metadaten von pro Woche aktuell rund 30 Millionen E-Mails mit 10 Millionen Anhängen und 300 Millionen Links aus dem deutschsprachigen Raum auswertet und damit auch lokale Angriffsmuster wie beispielsweise deutschsprachige Phishing-Attacken besonders gut erkennen kann. Der KI-basierte Service identifiziert neue Malware-Trends, neuartige Spam-Attacken und weitere Cyber-Bedrohungen aller Art innerhalb kürzester Zeit und lernt permanent dazu. Kombiniert wird 32Guards mit dem selbstlernenden Level-of-Trust-Konzept für dynamisches Allowlisting. Dadurch sind Kunden vor aktuellen Bedrohungen immer optimal geschützt.

„Wir freuen uns über die Aufnahme in das Anbieterportfolio von Bosch CyberCompare und sind uns sicher, dass unsere Mail Security Suite mit ihrer einmaligen Kombination aus Einfachheit und Leistung schnell viele Kunden der Plattform überzeugen wird“, erklärt Felix Schuster, Product Marketing Manager bei NoSpamProxy.

Hier geht es zur Beratungs- und Vergleichsplattform Bosch CyberCompare: https://cybercompare.com/de/

Mehr über E-Mail-Sicherheit Made in Germany mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit Lösungskompetenzen für Adoption and Change Management, Calling for Microsoft Teams sowie Teamwork Deployment erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 130 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

Firmenkontakt

Net at Work GmbH

Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

+49 5251 304627



http://www.nospamproxy.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Net at Work

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.