Bodenversand24 – im Angebot Botament PF1 Pflaster Frisch

Pflastersteine müssen nicht ausgetauscht werden, wenn sie unansehnlich sind. Mit PF1, der hochwertigen Lasur, sehen Pflastersteine wie NEU aus.

Pflastersteine brauchen nicht ausgetauscht werden, wenn sie unansehnlich aussehen. Mit PF1 Pflaster Frisch von Botament, der hochwertigen Betonlasur, sehen Beton- und Pflastersteine schnell wie NEU aus.

PF1 Pflaster Frisch ist eine Lasur für saugfähige mineralische Flächen im Außenbereich. PF1 eignet sich hervorragend zur Farbauffrischung von alten, verblichenen Pflastersteinen. Pflasterflächen werden wieder in einen optisch ansprechenden Zustand versetzt und langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Anwendbar ist die Lasur auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z. B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzungen sowie mineralischen Untergründen.

Der Oberflächenschutz für den Außenbereich bietet folgende Vorteile:

– PF1 ist gebrauchsfertig und ist erhältlich in den Farben Rot, Grau, Anthrazit und Transparent.

– Die natürliche Struktur des Untergrundes bleibt erhalten.

– Pflaster Frisch hat eine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit.

– Die Betonlasur zeichnet sich durch eine hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit aus.

– Sie dringt in den Untergrund ein, ist wasserdampfdurchlässig und bietet einen zuverlässigen Schutz durch hohe Haftung.

– Der Verbrauch ist gering, ca. 160 ml reichen für 1 m².

– Die Lasur ist in ca. 1 Stunde fingertrocken und in 24 Stunden komplett durchgetrocknet.

PF1 Pflaster Frisch ist schnell zu verarbeiten und auf jeden Fall günstiger als neue Pflastersteine.

Auf YouTube wird die Verarbeitung von Botament PF1 Pflaster Frisch in den einzelnen Schritten gezeigt und die Produkt-Broschüre steht zum Download bereit.

Bodenversand24 bietet das 2,5 Liter Gebinde in einer Sommeraktion zum Sonderpreis im Onlineshop an. Ein Blick auf Botament PF1 Pflaster Frisch lohnt sich.

Bodenversand24 | Europas großer Onlineshop für Bodenbeläge und Zubehör. Bodenbeläge von über 100 namhaften Herstellern und einem Produktsortiment mit mehr als 30.000 Artikeln!

Sei es die Renovierung Ihrer Wohnung oder ein Objekt aus dem Gewerbebereich. Wir bieten Ihnen für jedes Bauvorhaben einen passenden Boden. Jetzt Zubehör für deinen Boden einfach online kaufen unter www.bodenversand24.de

Firmenkontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

062130735233

062130735235



http://www.bodenversand24.de

