Bornemann Gewindetechnik gewinnt Innovationspreis: 3. Platz für weltweit einzigartiges Mess- und Regelsystem

Delligsen/Göttingen, November 2025 – Am 20. November 2025 wurde in der Stadthalle Göttingen der Innovationspreis der Region Göttingen Northeim vergeben. In drei Kategorien standen insgesamt 15 Nominierte im Finale – zuvor hatten sich 130 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen um die Auszeichnung beworben. Bornemann Gewindetechnik erreichte in der Kategorie „Unternehmen über 20 Mitarbeitende“ den 3. Platz. Angesichts des großen und hochkarätigen Bewerberfelds ist dies ein bemerkenswerter Erfolg, der die Innovationskraft des Unternehmens unterstreicht.

Weltneuheit in der Gewindefertigung: Echtzeitregelung beim Wirbeln

Bornemann Gewindetechnik ist das weltweit erste Unternehmen, dem es gelungen ist, den Wirbelprozess von Außengewinden in Echtzeit zu überwachen und aktiv zu regeln. Damit wird ein Präzisionsniveau erreicht, das bislang ausschließlich dem Gewindeschleifen vorbehalten war – jedoch erheblich schneller, effizienter und mit dokumentierten Echtzeit-Messdaten.

Die technologische Basis bildet die Dissertation von Dr.-Ing. Tom Niklas Klages, durchgeführt am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) der Leibniz Universität Hannover und in enger Zusammenarbeit mit Bornemann. Das neue System misst während des Wirbelns die Steigungsfehler, wertet die Daten sofort aus und nimmt automatische Korrekturen vor.

Die Ergebnisse der Entwicklung sind beeindruckend: In den Versuchsreihen konnten die Steigungsfehler um bis zu 38 Prozent reduziert werden – ein deutlicher Schritt hin zu noch präziseren Gewindeprofilen. Gleichzeitig liefert das System vollständig dokumentierte Echtzeit-Messdaten, die den gesamten Prozess transparent und rückverfolgbar machen. Besonders hervorzuheben ist jedoch die erreichte Gewindegenauigkeit: Mit einer Steigungsgenauigkeit von 0,005 Millimetern auf 300 Millimetern setzt die Technologie neue Maßstäbe, selbst in Branchen, die extrem hohe Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Präzision stellen.

Für Bornemann-Kunden aus Offshore, Oil & Gas, Nukleartechnik, Medizintechnik, Bahntechnik und weiteren hochsensiblen Branchen bedeutet dies eine neue Ebene an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit in der Fertigung kundenspezifischer Gewindespindeln.

Von der Gründeridee zur industriellen Anwendung

Die Grundlage der Innovation geht auf eine Idee von Hans Gereke-Bornemann aus dem Jahr 2018 zurück. Der Gründer hatte das Ziel, Abweichungen im Gewindeprofil mithilfe von Kameratechnik und Schattenwurf sichtbar zu machen und unmittelbar im Prozess zu kompensieren.

Die nun realisierte Lösung – vollendet in der Promotion von Dr. Klages – verbindet diesen unternehmerischen Weitblick mit wissenschaftlicher Exzellenz. Sie hebt die Gewindefertigung auf ein neues Niveau und stärkt Bornemanns Position als Technologieführer im Bereich kundenspezifischer Gewindespindeln.

Forschung als strategisches Fundament – neue Kooperationen bis 2030

Forschung ist bei Bornemann ein tragendes Element der Unternehmensstrategie. Bereits in diesem Jahr wurde ein weiteres ZIM-Projekt abgeschlossen, das sich mit der gezielten Optimierung der Gewindeoberfläche befasste und Reibwerte sowie Schmierstoffverhalten deutlich verbesserte – mit unmittelbarem Nutzen für die Leistungsfähigkeit der gefertigten Gewindespindeln. Der Reibwert von Gewindespindeln konnte durch eine gezielte Strukturierung – welche nun als Patent angemeldet wurde – um 28% reduziert werden. Das Ergebnis: Verbesserte Schmierstoffeigenschaften, reduzierter Reibwert – und damit eine deutliche längere Lebensdauer der eingesetzten Gewindespindeln. Auch dieses Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem IFW und wurde im Rahmen einer Promotion durchgeführt.

Für die kommenden Jahre plant Bornemann weitere Kooperationen mit dem Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) der Leibniz Universität Hannover, der HAWK – Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Göttingen sowie der University of Applied Sciences in Turku, Finnland.

Die kommenden Forschungsprojekte setzen an den zentralen Zukunftsthemen der Gewindetechnik an. Im Fokus stehen die weitere Steigerung von Gewindequalität und Maßgenauigkeit sowie die Automatisierung kompletter digitaler Prozessketten bis hin zu adaptiven Fertigungssystemen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von KI, die künftig als intelligentes Regelsystem zum Teil die Angebotserstellung und Arbeitsplanerstellung automatisieren und optimieren soll. Darüber hinaus forscht Bornemann zu technologischen Möglichkeiten durch die Nutzung von SLM (Selective Laser Melting). Dieses metallbasierte 3D-Druckverfahren erzeugt komplexe Bauteilgeometrien, indem ein Hochleistungslaser dünne Schichten aus Metallpulver nacheinander aufschmilzt und formschlüssig verbindet – möglicherweise eine Schlüsseltechnologie für zukünftige Gewindekomponenten mit neuen Funktions- und Materialeigenschaften.

Damit positioniert sich Bornemann als eines der forschungsstärksten Unternehmen im Bereich der Gewindetechnik und setzt international Maßstäbe in Präzision und Prozesssicherheit.

Neue Leitung Forschung & Entwicklung

Mit Abschluss seiner Promotion übernimmt Dr.-Ing. Tom Niklas Klages die Leitung der Abteilung „Forschung & Entwicklung“. Er wird gemeinsam mit dem Bornemann-Team neue Forschungsprojekte aufsetzen, die Technologie Roadmap fortschreiben und die internationale Zusammenarbeit ausbauen.

Geschäftsführer Moritz von Soden: „Die Auszeichnung zeigt, welches Potenzial in der konsequenten Verbindung aus Forschung, unternehmerischem Mut und Industrieanwendung steckt. Unsere kundenspezifischen Gewindespindeln kommen in Branchen zum Einsatz, in denen Sicherheit und Präzision über den Erfolg ganzer Systeme entscheiden. Genau dafür entwickeln wir Technologien, die weltweit einzigartig sind – und die uns inzwischen den Ruf als eines der innovativsten Unternehmen der Gewindetechnik eingebracht haben. Heute exportieren wir in 57 Länder weltweit. Darauf sind wir wirklich stolz.“

Über Bornemann Gewindetechnik

Die Bornemann Gewindetechnik GmbH & Co. KG ist ein international tätiges, inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Delligsen. Das Unternehmen fertigt hochpräzise, kundenspezifische Gewindespindeln, Trapezgewinden und Sondergewinden aus anspruchsvollsten Materialien. Kunden aus Offshore-Technik, Oil & Gas, Windkraft, Nuklearenergie, Medizintechnik, Bahntechnik, Schiffbau und dem allgemeinen Maschinenbau vertrauen auf Bornemann, wenn es um maximale Sicherheits- und Qualitätsanforderungen geht. Mit modernster Fertigungstechnologie, intensiver Forschungsarbeit und ausgeprägter Kundenorientierung zählt Bornemann zu den weltweit führenden Spezialisten im Bereich der Gewindetechnik – Made in Germany.