Bonpago unter den TOP CONSULTANTS und zum fünften Mal in Folge unter den Top 15 der eGovernment-Beratungen

Digitalisierungs-Expertise auch in diesem Jahr ausgezeichnet

Die Frankfurter Unternehmensberatung Bonpago ist mit dem TOP CONSULTANT-Siegel 2021 ausgezeichnet worden. Damit zählt das Beratungsunternehmen zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands. Der bundesweite Wettbewerb TOP CONSULTANT untersucht auf wissenschaftlicher Basis, wie gut die Teilnehmer ihre mittelständischen Kunden beraten haben.

Grundlage des Wettbewerbs ist eine Befragung mittelständischer Unternehmen, die zuvor mit den teilnehmenden Beratungshäusern zusammengearbeitet hatten. Die Referenzkunden gaben beispielsweise Auskunft darüber, wie professionell die Unternehmensberater auftraten, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung sind und auch, ob sie Bonpago weiterempfehlen würden. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 hat sich Bonpago mit der Expertise im Bereich Digitalisierung von Geschäftsprozessen einen Namen gemacht. Von vielen anderen Beratungen unterscheidet sich die Beratung darin, dass sie die Digitalisierung nicht nur prozessseitig betrachten, sondern immer die Menschen dahinter im Blick haben – alle Mitarbeitenden in einem Unternehmen, die die Veränderungen betreffen, werden mit eingebunden.

Bonpagos fachliche Expertise ist auch auf dem öffentlichen Sektor gefragter denn je. Dieser ist gekennzeichnet von tiefgreifenden Veränderungen, bedingt durch die Notwendigkeit des eGovernments, des demografischen Wandels, der strukturellen Veränderungen des Arbeitsmarktes sowie durch internationale Verflechtungen. Das zeigt die zweite Auszeichnung des Beratungsunternehmens: Zum fünften Mal in Folge ist Bonpago unter den Top 15 eGovernment-Beratungen platziert. IT- und eGovernment-Entscheider in Bund, Ländern und Kommunen votierten für das Unternehmen in einer Abstimmung, zu der die Fachzeitschrift „eGovernment Computing“ ihre Leser aufgerufen hatte. Bonpago unterstützt öffentliche Verwaltungen bei der Umsetzung von Projekten zur E-Akte, E-Vergabe, des E-Payments und aktuell ganz besonders zur E-Rechnung. Die bundesweit agierenden 35 Beraterinnen und Berater schaffen dabei effiziente und transparente Prozesse im Back-Office, entwerfen resiliente Infrastrukturen und leiten nachhaltige Veränderungen ein.

Für Bonpago Geschäftsführer Dr. Donovan Pfaff haben die erneute Platzierung unter den Top 15 sowie der TOP CONSULTANT-Award Signalwirkung: „Digitalisierung, die menschelt, steht bei uns seit über 20 Jahren im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Die beiden Auszeichnungen freuen uns dabei besonders, da diese das direkte Feedback unserer Kunden enthalten. Dafür ein herzliches Dankeschön! Das Feedback ist für uns enorm wertvoll, gerade weil der persönliche Austausch aktuell ein wenig zu kurz kommt! Nur so können wir noch besser werden. Die Awards spornen uns an, noch viele weitere Erfolgsgeschichten in unserem gemeinsamen Projekten mit Kunden zu schreiben.“

Weitere Informationen über TOP CONSULTANT finden Sie unter www.beste-mittelstandberater.de und über die Top 15 eGovernment-Beratungen unter www.egovernment-computing.de.

Bildunterschrift: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bonpago sind „TOP CONSULTANTS“ (Foto: Bonpago)

Bonpago GmbH

Die Bonpago GmbH, gegründet 2000 von Dr. Donovan Pfaff, ist eines der führenden Beratungshäuser für Financial Supply Chain Management (FSCM) in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main begleitet seither zahlreiche Kunden bei der Optimierung von Prozessen im Finanz- und Rechnungswesen. Bonpago, entstanden als Spin-off aus dem Lehrstuhl für Electronic Commerce und dem E-Finance Lab der Goethe-Universität in Frankfurt, unterhält intensive Kontakte zur Wissenschaft und verknüpft einen wissenschaftlichen Ansatz mit Praxis für innovative und flexible Geschäftsabläufe mit hoher Akzeptanz. Zu den Kunden zählen die öffentliche Verwaltung sowie Konzerne und der Mittelstand, insbesondere Versorgungsunternehmen und Finanzdienstleister.

