Boomi Out of This World – die interaktive Eventserie stellt neue Visionen für erfolgreiche Digitalisierungsstrategien vor

International renommierte Redner wie General Colin L. Powell, Evander Kane, Jacob Collier und Katie Linendoll werden in diesem neuen Format von Boomi Gedanken und Erfahrungen teilen

Boomi™, ein Unternehmen von Dell Technologies™ und führender Anbieter von AtomSphere, der Cloud-basierten Integrationsplattform as a Service (iPaaS), veranstaltet zwischen dem 29. September und 13. Oktober 2020 die Eventserie Out of This World. Das digitale Format der Jahreskonferenz von Boomi präsentiert interessante Neuigkeiten zum Unternehmen sowie international bekannte Gastredner, die viele Einblicke in ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten geben werden.

Inhaltlich fokussiert sich die Eventserie auf die effiziente Vernetzung von Daten, Systemen, Prozessen, Anwendungen und Menschen im gesamten Unternehmen und stellt Best-Practices für eine schnelle und effiziente digitale Transformation vor. An den Online-Veranstaltungen nehmen außerdem Persönlichkeiten wie General Colin L. Powell, USA (a.D.), Evander Kane, der Grammy-gekrönte Instrumentalist Produzent, Jacob Collier und die Emmy-gekrönte TV-Persönlichkeit und Technologieexpertin Katie Linendoll teil.

Die Eventserie besteht aus drei Teilen:

1.Teil 1, 29. September 2020:

-Die Vision und der Auftrag von Boomi in der digitalen Welt von heute (Chris McNabb, CEO).

-Kunden von Boomi teilen ihre Erfahrungen zu Themen wie digitale Transformationen, verbesserte Kundenerfahrungen und die schnelle Umstellung ihrer Unternehmen aufgrund von COVID-19.

2.Teil 2, 6. Oktober 2020:

-Präsentation der Hauptbestandteile, wie Boomi die Datenwirtschaft fördert

-Vortrag über die Bedeutung der Konvergenz von Informationen sowie der Integration und Interaktionen mit Geschwindigkeit und Skalierbarkeit (Chris Port, COO)

-Roundtables und Diskussionen mit Kunden und Partnern

3.Teil 3, 13. Oktober 2020:

-Vorstellung der Updates für die Boomi AtomSphere Plattform (Ed Macosky, Head of Product und Rajesh Raheja, Head of Engineering)

-Kunden und Experten von Boomi tauschen sich zu bewährten Lösungsansätzen aus, wie man Anwendern nahtlose und personalisierte Erfahrungen bieten kann.

Auf die Veranstaltungsreihe Out of this World folgt der jährliche Partnergipfel von Boomi, der am 27. Oktober 2020 stattfinden wird. Die Anmeldung für die digitale Veranstaltungsreihe mit den drei Teilen ist ab sofort unter https://boomi.com/ootw-hub/ möglich.

Boomi, ein Dell Technologies Unternehmen, vereint schnell und einfach alles in Ihrem digitalen Umfeld, damit Sie bessere Resultate erzielen können. Mit der intelligenten, flexiblen und skalierbaren Plattform von Boomi erzielen Sie verbesserte Resultate in kürzester Zeit, indem sie Ihre Daten, Systeme, Anwendungen, Prozesse und Personen miteinander verbindet. Boomi nutzt die Stärke der Cloud, um alles innerhalb und außerhalb eines Unternehmens zu vereinheitlichen und gibt mehr als 10 000 Unternehmen die Möglichkeit, ihre Anwendungsstrategie zukunftssicher zu gestalten.

