Bodenbelag – was wirklich zählt – Nachhaltigkeit, Gesundheit, Authentizität ?

Welcher ist der richtige Bodenbelag? Diese Entscheidung streift viele Lebensbereiche…

allfloors.de arbeitet mit vielen Herstellern eng zusammen, um die Philosophie und den Wert aufwendig entwickelten Bodenbelag-Produkte zu verstehen, und so den Verbraucher kompetent für seine Entscheidung beraten zu können. Dabei stellt sich regelmäßig die Frage, welcher ist der beste Bodenbelag und gibt es den überhaupt. Natürlich kann diese Frage nicht klar beantwortet werden, denn jeder Bodenbelag hat seine Vorteile und Nachteile, seine Liebhaber und seine Kritiker. Für allfloors.de ist jedoch nur ein nachhaltiger und 100% gesunder Bodenbelag eine ernste Überlegung Wert. Auf Basis dieser Überlegung hat allfloors.de zusammen mit einem rennomierten europäischen Hersteller einen Bodenbelag entwickelt, der eine Vielzahl positiver Eigenschaften in sich vereint. In seinem Format und in seiner Authentizität sucht dieser Bodenbelag mit Klicksystem nach ernsthaften Konkurrenten.

Swiss Longus Designboden-Parkett HDF Click – mit edlem bereits von vielen Herstellern bewährt genutztem Multilayer-Konzept wird dieser Bodenbelag mit seinen vielen Vorteilen hier in besonderer Vollendung als XXL-Diele mit authentischer Synchronprägung exklusiv von allfloors.de angeboten. Die XXL-Dielen entfachen besonders in größeren Räumen einen exklusiv-großzügigen Eindruck eines Luxusbodens ohne Kompromisse. 14 dB Schallreduzierung sprechen ebenso für sich, wie die extrem authentische Oberfläche. Von einem echten Holzboden Parkett ist dieses Design-Parkett praktisch nicht zu unterscheiden. Der stabile HDF-Träger sorgt dafür, dass der Designboden direkt auf alte Dielen und Fliesen verlegt werden kann und auch bei großen Temperaturänderungen sehr dimensionsstabil bleibt. Das allfloors Designparkett wird exklusiv in der Schweiz hergestellt. allfloors Design-Parkett legt besonders großen Wert darauf, dass es keinerlei für Mensch oder Natur schädlichen Materialien oder Hilfsstoffe enthält. Durch seinen hochwertigen Korkgranulat-Gegenzug liegt das allfloors-Designparkett sat auf dem Unterboden auf, schafft so eine akustische Entkopplung vom Unterboden und eine Trittschallreduzierung von erstklassigen – 14 dB. Dieser Bodenbelag erfüllt mit seinem seiner anspruchsvollen Optik und Haptik sowie mit einer starken Beanspruchungsklasse 33 (gewerblich hohe Beanspruchung möglich) extreme Anforderungen.

Jetzt exklusives Designboden-Parkett auf allfloors.de versandkostenfrei günstig online bestellen – Bodenbelag Fachhandel bietet ein umfassendes Sortiment von über 20.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel auch Rigid-Designböden auf SPC Träger neuster Generation. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 25 m² Projektgröße an.

